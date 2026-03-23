Bet-at-home Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Unser Bet-at-home Test und das Gesamtresultat beruhen auf detaillierten Bewertungen für die einzelnen Bereiche der Wettplattform. Hier eine Aufstellung:

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 5/5 📱Mobile App 4/5 📺Livewetten und Streaming 4.5/5 📈Quoten 4.5/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 4.5/5

Warum Bet-at-home registrieren? Bet at home ist ein lizenzierter Sportwettenanbieter mit erstklassigem Ruf und einem breiten Wettsortiment.

bet-at-home Willkommensbonus

In der folgenden Tabelle findest du alle wichtigen Informationen zum Bet at home Willkommensbonus sowie zum Bet-at-home Bonus Code.

Bet at home Bonus details Information Umfang 100 Euro Startguthaben + 500 % Quotenboost Bonuscode WELCOME*** Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,70 (1,20 Quotenboost) Umsatzanforderungen 6x Gültigkeit 60 Tage

Der Sportwettenbonus ist nach unserer Bet at home Meinung ein absolutes Highlight, weshalb wir hier 5 Sterne vergeben haben. Du erhältst bis 100 Euro Guthaben (100 % der Einzahlungssumme) sowie einen 500-Prozent-Quotenboost.

Nach unserer Bet at home Erfahrung kann der Willkommensbonus in allen Events und Märkten mit einer Mindestquote von 1,70 eingesetzt werden. Damit stehen dir zahlreiche Wett- und Gewinnmöglichkeiten offen. Der Bonus lässt sich in allen Disziplinen und Wettmärkten verwenden. Ausgenommen sind Cash-out-Wetten. Diese Regel findet sich jedoch bei fast jedem Sportwetten-Anbieter.

Als einer wenigen Buchmacher ergänzt Bet at home den Willkommensbonus um ein zusätzliches Geschenk, nämlich einen 500-Prozent-Quotenboost. Für alle Einsätze in Wetten mit der Mindestquote 1,20 bekommst du im Gewinnfall die fünffache Quote.

Mobile App

Die Bet-at-home App lässt sich problemlos auf iOS- und Android-Geräten installieren. Die Besucher müssen lediglich den jeweiligen App Store öffnen und die Anwendung herunterladen. Nach dem Login steht dir das gesamte Wettangebot sofort zur Verfügung.

Die App überzeugt durch eine intuitive Struktur. Alle wichtigen Bereiche wie Sportarten, Live-Wetten und der Wettschein sind leicht erreichbar. Am Bildschirmrand fixierte Leisten erleichtern die Navigation. An praktischen Funktionen mangelt es in der Bet at home App nicht. Beispielsweise enthält die Anwendung eine Statistikfunktion, die eine stabile Grundlage für deine Wettentscheidungen liefert. In fast allen Sportarten sind Wetten mit Cash-out-Funktion verfügbar.

Neben Fußball und Tennis gibt es bei Bet at home etliche weitere Sportarten, in denen du Wetten abschließen und bares Geld gewinnen kannst. Dazu zählen z. B. Cricket, Badminton, Curling und Moderner Fünfkampf. Die App unterstützt sichere Zahlungsmethoden wie Visa, Mastercard und Paypal. Alle Transaktionen sind gebührenfrei, sicher verschlüsselt und ermöglichen schnelle Einzahlungen. Für Nutzer, die keinen App-Download wünschen, bietet Bet-at-home eine mobiloptimierte Webseite an.

Quoten

Bet-at-home hat seinen Quotenschlüssel über die Jahre deutlich verbessert. Spitzenligen wie die Champions League oder Premier League erreichen 95 bis 96 %, während die Bundesliga bei 94 bis 95 % liegt. Der Schwerpunkt liegt nach unserer Bet at Home Erfahrung klar auf den Fußballwetten. Von der Bundesliga über die 2. und 3. Liga bis hin zu internationalen Wettbewerben wie La Liga oder Serie A sind zahlreiche Wettmärkte verfügbar. Die Quoten sind hier in der Regel wettbewerbsfähig.

Bei den Live-Wetten verhält sich der Quotenschlüssel ähnlich wie bei Prematch-Wetten. Während eines Spiels kann er minimal sinken. Trotzdem bietet Bet-at-home beste Bedingungen für schnelle Entscheidungen und Cash-Outs. Auch beim Tennis sowie in der NBA und der NFL überzeugen die Quoten. Hier erreicht der Quotenschlüssel ebenfalls bis zu 96 %. Die Besucher können aus einer Vielzahl von Wettmärkten wählen. Zusätzliche Optionen sind Exoten-Sportarten wie Snooker oder Biathlon.

Livewetten & Streaming bei Bet-at-home

Bet-at-home bietet täglich Live-Wetten auf Fußball, Tennis, Eishockey und weitere Sportarten. Auch Exoten wie Futsal sind verfügbar. Du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit auf aktuelle Ereignisse setzen und von den jeweiligen Quoten profitieren. Bei den Livewetten können die Tipper aus zahlreichen Wettmärkten wählen. Der Fokus liegt auf beliebten Sportarten, wobei auch Spezialwetten angeboten werden. Die Quoten passen sich in Echtzeit dem Spielstand an.

Direkte Live-Streams sind in Deutschland aktuell nicht verfügbar. Grund sind die hohen Lizenzgebühren sowie rechtliche Einschränkungen. Die Besucher können dennoch Live-Ergebnisse, Spielstände und statistische Analysen in Echtzeit verfolgen. Bei Livewetten sinkt der Quotenschlüssel im Verlauf der Partie meist um ein bis zwei Prozentpunkte. Bet-at-home bietet dennoch faire Quoten an, sodass du auch hier Wettgewinne realisieren kannst.

Kundendienst

Bet-at-home bietet einen gut erreichbaren Kundensupport via Live-Chat und E-Mail an. Die Kontaktseite ist übersichtlich im Menü aufgeführt. Ein telefonischer Support wird nicht angeboten. Der Live-Chat ist täglich von 7:30 bis 22:30 Uhr verfügbar. Innerhalb dieser Zeit können die Kunden Antworten auf Fragen zu Einzahlungen, Auszahlungen, Bonus oder Wettabgabe erhalten. Außerhalb der genannten Zeiten steht die E-Mail-Kommunikation als Alternative zur Verfügung.

Unsere Bet at home Erfahrungen zeigen, dass der Support kompetent und freundlich auf Kundenanliegen eingeht. Probleme oder Unklarheiten werden effizient gelöst. Auch Fragen zu Bonusbedingungen oder Wettsteuer werden verständlich erklärt. In der FAQ-Sektion findest du thematisch sortierte Antworten auf häufige Fragen zu Wetten, Konto, Ein- und Auszahlungen, Cash-Out, Verifizierung, dem mobilen Angebot und mehr. Nach unserer Bet at home Meinung lohnt sich ein Blick.

Zahlungsmethoden

Bet at home bietet für Zahlungen Kreditkarten, Banküberweisungen, Prepaidkarten und E-Wallets an. Alle derzeit unterstützten Zahlungsmethoden findest du in dieser Tabelle:

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer 📅Auszahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 1-3 Tage keine Mastercard Sofort 1-3 Tage keine Diners Club Sofort 1-3 Tage keine Paypal Sofort 1-2 Tage keine Giropay Sofort - keine Paysafecard Sofort 1-2 Tage keine Neteller Sofort 1-2 Tage keine Skrill Sofort 1-2 Tage keine Banküberweisung Bis 3 Tage 2-4 Tage keine

bet-at-home Testbericht: Nutzerbewertungen

Für unsere Bet at home Bewertung haben wir uns darüber informiert, wie die Nutzer die Plattform sehen. Die Durchschnittsbewertungen in den großen App-Stores sind wie folgt:

Plattform Bewertung App Store 4,6 ⭐ Play Store 2,8 ⭐

Besonders gefällt den Besuchern, dass Bet at home seriös mit Kundenanliegen umgeht. Der Kundendienst ist laut den Tippern stets um eine schnelle Lösung bemüht und arbeitet mit hohem persönlichen Einsatz, um die Tipper zufriedenzustellen.

Unser Fazit

Mit der österreichischen Wettplattform Bet at home treffen deutsche Tipper eine gute Wahl. Das Wettangebot kann sich sehen lassen, ebenso die Quoten – auch wenn es beim Fußball noch Luft nach oben gibt. Die mobile App des Buchmachers lässt kaum Wünsche offen, was auch für den Willkommensbonus gilt. Der Quotenboost ist ein nettes Extra, das jeder Tipper gerne mitnimmt. Alles in allem ist Bet at home eine gute Adresse für deutsche Sportwettenfans.

👍Pro 👎Contra Großes Wettangebot Fußballquoten teils mittelmäßig Attraktive Quoten Eingeschränktes eSports-Angebot Mobile App verfügbar Sicherer und seriöser Wettanbieter

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Bet at home eine mobile App an?

Die mobile App von Bet at home kann jederzeit über den Google Play Store oder den App Store heruntergeladen werden. Die Anwendung ist für alle Tipper kostenlos verfügbar und bietet alle Funktionen und Wettangebote der Desktopseite.

Welchen Willkommensbonus bietet Bet at home neuen Mitgliedern?

Bet at home bietet neuen Mitgliedern einen 100-Prozent-Einzahlungsbonus in Höhe von bis zu 100 Euro an. Darüber hinaus gibt es einen 500-Prozent-Quotenboost. Der Boost kann nur auf eine reguläre Prematch-Hauptwette (1X2) angewendet werden.

Ist Bet at home seriös und sicher?

Bet at home kann auf eine lange Marktpräsenz zurückblicken und ist mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) ausgestattet. Du kannst daher ohne Sorge Geld einzahlen und auf Sportereignisse setzen.

Wie wird Bet at home von den Nutzern bewertet?

Die Nutzer der Bet at home-Plattform äußern sich überwiegend positiv über die Webseite. Das Wettangebot wird ebenso gelobt wie der großzügige Willkommensbonus. Auch der Support kommt bei den Nutzern gut an.

Bietet Bet at home auch Livewetten an?

Livewetten können bei Bet at home rund um die Uhr abgegeben werden. Die Anzahl der Sportarten hängt vor allem von der Tageszeit ab. Am größten ist das Wettangebot zu Zeiten von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Wie kann ich bei Bet at home den Kundendienst kontaktieren?

Der Support ist bei Bet at home per E-Mail oder Live-Chat erreichbar. Die Antwortzeiten sind nach unseren Bet at home Erfahrungen erfreulich kurz. Besuche vor der Kontaktaufnahme die FAQ-Sektion – dort werden bereits einige Fragen beantwortet.

Wann wurde Bet at home gegründet?

Die Online-Glücksspiel- und Sportwetten Plattform Bet at home wurde im Dezember 1999 in Wels (Österreich) von Jochen Dickinger und Franz Ömer gegründet. Seit 2021 liegt eine GGL-Lizenz vor.

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