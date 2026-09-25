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Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft Übersicht
Weltmeisterschaft, Spielplan und Ergebnisse
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Montag, 13. Juli
Dienstag, 14. Juli
Freitag, 17. Juli
Samstag, 18. Juli
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Dewa United FC
|4
|3
|1
|0
|8
|4
|4
|10
|2
|Madura United
|3
|3
|0
|0
|7
|2
|5
|9
|3
|Persija Jakarta
|3
|3
|0
|0
|4
|1
|3
|9
|4
|Borneo Samarinda
|4
|2
|0
|2
|3
|4
|-1
|6
|5
|Persib Bandung
|3
|2
|0
|1
|6
|4
|2
|6