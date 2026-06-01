Reilac Shiga Overview

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Reilac Shiga

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FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-OVIEDO

Mbappé et Vinicius sifflés alors que Bellingham marque lors de la victoire de Madrid

La victoire sans enjeu 2-0 du Real Madrid face à Oviedo a été gâchée par une ambiance délétère, les supporters s'en prenant à leurs propres stars après l'abandon du titre de champion de Liga. Si les buts de Gonzalo Garcia, issu du centre de formation, et de Jude Bellingham ont assuré la victoire, la soirée a été marquée par des huées virulentes à l'encontre de Kylian Mbappé et Vinicius Jr, sur fond de manifestations contre la présidence.

Kylian MbappéReal Madrid
Real Madrid CF v Real Oviedo - LaLiga EA Sports

Perez s’est vivement disputé avec des supporters du Real Madrid alors que les agents de sécurité confisquaient leurs banderoles

Les tensions ont atteint leur paroxysme jeudi soir au Santiago Bernabéu, où le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a été filmé en train de vifement s’expliquer avec des supporters. L’incident s’est produit lors d’un match à domicile à l’ambiance électrique contre le Real Oviedo, les fans exprimant leur frustration après une saison blanche et des troubles internes au sein de l’équipe.

Real MadridLaLiga
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La Liga crestLa Liga

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
16Levante crestLevante38119184761-1442
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17Osasuna crestOsasuna38119184450-642
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18Majorque crestMajorque38119184757-1042
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19Girona crestGirona38914153955-1641
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20Real Oviedo crestReal Oviedo38611212660-3429
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