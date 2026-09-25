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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund440092712
S
S
S
S
2Bayern München crestBayern München43101421210
S
S
U
S
3SC Freiburg crestSC Freiburg4310123910
U
S
S
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4Augsburg crestAugsburg421111657
N
U
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5Bayer Leverkusen crestBayer Leverkusen421110557
S
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