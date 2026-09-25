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Weltmeisterschaft, Spielplan und Ergebnisse

Montag, 13. Juli
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2
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Dienstag, 14. Juli
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Freitag, 17. Juli
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Samstag, 18. Juli
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Dewa United FC crestDewa United FC431084410
S
S
U
S
2Madura United crestMadura United33007259
S
S
S
3Persija Jakarta crestPersija Jakarta33004139
S
S
S
4Borneo Samarinda crestBorneo Samarinda420234-16
S
N
S
N
5Persib Bandung crestPersib Bandung32016426
S
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