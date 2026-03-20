Tipico Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Für unsere Tipico Bewertung haben wir uns jeden wichtigen Qualitätsaspekt genau angesehen. Hier die einzelnen Bewertungen in einer Übersicht:

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 4.5/5 📱Mobile App 4.5/5 📺Livewetten und Streaming 4.5/5 📈Quoten 4/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 4.5/5

Warum Tipico anmelden? Tipico überzeugt mit Top-Fußballquoten, steuerfreien Wetten, einem schnellen Support und einem ansehnlichen Bonus für Neueinsteiger.

Tipico Willkommensbonus

In der folgenden Tabelle findest du alle wichtigen Informationen zum Tipico Willkommensbonus sowie zum Tipico Promo Code.

Tipico Bonusdetails Information Umfang 100 Euro Startguthaben Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,50 Umsatzanforderungen 10x Gültigkeit 30 Tage

Der Tipico Willkommensbonus ist ein typischer Ersteinzahlungsbonus. Der Sportwetten-Anbieter verdoppelt die erste Aufladung bis zu einem maximalen Betrag von 100 Euro. Wenn du also 100 Euro einzahlst, kannst du insgesamt mit 200 Euro starten.

Die Umsatzanforderungen sehen vor, dass der Bonusbetrag zehnmal umgesetzt werden muss. Es gilt eine Mindestquote von 1,50 pro Wette. Die genannten Bedingungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden, um den Bonus vollständig freizuspielen.

Um den Willkommensbonus zu erhalten, müssen neue Wettkunden mindestens 10 Euro auf ihr Wettkonto einzahlen. Damit haben praktisch alle Tipper Zugriff auf den Bonus, der pro Haushalt nur einmal beansprucht werden kann.

Mobile App

Die Tipico App ermöglicht es den Nutzern, Sportwetten bequem über das Smartphone zu platzieren. Sie steht sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte zur Verfügung und umfasst nahezu alle Funktionen der Desktop-Version.

Die Installation der App erfolgt über den Apple App Store oder den Google Play Store. Nach dem Download können sich die Kunden direkt mit ihrem bestehenden Konto anmelden oder ein neues Wettkonto erstellen.

Besonders positiv fiel uns bei den Recherchen für den Tipico Testbericht die übersichtliche Gestaltung der App auf. Das Wettprogramm ist klar strukturiert, sodass die Besucher schnell ihre bevorzugten Sportarten finden können, ohne lange durch verschiedene Menüs navigieren zu müssen.

Über die Tipico App lassen sich aber nicht nur Wetten platzieren, sondern auch Einzahlungen und Auszahlungen durchführen. Zudem hast du Zugriff auf deinen Wettschein, aktuelle Wettquoten und das vollständige Livewetten-Angebot des Anbieters.

Auch Livewetten können über die App problemlos eingereicht werden. Im laufenden Spiel kannst du neue Wetten abgeben und die sich ständig verändernden Quoten in Echtzeit verfolgen.

Quoten

Die Tipico Wettquoten gehören im Marktvergleich zu den besseren Angeboten. Besonders im Fußball überzeugt der Anbieter mit attraktiven Werten und einem hohen Quotenschlüssel.

Ein wichtiger Maßstab für Wettquoten ist der sogenannte Auszahlungsschlüssel. Bei Tipico liegt dieser in großen Fußballligen zwischen 95 und 96 Prozent. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Einsätze wieder an die Spieler zurückfließt.

Bei wichtigen Wettbewerben wie Bundesliga oder Champions League zeigt Tipico seine Stärke. Hier sind die Wettquoten durchweg konkurrenzfähig und bewegen sich auf dem Niveau der besten Buchmacher auf dem deutschsprachigen Markt.

Auch in den internationalen Ligen bleibt das Quotenniveau solide. Meisterschaften in Ländern wie England, Spanien oder Italien sind mit attraktiven Wettquoten versehen. Sportwetten-Fans finden nach unserer Tipico Online Erfahrung eine breite Auswahl an interessanten Märkten und lukrativen Wettmöglichkeiten.

Etwas geringer fallen die Wettquoten in den unteren Fußballligen aus. Hier liegt der Auszahlungsschlüssel meist zwischen 93 und 94 Prozent. Konkurrenzfähig sind die Quoten aber allemal.

In den Sportarten Tennis, Basketball und American Football bewegt sich der Quotenschlüssel meist im Bereich von etwa 93 bis 94 Prozent. Dies ist ordentlich, aber nicht Spitzenklasse.

Ein zusätzlicher Vorteil entsteht durch die Übernahme der Wettsteuer für die Kunden. Die in Deutschland üblichen fünf Prozent trägt der Anbieter selbst. Hierdurch fällt der mögliche Gewinn bei identischen Wettquoten höher aus als bei vielen konkurrierenden Wettanbietern.

Livewetten & Streaming bei Tipico

Die Livewetten gehören nach unseren Tipico Erfahrungen zu den beliebtesten Funktionen der Plattform. Die Wettquoten werden laufend an den Fortgang des Events angepasst und spiegeln den aktuellen Spielverlauf wider.

Es verwundert nicht, dass der Fußball-Bereich das größte Sortiment an Livewetten bietet. Spiele aus großen Ligen und internationalen Wettbewerben stehen hier im Fokus. Tipper können beispielsweise auf das nächste Tor, den Endstand oder verschiedene Spezialwetten während der Partie setzen.

Auch andere Sportarten sind im Livewetten-Bereich vertreten. Beispiele sind Tennis, Basketball oder Eishockey. Die Anzahl der verfügbaren Wettmärkte hängt hauptsächlich von der Popularität der jeweiligen Sportart und des Wettbewerbs ab.

Im Vergleich zu den normalen Wettquoten fallen die Livequoten etwas niedriger aus. Dies hat damit zu tun, dass Buchmacher während eines Spiels zahlreiche Wettmärkte gleichzeitig anbieten und das Risiko entsprechend anpassen müssen.

Ein Live-Streaming von Spielen bietet Tipico derzeit nicht an. Die Tipper können Partien daher nicht direkt über die Plattform verfolgen und müssen auf externe TV-Übertragungen oder Streams anderer Anbieter ausweichen.

Kundendienst

Die Tipico Meinungen über den Kundendienst zeigen, dass der Support einen guten Job macht. Die Mitarbeiter stehen den Tippern bei Fragen rund um Sportwetten, Konto und Auszahlungen zur Verfügung.

Besonders praktisch ist der Live-Chat auf der Webseite. Über diese Funktion können die Nutzer direkt mit einem Support-Mitarbeiter kommunizieren und ihr Anliegen schildern. Viele Probleme lassen sich im Chat schnell und unkompliziert klären.

Alternativ steht ein Kontaktformular beziehungsweise eine E-Mail-Anfrage zur Verfügung. Diese Variante eignet sich eher für komplexere Fragen, bei denen eine ausführlichere Erklärung erforderlich ist oder Dokumente übermittelt werden müssen.

Ein großer Vorteil ist, dass der Kundendienst nach unseren Tipico Erfahrungen rund um die Uhr erreichbar ist. Zudem wird der Support auf Deutsch angeboten – wenn auch nicht per Telefon, da Tipico auf diesen Kanal gänzlich verzichtet.

Zahlungsmethoden

Für Zahlungen bietet Tipico Kreditkarten, Banküberweisungen, Prepaidkarten und E-Wallets sowie den Tipico Bonuscode an. In der Tabelle fassen wir alle akzeptierten Zahlungsmethoden zusammen.

Methode Einzahlungsdauer Auszahlungsdauer Gebühren Visa Sofort 3-5 Tage keine Mastercard Sofort 3-5 Tage keine Paypal Sofort 1-2 Tage keine Tipico Bonuscode Sofort - keine Zastrpay Sofort - keine Neteller Sofort - keine Skrill Sofort Sofort keine Banküberweisung Bis 3 Tage 3-5 Tage keine Mypaysafe/Paysafecard Sofort 3-5 Tage keine

Tipico Testbericht: Nutzerbewertungen

Für unsere Tipico Bewertung haben wir uns die Durchschnittswerte auf den großen App-Plattformen angesehen. Hier die aktuellen Daten:

Plattform Bewertung App Store 4,7 ⭐ Play Store 4,6 ⭐

Unser Fazit

Unsere Tipico Sportwetten Bewertung fällt positiv aus, da die Plattform wesentlich mehr Vor- als Nachteile hat. Der Bonus ist ordentlich, wenn auch nicht überragend. Die Quoten können sich sehen lassen, ebenso die Arbeit des Kundendienstes.

Etwas sauer stieß uns im Test auf, dass der Bonus zehnmal umgesetzt werden muss. Insgesamt waren unsere Tipico Erfahrungen jedoch mehr als angenehm, weshalb wir dir eine Anmeldung guten Gewissens empfehlen können.

👍Pro 👎Contra Hohe Fußballquoten (Auszahlungsschlüssel 94–96 %) Zehnfacher Bonusumsatz notwendig Keine Wettsteuer für deutsche Kunden Livewetten stark auf Fußball fokussiert Große Auswahl an internationalen Fußball-Wetten Benutzerfreundliche App Unterstützung von Paypal

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Tipico eine mobile App an?

Die Tipico App kann über den Google Play Store sowie über den Apple-eigenen App Store bezogen werden. Die Anwendung bietet einen hohen Bedienkomfort und umfasst praktisch alle Funktionen der Browserversion.

Welchen Willkommensbonus bietet Tipico neuen Mitgliedern?

Neuen Tippern bietet Tipico einen 100-Prozent-Einzahlungsbonus in Höhe von bis zu 100 Euro an. Der Bonus muss zehnmal durchgespielt werden, bevor eine Abbuchung stattfinden kann. Die Mindestquote liegt bei 1,50.

Ist Tipico seriös und sicher?

Tipico ist eine geschätzte und bekannte Marke. Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen auf dem Onlinemarkt präsent und verfügt seit 2020 über eine offizielle GGL-Lizenz. Du kannst dich dort unbesorgt anmelden und Wetten platzieren.

Wie wird Tipico von den Nutzern bewertet?

Die meisten Besucher loben das Wettangebot der Tipico-Plattform. Besonders gefallen den Nutzern der kompetente Kundendienst, der Willkommensbonus und die einfach strukturierte Webseite mit One-Click-Tippabgabe.

Bietet Tipico auch Livewetten an?

Du kannst bei Tipico Livewetten in über 10 Sportarten abgeben. Darunter sind je nach Tageszeit Fußball, Tennis, Volleyball und Eishockey. In vielen Disziplinen sind die beliebten Cash-out-Wetten verfügbar.

Wie kann ich bei Tipico den Kundendienst kontaktieren?

Der Support kann bei Tipico per E-Mail oder Live-Chat erreicht werden. Einen Telefon-Support bietet die Plattform aktuell nicht an. Die Antwortzeiten liegen nach unseren Tipico Erfahrungen maximal bei einigen Stunden (E-Mail-Support).

Wann wurde Tipico gegründet?

Die Sportwetten Plattform Tipico wurde bereits im Jahr 2004 gegründet. Seit 2020 besitzt das Unternehmen eine GGL-Lizenz. Tipico ist europaweit tätig und beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter.

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