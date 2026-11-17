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Während Jonas Urbig die Nachfolge Manuel Neuers im Sommer antreten soll und auch Sven Ulreich seine Karriere wohl beenden wird, bahnt sich auf der Torhüterposition des FC Bayern München ein Abgang ab.

Wie schon vor Wochen durchgedrungen war, steht Leonard Prescott offenbar vor einem Abschied.

Obwohl der 17-Jährige als hochtalentiert gilt, bietet sich ihm keine wirklich vielversprechende Perspektive. Zumal die Bayern planen sollen, einen neuen Ersatztorhüter zu verpflichten. Eine Verlängerung seines noch bis Saisonende laufenden Vertrags gestaltet sich dem Vernehmen nach schwierig.

Gleichwohl gibt es angeblich großes Interesse an Prescott. Wie Sky berichtet, hat der deutsche U17-Nationalkeeper vor allem in der Premier League Begehrlichkeiten geweckt. Genannt werden der FC Arsenal, Brighton & Hove Albion und der FC Chelsea. Bei einem Wechsel zu den Blues würde ihm ein anschließendes Leihgeschäft zu Partnerklub Racing Straßburg in die Ligue 1 winken.

Getty Images

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Der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, der in New York geboren wurde, wechselte 2023 zum FC Bayern. Seit Juni fehlt er mit einer Meniskusverletzung für noch unbestimmte Zeit.