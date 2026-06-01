Reilac Shiga Overview

Mbappé et Vinicius sifflés alors que Bellingham marque lors de la victoire de Madrid

La victoire sans enjeu 2-0 du Real Madrid face à Oviedo a été gâchée par une ambiance délétère, les supporters s'en prenant à leurs propres stars après l'abandon du titre de champion de Liga. Si les buts de Gonzalo Garcia, issu du centre de formation, et de Jude Bellingham ont assuré la victoire, la soirée a été marquée par des huées virulentes à l'encontre de Kylian Mbappé et Vinicius Jr, sur fond de manifestations contre la présidence.