Interwetten Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Wir legen Wert darauf, dir eine objektive und ausführliche Interwetten Bewertung anzubieten. Deshalb haben wir eine Tabelle erstellt, der du unsere Bewertungen für einzelne Qualitätsaspekte entnehmen kannst.

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Sportwettenbonus 5/5 📱Mobile App 4.5/5 📺Livewetten und Streaming 4/5 📈Quoten 4/5 💳Zahlungsoptionen 4.5/5 📞Kundendienst 3.5/5

Warum Interwetten anmelden? Interwetten bietet Neueinsteigern einen außergewöhnlich hohen Willkommensbonus (bis 100 Euro) und verfügt über eine offizielle Lizenz.

Interwetten Sportwettenbonus

In diesem Abschnitt fassen wir alle Informationen zusammen, die den Willkommensbonus und den Interwetten Bonuscode betreffen.

Interwetten Bonusdetails Information Umfang 100 % bis 100 Euro Bonuscode GOAL Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,70 Umsatzanforderungen 5x Gültigkeit 14 Tage

Unsere Interwetten Erfahrungen mit dem Willkommensbonus sind durchweg positiv, was dich sicherlich nicht verwundert – schließlich bietet das Portal einen Einstiegsbonus von bis zu 100 Euro an. Als Neueinsteiger erhältst du einen Bonus in Höhe von 100 Prozent. Da die Höchstgrenze bei 100 Euro liegt, startest du im besten Fall mit 200 Euro auf dem Konto in deine Tipper-Karriere.

Hier einige weitere Fakten rund um den Willkommensbonus der Sportwettenanbieter:

Umsatzanforderungen – Der Interwetten-Willkommensbonus muss innerhalb von zwei Wochen fünfmal umgesetzt (“durchgespielt”) werden. Erst dann ist eine Abbuchung möglich.

– Der Interwetten-Willkommensbonus muss innerhalb von zwei Wochen fünfmal umgesetzt (“durchgespielt”) werden. Erst dann ist eine Abbuchung möglich. Mindestquote – Die Mindestquote für den Bonusumsatz beträgt 1,70. Dies ist eine relativ hohe Quote, was sich angesichts des großen Bonusumfangs aber verschmerzen lässt.

– Die Mindestquote für den Bonusumsatz beträgt 1,70. Dies ist eine relativ hohe Quote, was sich angesichts des großen Bonusumfangs aber verschmerzen lässt. Gültigkeitsdauer – Die Gültigkeitsdauer liegt nach unserer Interwetten Erfahrung bei 14 Tagen. Wird der Bonus innerhalb dieser Zeit nicht wie gefordert umgesetzt, verfällt er ersatzlos.

Hinsichtlich der Verwendbarkeit des Willkommensbonus gibt es wenige Einschränkungen. Eine davon bezieht sich auf die sogenannten Cash-out-Wetten. Hier wird die Wette vorzeitig, d.h. vor dem Schlusspfiff, beendet.

Mobile App

Die Interwetten App ermöglicht es, Sportwetten mobil genauso komfortabel wie auf dem Desktop zu platzieren. Sie ist grafisch ansprechend gestaltet und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche.

Die Eventsuche funktioniert in der App über den Menüpunkt „Sportangebot“ oder die Suchfunktion im Header. Beide Varianten reagieren schnell und garantieren, dass gewünschte Wettoptionen sofort gefunden und ausgewählt werden können.

Der mobile Wettschein wandert beim Scrollen mit, sodass alle Quoten jederzeit abrufbar bleiben. Bonusaktionen sind ebenfalls vollständig integriert und ohne Einschränkungen nutzbar.

Ein kleiner Nachteil der App ist, dass der Kundenservice und Informationen zu Zahlungsarten nur im Footer abrufbar sind. Ein zentrales Menü für Kontaktmöglichkeiten oder Zahlungsoptionen fehlt, weshalb wir nur 4 statt 5 Sternen vergeben.

Quoten

Interwetten bietet solide Wettquoten. In den Top-Fußballligen bewegt sich die Auszahlungsquote zwischen 95 und 96 Prozent. Insbesondere bei Favoritenwetten lohnt sich die Tippabgabe. Außenseiter werden dagegen leicht unterbewertet.

Wettbewerbe wie die Bundesliga, Premier League oder Champions League liefern konstant hohe Quoten. Ligen mit geringerer Popularität, etwa die österreichische Bundesliga oder die türkische Süper Lig, liegen ca. ein Prozent darunter.

Im Tennis erreicht Interwetten bei ATP- und WTA-Matches bis zu 96 Prozent. Vor allem Grand-Slam-Turniere profitieren von diesem Maximalwert. Bei weniger bedeutenden Turnieren sinkt der Quotenschlüssel manchmal unter 94 Prozent.

Livewetten & Streaming bei Interwetten

Interwetten bietet den Tippern eine übersichtliche Live-Wetten-Sektion, die sich in Aufbau und Bedienung an das Pre-Match-Angebot anlehnt. Sportarten wie Fußball, Tennis, Basketball und Eishockey dominieren das Angebot im Live-Bereich.

Die Anzahl der Wettmärkte ist beachtlich, reicht jedoch nicht an größere Konkurrenten wie Bet365 oder Bwin heran. Dennoch findest du hier schnell passende Events für Live-Wetten und kannst unkompliziert Einsätze platzieren.

Die Quoten im Live-Bereich liegen generell etwas unter den Pre-Match-Quoten. Bei Favoritenwetten profitierst du von relativ guten Quoten, während du bei Außenseiterwetten Vorsicht walten lassen solltest.

Live-Streaming wird von Interwetten nicht angeboten. Du musst daher auf externe Quellen oder TV-Übertragungen zurückgreifen, um die Spiele live zu verfolgen. Ein Live-Kalender ist ebenfalls nicht vorhanden. Die Tipper können somit nur direkt über die aktuelle Event-Liste die verfügbaren Live-Wetten einsehen. Die Auswahl ist begrenzt, deckt aber die populären Ligen und Turniere ab.

Kundendienst

Der Interwetten Kundenservice bietet verschiedene Kontaktmöglichkeiten, um die Fragen und Probleme der Nutzer schnell zu klären. Du kannst per E-Mail oder via Formular direkten Kontakt aufnehmen, was für die meisten Anliegen ausreichend sein dürfte.

Eine kostenlose 0800-Hotline steht ebenfalls bereit, was besonders bei dringenden Anliegen praktisch ist. Die telefonische Beratung ermöglicht sofortige Rückfragen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen.

Eine Live-Chat-Funktion wird von Interwetten nicht angeboten. Dies ist für uns der größte Nachteil der Buchmacher-Plattform. Interwetten sollte hier bald nachbessern und wie die Konkurrenz einen kostenlosen Chat für die Mitglieder anbieten. Positiv hervorzuheben ist dagegen, dass der Support auf Deutsch verfügbar ist. Dies erleichtert die Verständigung erheblich und reduziert mögliche Missverständnisse bei komplexen Fragen zu Wetten oder Bonusbedingungen.

Im Interwetten Test zeigte sich, dass Antworten via E-Mail oder Formular innerhalb kurzer Zeit eintreffen. Die Mitarbeiter agierten stets kompetent und freundlich, sodass unsere Probleme auch ohne Live-Chat zufriedenstellend gelöst wurden.

Zahlungsmethoden

Bei Interwetten kannst du mit schnellen und sicheren Einzahlungen rechnen. Auch Abbuchungen laufen nach unserer Interwetten Auszahlung Erfahrung zügig ab. Hier eine Tabelle mit allen Zahlungsmethoden:

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer 📅Auszahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 1-3 Tage keine Mastercard Sofort 1-3 Tage keine Apple Pay Sofort - keine Klarna Sofort 1-3 Tage keine Sofort Sofort - keine Interwetten-Gutschein Sofort - keine Muchbetter Sofort - keine Paysafecard Sofort - keine Neteller Sofort 1-3 Tage keine Skrill Sofort 1-3 Tage keine Banküberweisung 1 - 3 Tage 1-3 Tage keine Google Pay Sofort - keine Paylado Sofort - keine

Interwetten Testbericht: Nutzerbewertungen

Interwetten findet bei Sport-Tippern viel Zuspruch, was in besonderem Maße für die Handy-App gilt. Diese ist im App Store (iOS) bzw. im Play Store (Android) gratis herunterladbar.

Plattform Bewertung App Store 4,2 ⭐ Play Store 4,1 ⭐

Unser Fazit

Mit Interwetten treffen deutsche Sport-Tipper eine gute Wahl. Der Willkommensbonus von bis zu 100 Euro ist ein guter Grund, über eine Anmeldung nachzudenken. Der Anbieter ist seriös und kann eine GGL-Lizenz vorweisen. Ein großes Plus ist die native Interwetten-App, die kostenlos zum Download bereitgestellt wird. Mithilfe der App kannst du jederzeit Tipps abgeben, Zahlungen tätigen oder dich an den freundlichen sowie kompetenten Support wenden.

Die wohl größten Schwachpunkte des Interwetten-Portals sind der fehlende Live-Chat und der nicht vorhandene Wettkonfigurator. Da es für Neueinsteiger bis zu 100 Euro als Bonus gibt, dürften sich die meisten Interessenten dennoch für eine Registrierung entscheiden.

👍Pro 👎Contra Kompetenter Kundendienst auf Deutsch Kein Wettkonfigurator Willkommensbonus bis 100 Euro Kein Live-Chat Seriöser Anbieter mit deutscher GGL-Lizenz Hervorragende native App

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Welchen Willkommensbonus bietet Interwetten neuen Mitgliedern?

Neue Mitglieder erhalten bei Interwetten einen Willkommensbonus, der bis zu 100 Euro (100 % der Einzahlungssumme) umfasst. Vor der Abbuchung ist ein 5-facher Umsatz erforderlich. Die Mindestquote liegt bei 1,70.

Bietet Interwetten eine mobile App an?

Nach unseren Interwetten Erfahrungen bietet die mobile App von Interwetten alle Funktionen der Browserversion, einschließlich Ein- und Auszahlungen. Du kannst die App je nach Endgerät im App Store oder Google Play Store herunterladen.

Wie wird Interwetten von den Nutzern bewertet?

Die Angebote von Interwetten kommen bei den meisten Nutzern gut an. Die Plattform kann auf erstklassige Durchschnittsbewertungen verweisen und wird auch auf anderen Testportalen positiv bewertet.

Ist Interwetten seriös und sicher?

Nach unserer Erfahrung tritt Interwetten seriös auf und verfügt über eine ordentliche Lizenz. Diese wurde von der GGL (Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder) ausgestellt und schützt die Tipper vor Datendiebstahl und unlauteren Praktiken.

Bietet Interwetten ein Livewetten-Center an?

Interwetten bietet eine übersichtliche Live-Wetten-Sektion an, die einfach zu bedienen ist. Neben Fußball dominieren Tennis, Basketball und Eishockey das Angebot. Die Anzahl der Wettmärkte ist akzeptabel, aber nicht spitze.

Bietet Interwetten Cashout-Wetten an?

Wie bei den meisten großen Buchmachern kannst du auch bei Interwetten Cashout-Wetten nutzen. Hier ziehst du dein Geld vor dem Ende des Events aus der Wette heraus. Die Quote wird vom Buchmacher je nach aktuellem Spielstand angepasst.

Gibt es bei Interwetten einen Live-Chat?

Bei Interwetten gibt es aktuell leider keinen Live-Chat. Du kannst stattdessen das Kontaktformular nutzen, um Hilfe von den Mitarbeitern des Kundendienstes zu bekommen. Die Antwortzeiten sind bei Interwetten erfreulich kurz.

Welche Zahlungsmethoden kann ich bei Interwetten nutzen?

Bei Interwetten kannst du sowohl E-Wallets als auch Banküberweisungen und Kreditkarten für Zahlungen nutzen. Kryptowährungen werden aktuell nicht akzeptiert, dafür aber die beliebten Interwetten-Gutscheine und die Paysafecard.

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