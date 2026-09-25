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Bundesliga
Bundesliga Übersicht
Bundesliga, Spielplan und Ergebnisse
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Samstag, 19. September
Donnerstag, 8. Oktober
Freitag, 9. Oktober
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Borussia Dortmund
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2
|Bayern München
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|12
|10
|3
|SC Freiburg
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|4
|Augsburg
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|5
|Bayer Leverkusen
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7