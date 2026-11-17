Während Jonas Urbig die Nachfolge Manuel Neuers im Sommer antreten soll und auch Sven Ulreich seine Karriere wohl beenden wird, bahnt sich auf der Torhüterposition des FC Bayern München ein Abgang ab.
Wie schon vor Wochen durchgedrungen war, steht Leonard Prescott offenbar vor einem Abschied.
Obwohl der 17-Jährige als hochtalentiert gilt, bietet sich ihm keine wirklich vielversprechende Perspektive. Zumal die Bayern planen sollen, einen neuen Ersatztorhüter zu verpflichten. Eine Verlängerung seines noch bis Saisonende laufenden Vertrags gestaltet sich dem Vernehmen nach schwierig.
Gleichwohl gibt es angeblich großes Interesse an Prescott. Wie Sky berichtet, hat der deutsche U17-Nationalkeeper vor allem in der Premier League Begehrlichkeiten geweckt. Genannt werden der FC Arsenal, Brighton & Hove Albion und der FC Chelsea. Bei einem Wechsel zu den Blues würde ihm ein anschließendes Leihgeschäft zu Partnerklub Racing Straßburg in die Ligue 1 winken.
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Der Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, der in New York geboren wurde, wechselte 2023 zum FC Bayern. Seit Juni fehlt er mit einer Meniskusverletzung für noch unbestimmte Zeit.
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📝 Mein beruflicher Werdegang:
Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.
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Geschichten rund um den Fußball
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⚽ Wie ich zum Fußball gekommen bin:
Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.
🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:
Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.