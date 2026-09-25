"Würde es ernst nehmen": Eine Idee lässt Kane nicht los

Dass Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane mit dem Gedanken spielt, eines Tages als Kicker in der NFL aufzuschlagen, ist keine Neuigkeit. Während einer Pressekonferenz bei der englischen Nationalmannschaft wurde der Torjäger zu dem Thema nun aber ziemlich konkret.