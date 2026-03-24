Bwin Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Für unseren Bwin Test haben wir uns die bekannte Plattform genau angesehen. Die Bewertungen für die einzelnen Qualitätsaspekte fassen wir in der folgenden Tabelle zusammen.

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 4/5 📱Mobile App 4.5/5 📺Livewetten und Streaming 4/5 📈Quoten 4.5/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 4.5/5

Warum Bwin anmelden? Bwin überzeugt mit einem riesigen Wettangebot, einem kompetenten Kundenservice und einem breiten Zahlungsportfolio.

Bwin Willkommensbonus

In der folgenden Tabelle findest du alle wichtigen Informationen rund um den Bwin Willkommensbonus und den Bwin Bonus Code.

Bwin Bonusdetails Information Umfang 100 Euro Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1.70 Umsatzanforderungen 3x Gültigkeit 90 Tage

Der Willkommensbonus ist nach unserer Bwin Meinung lohnend. Bis zu 100 Euro fließen auf dein Konto, wenn du dich neu auf der Plattform registrierst. Der Bonus hat einen Umfang von 100 Prozent der Einzahlungssumme.

Die Bonusbedingungen haben wir uns für die Bwin Bewertung ebenfalls angesehen. Hier weiß der Sportwetten-Anbieter nicht ganz zu überzeugen, da die Mindestquote für die Bonusverwendung bei 1,70 liegt. Andere Bookies begnügen sich mit 1,60 oder 1,50.

Auf der anderen Seite hast du 90 Tage Zeit, um die Bonusbedingungen zu erfüllen. Diese besagen, dass der Bonus vor der Abbuchung dreimal umgesetzt werden muss. Kaum ein Tipper dürfte Schwierigkeiten haben, diese Aufgabe zu lösen.

Wir fügen hinzu, dass du für das Durchspielen des Willkommensbonus keine Cash-out-Wetten nutzen darfst. Diese sind inzwischen in fast jeder Sportart zu finden. Der Tipper zieht dabei vorzeitig seinen Einsatz aus der Wette heraus und akzeptiert die gerade geltende Quote. Ansonsten kannst du jede beliebige Wettart nutzen, um den Bonus freizuspielen. Um den Neukundenbonus zu erhalten, musst du mindestens 10 Euro auf dein Konto einzahlen.

Mobile App

Die Bwin App ist für iOS und Android verfügbar und kann über den Apple App Store beziehungsweise den Google Play Store heruntergeladen werden. Zusätzlich existiert eine Web-App, die ohne Installation direkt im mobilen Browser genutzt werden kann. Alle Funktionen des Wettkontos stehen dir auch mobil zur Verfügung. Dazu gehören Einzahlungen, Auszahlungen, Kontoverifizierung sowie der Zugriff auf die komplette Wetthistorie und offene Wettscheine.

Das Livewetten-Center ist vollständig in die App integriert. Die Besucher können laufende Spiele verfolgen, Quotenänderungen sehen und während des Spiels neue Wetten platzieren oder bestehende Tipps vorzeitig per Cashout abrechnen. Der Wettschein in der App bietet mehrere Zusatzfunktionen. Dazu gehören Kombiwetten, der Wett-Konfigurator zum Zusammenstellen eigener Wettmärkte sowie die Möglichkeit, verfügbare Freebets direkt im Wettschein einzulösen.

Push-Benachrichtigungen informieren dich über wichtige Ereignisse wie Quotenänderungen, Spielstarts oder Ergebnisse. Du kannst die Benachrichtigungen jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Die Bedienung der App ist nach unseren Bwin Erfahrungen leicht, da die mobile Oberfläche weniger Inhalte als die Desktop-Version anzeigt. Mobile Zahlungen sind vollständig in die App integriert.

Quoten

Die Wettquoten bei Bwin bewegen sich im internationalen Vergleich im guten Mittelfeld. Bei Fußballspielen in den großen europäischen Ligen liegt der Auszahlungsschlüssel meist zwischen 94 und 95 Prozent. In der deutschen Bundesliga sowie in anderen Topligen wie der englischen Premier League oder der Champions League arbeitet Bwin überwiegend mit Quoten im Bereich von etwa 94 bis 95 Prozent. Höhere Werte werden nur gelegentlich erreicht.

In den anderen Sportarten zeigt sich der Anbieter teilweise stärker. Im Tennis sowie in US-Sportligen wie der NBA oder NFL können die Quoten nach unseren Bwin Erfahrungen einen Auszahlungsschlüssel von rund 96 Prozent erreichen. Etwas niedriger fallen die Quoten im Eishockey aus. In der NHL liegt der durchschnittliche Auszahlungsschlüssel bei ungefähr 93 Prozent und damit leicht unter dem Niveau anderer populärer Wettmärkte im Bwin-Sortiment.

Im Handball bewegt sich der Anbieter im oberen Bereich. Hier werden Quoten mit einem Auszahlungsschlüssel zwischen etwa 93 und 94 Prozent angegeben und liegen damit leicht über dem Branchendurchschnitt vieler Wettanbieter.

Livewetten & Streaming bei Bwin

Im Livewetten-Bereich von bwin fällt vor allem die große Anzahl gleichzeitig verfügbarer Spiele auf. Selbst in den kleineren Ligen stehen häufig mehrere Live-Wettmärkte zur Verfügung. Ein auffälliges Merkmal ist die Tiefe der Wettmärkte während eines Spiels. Bei großen Fußballspielen stehen oft über hundert verschiedene Optionen zur Auswahl – darunter Spezialwetten zu Torzeitpunkten, Spielern und Spielstatistiken.

Das Live-Center bündelt alle laufenden Spiele in einer zentralen Übersicht. Die Besucher sehen dort parallel mehrere Begegnungen, aktuelle Spielstände sowie die wichtigsten Wettmärkte, ohne einzelne Spielseiten öffnen zu müssen. Live-Streams sind grundsätzlich Teil des Bwin-Angebots, doch sie werden nicht in allen Regionen angeboten. Während sie in einigen Nachbarländern verfügbar sind, stehen sie für deutsche Tipper aktuell nicht zur Verfügung.

Zur Unterstützung der Livewetten zeigt Bwin einen grafischen Spielverlauf. Dieser Match-Tracker visualisiert Angriffe, Ballbesitzphasen oder gefährliche Situationen und hilft dir, den Spielverlauf ohne Videoübertragung besser einzuschätzen. Ist kein Stream vorhanden, werden zusätzliche Statistiken eingeblendet. Dazu gehören Ballbesitz, Torschüsse, gefährliche Angriffe und Spielminuten.

Die Quoten im Livebereich werden bei Bwin blitzschnell angepasst. Nach wichtigen Spielsituationen wie Toren, Karten oder Torchancen aktualisiert das System die Wettmärkte innerhalb weniger Sekunden.

Kundendienst

Der Kundendienst von Bwin ist rund um die Uhr erreichbar. Die Nutzer können sich sowohl per E-Mail als auch über einen Live-Chat an das Support-Team wenden, um Fragen oder Probleme zu klären. Als besonderen Service bietet Bwin eine deutsche Hotline an. Dort können Kunden zu regulären Telefongebühren direkt Kontakt aufnehmen, etwa bei Problemen mit Einzahlungen, Wettabgaben oder Kontoanmeldungen.

Auch über Social-Media-Kanäle wie X, Instagram oder Facebook lassen sich Anfragen an den Support richten. Dies ermöglicht eine schnelle Kommunikation außerhalb der klassischen Kanäle.

Ein umfangreicher FAQ-Bereich ergänzt die Kundendienst-Kanäle. Hier werden die meisten typischen Fragen zu Konto, Einzahlungen, Auszahlungen, Bonusaktionen oder Wettabgabe detailliert beantwortet.

Besonders praktisch ist die Integration des Supports in die App. Die Besucher können so direkt aus der Anwendung heraus den Live-Chat starten oder auf FAQ zugreifen, ohne die Plattform verlassen zu müssen. Unsere Bwin Erfahrungen mit dem Kundenservice zeigen, dass die Reaktionszeit des Supports erfreulich kurz ist. Anfragen per Live-Chat werden in der Regel sofort bearbeitet. E-Mail-Antworten treffen innerhalb weniger Stunden ein.

Zahlungsmethoden

Für Zahlungen kannst du bei Bwin E-Wallets, Kredit- und Debitkarten, Prepaidkarten und Banküberweisungen nutzen. Hier eine Auflistung der unterstützten Zahlungsmethoden:

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer 📅Auszahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 1-3 Tage keine Mastercard Sofort 1-3 Tage keine Maestro Sofort - keine Paypal Sofort 1-3 Tage keine Paysafecard/Mypaysafe Sofort 1-3 Tage keine Neteller Sofort 1-3 Tage keine Skrill Sofort 1-3 Tage keine Banküberweisung 1-3 Tage 1-3 Tage keine Sofortüberweisung Sofort - keine

Bwin Testbericht: Nutzerbewertungen

Für diese Bwin Bewertung haben wir sowohl den App Store als auch den Google Play Store besucht. Hier die Durchschnittsbewertungen der Nutzer:

Plattform Bewertung App Store 4,6 ⭐ Play Store 4,3 ⭐

Unser Fazit

Bwin bietet ein breites Wettsortiment, einen hohen Sicherheitsstandard und einen erstklassigen Kundenservice. Deutsche Tipper können sogar eine Telefon-Hotline nutzen, was in der heutigen Zeit Seltenheitswert hat. Echte Schwächen leistet sich Bwin nach unseren Erfahrungen nicht. Die Mindestquote von 1,70 beim Willkommensbonus ist etwas hoch – ansonsten können wir diesen Wettanbieter, der auch Paypal-Zahlungen unterstützt, guten Gewissens weiterempfehlen.

👍Pro 👎Contra Breites Wettsortiment 1,70 Mindestquote für Bonusverwendung Bis 100 Euro Willkommensbonus Keine guten Quoten im Spitzenfußball Seriöser Anbieter mit GGL-Lizenz Breites Zahlungsportfolio inkl. Paypal

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Bwin eine mobile App an?

Du kannst die Bwin App sowohl für iOS als auch für Android herunterladen. Alternativ gibt es eine Web-App, die direkt im mobilen Browser genutzt werden kann. Damit hast du vollen Zugriff auf alle Sportarten und Events.

Welchen Willkommensbonus bietet Bwin neuen Mitgliedern?

Als neuer Nutzer erhältst du bei Bwin einen 100%-Einzahlungsbonus bis zu 100 €. Du musst mindestens 10 € einzahlen und den Bonus plus Einzahlung dreimal in Sportwetten umsetzen.

Ist Bwin seriös und sicher?

Bwin ist mehrfach lizenziert, unter anderem in Deutschland und Malta. Deine Daten werden per SSL verschlüsselt. Du kannst dich hier guten Gewissens anmelden und Geld einzahlen.

Kann ich bei Bwin Cash-out-Wetten abschließen?

Du kannst bei Bwin viele Wetten vorzeitig über Cash-out beenden. Während ein Spiel läuft, zeigt dir die App oder Webseite an, welchen Betrag du bei vorzeitiger Auszahlung erhältst.

Bietet Bwin auch Livewetten an?

Bei Bwin kannst du fast rund um die Uhr Livewetten platzieren. Das Angebot deckt viele Sportarten und Ligen ab. Über das Live-Center hast du Spielstände, Statistiken und sogar einen Match-Tracker im Blick.

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