David Raczinski ist seit 2016 Autor im iGaming- und Sportwettensektor. Er war über rund 10 Jahre aktiver Spieler und kennt "König Fußball" daher aus allen Perspektiven.



In seinen Testberichten nimmt David die Vor- und Nachteile von Sportwettenportalen unter die Lupe, um den Besuchern einen objektiven Eindruck zu vermitteln.



Im Casinobereich gilt sein besonderes Interesse den Tischspielen. Als passionierter Pokerspieler (unter anderem las er Fachbücher wie "The Theory of Poker" von David Sklansky und "Internet Texas Hold'em" von Matthew Hilger) kennt David sich mit fast allen Varianten dieses klassischen Casinospiels aus.