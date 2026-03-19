Oddset Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Für unsere Oddset Bewertung haben wir alle wichtigen Qualitätsaspekte unter die Lupe genommen. Die einzelnen Bewertungen für Bereiche wie mobiles Spielen und Livewetten kannst du der folgenden Tabelle entnehmen.

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 4/5 📱Mobile App 5/5 📺Livewetten und Streaming 4/5 📈Quoten 3.5/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 5/5

Warum Oddset wählen? Bei Oddset Sportwetten abzuschließen, ist deshalb eine gute Idee, weil es sich hier um einen äußerst seriösen Sportwetten Anbieter mit staatlichem Auftrag handelt.

Oddset Willkommensbonus

Für unseren Oddset Test haben wir uns selbstverständlich auch den Willkommensbonus des Buchmachers angesehen. Hier findest du alle wichtigen Informationen in einer übersichtlichen Tabelle – auch zum Oddset Bonus Code.

Oddset Bonusdetails Infos Umfang 100 Euro + 10-Euro-Freiwette Bonuscode WELCOME*** Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,75 Umsatzanforderungen 8-facher Bonusbetrag Gültigkeit 30 Tage

Wenn du dich bei Oddset online anmeldest und Geld einzahlst, erhältst du einen Willkommensbonus. Nach unseren Oddset Erfahrungen liegt der Mindestbetrag bei 10 Euro – das kann jeder Tipper aufbringen.

Der Willkommensbonus hat bei Oddset einen Umfang von 100 Prozent der Einzahlungssumme. Einfach ausgedrückt, erhältst du eine Verdopplung deiner ersten Einzahlung. Zahlst du 30 Euro ein, bekommst du weitere 30 Euro geschenkt.

Der Höchstbetrag liegt derzeit bei 100 Euro. Maximal kannst du daher mit 200 Euro in die Jagd nach Echtgeldgewinnen einsteigen. Du zahlst 100 Euro ein und bekommst die gleiche Summe noch einmal obendrauf.

Als Mindestquote hat der Buchmacher ebenso wie bei der Freebet (siehe unten) einen Wert von 1,50 festgelegt. Der Wettbonus muss in 10 Tagen 8-mal durchgespielt werden. Ansonsten verfällt der Bonus ersatzlos.

Als Zugabe bekommst du eine Freiwette im Wert von 10 Euro. Damit lassen sich zwar keine riesigen Gewinne erzielen, doch jeder Tipper nimmt gerne eine Freiwette mit. Hier einige zentrale Fakten zur Oddset-Freebet:

Muss innerhalb von 10 Tagen eingesetzt werden

Mindestquote: 1,75

Kann nur einmal komplett genutzt werden (nicht aufteilbar)

Betrag als Einzel- oder Kombiwette verwendbar

Wichtig zu wissen ist außerdem, dass Oddset die Freebet für Prematch- und Livewetten freigibt. Du kannst daher das gesamte Livewetten-Sortiment für die Freiwette nutzen, sofern die Mindestquote bei 1,50 oder höher liegt.

Wie du der obigen Liste entnehmen kannst, ist der Betrag von 10 Euro stückelbar. Beispielsweise kannst du zwei Freebets mit einem Einsatz von 3 Euro und eine weitere mit 4 Euro Einsatz abschließen.

Die Bedingungen sind nach unserer Oddset Meinung fair, da du praktisch alle Sportarten nutzen kannst. Selbst Spiele in den unteren Ligen sind für die Verwendung der Freebet zugelassen.

Mobile App

Die Oddset App bietet den gleichen Funktionsumfang wie die Desktopversion. Einschränkungen bezüglich des Wettangebots bestehen nicht. Die Anwendung wird entweder im App Store oder im Google Play Store heruntergeladen.

Für unseren Oddset Test haben wir beide Versionen auf den Prüfstand gestellt. Beide Varianten zeichnen sich durch eine hohe Laufstabilität und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit aus. Selbstverständlich sind beide Apps kostenlos zu haben.

Quoten

Die Quoten bei Oddset sind ein zentraler Faktor für die Wettentscheidung, da sie den möglichen Gewinn bestimmen. Im Vergleich zu vielen privaten Online-Buchmachern liegen die Auszahlungsquoten bei Oddset durchschnittlich bei etwa 94–95 %, was in Ordnung, aber nicht herausragend ist. Die Konkurrenz erreicht oft höhere Werte (bis zu ca. 97 % oder mehr).

Bei der Fußball-Quotenvergabe bewegt sich Oddset meist in einem ähnlichen Quotenschlüssel wie im gesamten Portfolio. Gerade in großen Ligen wie Bundesliga oder Premier League sowie in internationalen Wettbewerben zeigen die Quoten häufig einen stabilen Wert, der für viele Wettarten ausreicht.

In US-Sportarten wie NFL (American Football) oder NBA (Basketball) sind die Quoten tendenziell unterschiedlich: Während es beim Basketball leicht höhere Quotenschlüssel gibt, sind sie beim Eishockey in der NHL etwas niedriger (~93 %).

Im Tennis sind die Wettquoten durchaus akzeptabel, aber sie erreichen im Vergleich zu spezialisierten Anbietern selten Spitzenwerte. Gleiches gilt für Sportarten wie Volleyball, Handball und Tischtennis.

Dass Oddset seriös ist, kann niemand in Frage stellen. Man merkt dem Portal an, dass es sich um einen staatlichen Wettanbieter handelt. Ein Teil der Margen geht in soziale Zwecke, was die gegenüber kommerziellen Anbietern niedrigeren Quoten erklärt.

Livewetten & Streaming bei Oddset

Dass die Livewetten bei Oddset einen hohen Stellenwert haben, lässt sich daran ablesen, dass sie eine eigene Kategorie bilden. An erster Stelle der verfügbaren Sportarten steht wenig überraschend der Fußball, gefolgt von Tennis und Basketball.

Die Anzahl der Wettevents ist nicht unbedingt überragend, doch es sind laufend attraktive Events im Sortiment. Die Quoten sind durchschnittlich, aber keinesfalls zu niedrig. Dies gilt insbesondere für Events in den europäischen Wettbewerben.

Es überrascht nicht, dass im Fußball wie auch in den anderen Sportarten keine Live-Bilder angeboten werden: Die entsprechenden Lizenzen sind kostenintensiv und würden die Quoten, die Oddset den Tippern bietet, stark nach unten drücken.

Die Tippabgabe funktioniert bei den Livewetten ebenso unkompliziert wie bei den Prematch-Wetten. Ein paar Klicks genügen, um die Wette auf den Wettschein zu ziehen und beim Buchmacher einzureichen.

Kundendienst

Der Kundenservice von Oddset ist gut erreichbar und arbeitet strukturiert. Die Nutzer können zwischen mehreren Kontaktwegen wählen (Telefon, E-Mail und Live-Chat). Auf diese Weise lassen sich Fragen zu Wetten oder Auszahlungen schnell klären.

Besonders praktisch ist der Live-Chat. Hier antworten die Mitarbeiter häufig innerhalb weniger Sekunden. Viele Nutzer berichten, dass Probleme direkt gelöst werden können, ohne dass es zu langen Wartezeiten kommt.

Die telefonische Hotline ist ebenfalls ein wichtiger Kontaktkanal. Die Wettkunden können dort persönliche Unterstützung erhalten – etwa bei technischen Schwierigkeiten oder der obligatorischen Kontoverifizierung. Die Beratung erfolgt komplett auf Deutsch.

Die Erreichbarkeit ist für einen staatlichen Anbieter relativ gut. Der Support steht täglich von 9:00 bis 22:00 Uhr zur Verfügung, also auch abends und am Wochenende. Freizeit-Tipper werden dies zu schätzen wissen.

Neben direkter Hilfe bietet Oddset einen umfangreichen FAQ-Bereich an. Dort finden Nutzer umfassende Antworten zu Themen wie Einzahlungen, Bonusbedingungen, Identitätsprüfung oder Wettregeln.

Zahlungsmethoden

Bei Oddset können Tipper zwischen Kreditkarten, E-Wallets und Banküberweisungen wählen. Erfreulicherweise steht auch PayPal als Option zur Verfügung. Die folgende Tabelle listet die aktuell verfügbaren Zahlungsoptionen auf.

Methode Einzahlungsdauer Auszahlungsdauer Gebühren Visa Sofort 2-5 Tage keine Mastercard Sofort 2-5 Tage keine PayPal Sofort 24 Stunden keine Maestro Sofort 2-5 Tage keine Banküberweisung Sofort 2-5 Tage keine

Die Auszahlungsdauer kann mit bis zu 5 Tagen relativ lang sein. Dafür kann der Spieler sicher sein, dass sein Geld ausgezahlt wird. Oddset ist als staatlicher Wettanbieter zur Seriosität verpflichtet und darf sich keine Skandale erlauben.

Oddset Testbericht: Nutzerbewertungen

Die Nutzerbewertungen für die Oddset App fallen überwiegend positiv aus. Wir haben uns die aktuellen Durchschnittsbewertungen angesehen.

Dabei fällt auf, dass die iOS-App einen Wert von 4,2 erreicht, was bei Buchmacher-Apps selten vorkommt. Auch die Android-Version überzeugt die Nutzer offenbar. Hier ein Überblick:

Plattform Bewertung App Store 4,2 ⭐ Play Store 3,7 ⭐

Unser Fazit

Unsere Oddset Erfahrungen sind durchweg positiv. Das Livewetten-Center wirkt etwas bieder, doch ansonsten können wir fast nur Gutes berichten. An der Seriosität kann aufgrund des staatlichen Auftrags kein Zweifel bestehen.

Auch wenn die Quoten nicht immer herausragend sind, bietet Oddset doch genügend Qualitäten, die eine Anmeldung rechtfertigen. Dazu zählen nicht zuletzt der Willkommensbonus und die technisch sehr gelungene Handy-App.

👍Pro 👎Contra 100 Euro + Freiwette als Willkommensbonus Biederes Livewetten-Center Erstklassige Handy-App Relativ wenige Zahlungsmethoden Kompetenter Kundendienst (auch über Telefon erreichbar) Seriöser Anbieter mit GGL-Lizenz und Staatsauftrag

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Oddset eine mobile App an?

Oddset bietet für Android- und iOS-Nutzer eine kostenfreie App an. Die Anwendung steht im App Store bzw. Play Store zum Download bereit. Die Tipper können das gesamte Wettangebot nutzen und alle Funktionen verwenden.

Welchen Willkommensbonus bietet Oddset Neueinsteigern?

Oddset bietet Neuanmeldern einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro. Als zusätzlichen Einstiegsbonus gibt es eine Freiwette im Wert von 10 Euro. Wie beim Bonus gilt auch hier eine Mindestquote von 1,50.

Ist Oddset seriös und sicher?

Dass Oddset seriös ist, lässt sich am staatlichen Auftrag sowie an der offiziellen Lizenz erkennen. Erteilt wurde die Betriebserlaubnis von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).

Wie wird Oddset von den Nutzern bewertet?

Die durchschnittliche Oddset Bewertung liegt sowohl im Play Store als auch im App Store über der 4-Sterne-Marke. Daher darf die mobile Umsetzung als gelungen bezeichnet werden.

Bietet Oddset auch Livewetten an?

Oddset bietet ein Livewetten-Center mit verschiedenen Sportarten und Events an. Das Design ist etwas altbacken, doch die Quoten und Wettmärkte können sich durchaus sehen lassen.

Bietet Oddset PayPal-Zahlungen an?

Bei Oddset kannst du per PayPal jederzeit Geld auf dein Konto einzahlen. Auch Auszahlungen können mit dem E-Wallet getätigt werden. Die Transferdauer liegt bei ca. 24 Stunden.

Gibt es bei Oddset einen Kundendienst?

Der Oddset-Kundendienst ist wahlweise per Live-Chat, E-Mail oder Telefon erreichbar. Die Mitarbeiter sind fachkundig und freundlich.

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