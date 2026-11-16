Arsenal empfängt Real Madrid am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Emirates Stadium in London.

Zuletzt trafen die beiden europäischen Schwergewichte im Viertelfinale der Champions-League-Saison 2024/25 aufeinander. Arsenal setzte sich in den beiden Spielen mit insgesamt 5:1 durch. Auf einen 3:0-Sieg im Emirates Stadium folgte ein 2:1-Auswärtserfolg im Bernabéu.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Arsenal gegen Real Madrid wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Arsenal gegen Real Madrid in der Champions League angepfiffen?

Arsenal gegen Real Madrid findet am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, im Emirates Stadium in London statt.

Wie kann man Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Real Madrid kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Arsenal und Real Madrid gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf direkt über Arsenals offizielles Ticketportal oder die Mitgliedschaftsplattform ist die sicherste und zuverlässigste Methode. Der Verkauf erfolgt üblicherweise über ein Losverfahren oder in Vorverkaufsphasen für Mitglieder und Dauerkarteninhaber.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Champions-League-Tickets für Arsenal gegen Real Madrid?

Das sind die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Arsenal und Real Madrid:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläres Losverfahren des Vereins / Mitglieder: Die Preise liegen im Allgemeinen bei etwa 45 bis 135 Euro.

Die Preise liegen im Allgemeinen bei etwa Club-Level-Plätze / Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 450 Euro und reichen bis 1.200 Euro oder mehr.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Plätze hinter dem Tor: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 475 bis 520 Euro .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Längsseite / Premium-Plätze im Unterrang: Die Preise liegen häufig zwischen 580 und 750 Euro oder mehr .

Die Preise liegen häufig zwischen . VIP-Plätze / exklusive Ticketblöcke im Wiederverkauf: Die Preise reichen von 1.000 bis über 5.500 Euro.

Arsenal gegen Real Madrid in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Arsenal und Real Madrid

Arsenal hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Punkte ließ der Klub nur bei einem 1:1 gegen Fleetwood Town im Carabao Cup liegen. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Hull City in der Premier League, zudem gewann Arsenal auswärts bei Liverpool mit 0:1. In diesen fünf Partien erzielte Arsenal fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer. Besonders überzeugend war die Form auf europäischer Bühne nach einem 1:2-Sieg bei Slavia Prag in der Champions League.

Real Madrid hat alle fünf seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und geht damit als formstärkeres Team in diese Partie. Zuletzt siegte Real mit 0:3 gegen Valencia in LaLiga. Auch beim FC Barcelona gewann Madrid in diesem Wettbewerb auswärts mit 1:2. In der Champions League erzielte Madrid während dieser Serie in drei Spielen neun Tore, darunter beim 4:1 gegen RB Leipzig und beim 2:3-Auswärtssieg gegen AEK Athen. In allen fünf Partien zusammen erzielte Mourinhos Mannschaft 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Arsenal gegen Real Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand im April 2025 im Achtelfinale der Champions League statt. Real Madrid empfing Arsenal und verlor im Bernabéu mit 1:2. Das Hinspiel am 8. April 2025 im Emirates Stadium endete 3:0 für Arsenal. In den letzten fünf erfassten Begegnungen, zu denen zwei Champions-League-Duelle aus dem Jahr 2006 und ein Freundschaftsspiel von 2008 gehören, gewann Arsenal dreimal. Hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Real Madrid. Arsenal erzielte in diesen Spielen sieben Tore und kassierte zwei Gegentreffer.