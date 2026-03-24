Admiralbet Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Für unseren Admiralbet Test haben wir alle Qualitätsaspekte unter die Lupe genommen – den Bonus, den Kundendienst und vieles mehr. In der folgenden Tabelle findest du unsere Admiralbet Bewertungen für unterschiedliche Aspekte.

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 4.5/5 📱Mobile App 4.5/5 📺Livewetten und Streaming 4/5 📈Quoten 4/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 4.5/5

Warum Admiralbet anmelden? Admiralbet ist seriös, bietet einen attraktiven Einstiegsbonus und überzeugt mit einem breit aufgestellten Wettangebot.

AdmiralBet Sportwettenbonus

In der folgenden Tabelle findest du alle wichtigen Informationen rund um den Admiralbet Willkommensbonus und den Admiralbet Bonus Code.

Admiralbet Bonusdetails Information Umfang 10 Euro Freebet + 90 Euro Cashback Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote - Umsatzanforderungen - Gültigkeit 30 Tage

Der Sportwettenbonus ist nach unserer Admiralbet Erfahrung durchaus lohnenswert. Du erhältst eine Freiwette im Wert von 10 Euro und einen Cashback, der bis zu 90 Euro umfasst. Damit hat das Begrüßungsgeschenk einen Gesamtwert von bis zu 100 Euro.

Für unsere Admiralbet Bewertung haben wir uns den Begrüßungsbonus genau angesehen und festgestellt, dass dieser praktisch mit keinerlei Bedingungen verknüpft ist.

Die Freebet kann bei allen Events und in allen Wettmärkten eingesetzt werden. Gleiches gilt für den Cashback. Ausgenommen sind nur Cash-out-Wetten, bei denen du den Einsatz vorzeitig aus dem Topf nimmst – zu der Quote, die im Moment des Cash-outs gilt.

Der Cashback wird nur dann ausgeschüttet, wenn die erste Wette, bei der du 10 Euro einsetzt, verloren geht. Es handelt sich um eine Absicherung, die alle Tipper erhalten, die mit ihrer ersten Wette kein Glück hatten.

Die Freiwette erhält jeder neue Tipper. Dabei spielt es keine Rolle, ob nach der Anmeldung 20, 50 oder 100 Euro eingezahlt werden. Der Cashback jedoch hängt vom Umfang der Ersteinzahlung ab. Hier einige Beispiele:

Du zahlst 20 Euro ein – du erhältst eine 10-Euro-Freebet und 20 Euro Cashback.

Du zahlst 40 Euro ein – du erhältst eine 10-Euro-Freebet und 40 Euro Cashback.

Du zahlst 90 Euro ein – du erhältst eine 10-Euro-Freebet und 90 Euro Cashback.

Nach unseren Admiralbet Erfahrungen ist dieser Wettanbieter derzeit der einzige, der dieses Modell wählt. Die Absicherung hat einen gewissen Charme – insbesondere für Neulinge, die anfangs kein hohes Risiko eingehen möchten.

Mobile App

Unsere Admiralbet Meinung zur App des Wettanbieters ist eindeutig: Die mobile Anwendung ist technisch hochentwickelt und läuft auf jedem Endgerät perfekt. Wir haben mehrere Handys und Tablets genutzt und waren von der Darstellungsqualität begeistert.

Die Installation der App lief im Admiralbet Test problemlos und zügig ab. Innerhalb weniger Sekunden konnten wir die App bereits nutzen. Der Download ist für alle Nutzer kostenlos. Bereitgestellt wird die App im Play Store sowie im App Store.

Nach unseren Admiralbet Erfahrungen überzeugt die mobile Anwendung vor allem durch ihre klare Struktur und die schnelle Navigation. Wichtige Bereiche wie Sportarten, Live-Wetten und der Wettschein sind jederzeit leicht erreichbar.

Ein weiterer Pluspunkt der App ist die stabile Performance. Während unseres Admiralbet Tests liefen Quotenupdates und Livewetten ohne Verzögerung. Gerade bei Livewetten ist das ein entscheidender Faktor, da sich Quoten oft innerhalb weniger Sekunden ändern können.

Auch optisch hinterließ die App bei uns einen guten Eindruck. Das Design orientiert sich stark an der Desktop-Version und wurde so gestaltet, dass sich die Nutzer sofort zurechtfinden. Besonders praktisch ist die übersichtliche Darstellung der Top-Spiele und der anstehenden Events.

Praktisch fanden wir außerdem die integrierte Suchfunktion. Damit lassen sich bestimmte Teams, Wettbewerbe oder Spiele schnell finden. Wer regelmäßig auf bestimmte Ligen oder Vereine wettet, spart eine Menge Zeit und gelangt mit wenigen Klicks zum gewünschten Wettmarkt.

Quoten

Die Wettquoten zählen laut unserem Admiralbet Test zu den größten Stärken des Buchmachers. Besonders im Fußball kann der Anbieter überzeugen. In wichtigen Wettbewerben wie der Bundesliga oder Champions League liegt der Quotenschlüssel häufig bei etwa 97 Prozent.

Gerade in den großen europäischen Ligen zeigt Admiralbet konstant starke Quoten. Für dich als Tipper bedeutet dies im Erfolgsfall höhere mögliche Gewinne. Der Wettanbieter bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie bekannte Wettplattformen und ist für Fußballwetten definitiv zu empfehlen.

Auch die 2. Bundesliga wird bei Admiralbet sehr ordentlich quotiert. Der Quotenschlüssel liegt hier meist zwischen 95 und 97 Prozent. Damit gehört der Wettanbieter auch hier zu den Plattformen mit attraktiven Wettquoten.

Bei internationalen Top-Wettbewerben bleibt das Quotenniveau ebenfalls hoch. Spiele in der Champions League oder Premier League erreichen laut unseren Admiralbet Erfahrungen Werte von rund 96 bis 97 Prozent.

In den unteren Ligen sind die Quoten ebenfalls stabil. Wettbewerbe wie die österreichische Bundesliga oder die schottische Premiership erreichen häufig einen Quotenschlüssel zwischen 95 und 96 Prozent und bieten damit attraktive Wettmöglichkeiten. Schwächer fallen die Quoten in anderen Sportarten aus. Im Tennis etwa, besonders bei ATP-Turnieren, bewegt sich der Quotenschlüssel zwischen 93 und 94 Prozent. Das ist solide, erreicht jedoch nicht ganz die Fußballwerte.

Livewetten & Streaming bei AdmiralBet

Die Livewetten sind ein wichtiger Bestandteil des Angebots bei Admiralbet. Besonders im Fußball zeigt sich das Livewetten-Angebot sehr umfangreich. Viele Spiele aus internationalen Ligen stehen rund um die Uhr für Livewetten bereit.

Die Anzahl der Livewetten-Events ist überdurchschnittlich hoch. Täglich werden zahlreiche Spiele aus verschiedenen Wettbewerben angeboten. Die Nutzer finden fast zu jeder Tageszeit passende Livewetten und können auf Spiele aus aller Welt tippen.

Aufgewertet wird das Livewetten-Center durch zusätzliche Informationen zum Spielverlauf. Dazu gehören Statistiken, Spielanimationen und aktuelle Daten zum Match. Diese helfen dir, den Verlauf besser einzuschätzen und Wettentscheidungen zu treffen.

Ein praktisches Feature ist außerdem der integrierte Livewetten-Kalender. Dieser zeigt kommende Live-Events bereits im Voraus an. Du kannst frühzeitig sehen, welche Spiele später live verfügbar sein werden.

Ein weiterer Vorteil sind die verfügbaren Livestreams bei ausgewählten Events. Diese ermöglichen es, Spiele direkt über die Plattform zu verfolgen. So können die Besucher das Spiel live sehen und gleichzeitig ihre Wetten platzieren.

Kundendienst

Der Kundenservice bei Admiralbet überzeugt durch schnelle und direkte Hilfe. Der Live-Chat ist täglich von 9:00 bis 20:30 Uhr besetzt und beantwortet Fragen zu Wetten, Konten und Zahlungen.

Auch per E-Mail können Kunden ihr Anliegen schildern. Die Antworten folgen nach unserer Admiralbet Erfahrung innerhalb von Stunden. Der Support ist stets bemüht, Probleme klar und verständlich zu lösen.

Besonders positiv fällt auf, dass der Support auch bei Bonusfragen, etwa zur JokerBet oder Freebet, Auskunft gibt. Zudem gibt es auf der Webseite umfangreiche FAQs. Viele Fragen lassen sich hier bereits ohne direkten Kontakt klären.

Zahlungsmethoden

Für Zahlungen stehen dir bei Admiralbet Kreditkarten, E-Wallets, Prepaidkarten und Instant Banking-Methoden zur Verfügung. Hier eine Auflistung aller unterstützten Zahlungsmethoden:

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer 📅Auszahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 1-3 Tage keine Mastercard Sofort 1-3 Tage keine Paypal Sofort 1-2 Tage keine Klarna Sofort - keine Paysafecard Sofort 1-2 Tage keine Neteller Sofort 1-2 Tage keine Skrill Sofort 1-2 Tage keine Trustly Sofort 1-2 Tage keine

Admiralbet Testbericht: Nutzerbewertungen

Für unsere Admiralbet Bewertung haben wir uns die Kommentare der Nutzer im App Store sowie im Google Play Store angesehen. Die Plattform wird überwiegend positiv beurteilt. Hier eine Übersicht der aktuellen Durchschnittsbewertungen:

Plattform Bewertung App Store 4,7 ⭐ Play Store 4,5 ⭐

Unser Fazit

Die getestete Plattform machte auf uns einen guten Eindruck. Insbesondere unsere Admiralbet Erfahrungen mit dem Willkommensbonus und dem freundlichen Kundendienst waren hervorragend. Weniger gut hat uns gefallen, dass die deutsche Wettsteuer nicht übernommen wird. Ausgeglichen wird dies durch die Fußball-Quoten und den hohen Sicherheitsstandard des GGL-lizenzierten Wettanbieters. Unter dem Strich können wir Admiralbet bedenkenlos empfehlen.

👍Pro 👎Contra Sehr gute Fußball-Quoten Wettsteuer wird nicht übernommen Große Auswahl an Fußballwetten Teils schwache Quoten außerhalb des Fußballs Wettanbieter mit GGL-Lizenz Live-Streaming verfügbar Attraktiver Cashback-Bonus

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Admiralbet eine mobile App an?

Admiralbet bietet eine mobile App an, die im App Store sowie im Google Play Store zum Download bereitsteht. Die Anwendung bietet einen hohen Bedienkomfort und enthält das gesamte Wettsortiment des Anbieters.

Welchen Willkommensbonus bietet Admiralbet neuen Mitgliedern?

Als neues Mitglied bekommst du bei Admiralbet eine 10-Euro-Freiwette und einen Cashback. Dieser hat einen Umfang von bis zu 90 Euro und wird gutgeschrieben, wenn die erste Wette verloren geht.

Ist Admiralbet seriös und sicher?

Nach unserer Überzeugung kann Admiralbet als seriös und sicher bezeichnet werden. Der Betreiber besitzt eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Eine SSL-Verschlüsselung hält Datendiebe auf Distanz.

Wie wird Admiralbet von den Nutzern bewertet?

Die Nutzerbewertungen im App Store und im Google Play Store gehen klar in die positive Richtung. Die Wettkunden schätzen den kompetenten Kundendienst, den Willkommensbonus sowie das breit aufgestellte Angebot an Sportwetten.

Bietet Admiralbet auch Livewetten an?

Das Livewetten-Center ist eines der Highlights der Admiralbet-Wettplattform. Je nach Tageszeit kannst du hier in 10 bis 20 Disziplinen Wetten abschließen und auch auf die beliebten Cash-out-Wetten zurückgreifen.

Wie kann ich bei Admiralbet den Kundendienst kontaktieren?

Den Admiralbet Kundendienst kannst du per Live-Chat oder E-Mail erreichen. Einen Telefonsupport gibt es aktuell nicht. In der FAQ-Sektion werden häufig gestellte Fragen beantwortet.

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