Du erfährst alles über die Stärken und Schwächen des bekannten Sportwettenanbieters.

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Betano Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

In der folgenden Tabelle fassen wir unsere Erfahrungen mit dem Wettanbieter Betano, der über eine gültige Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) verfügt, im Detail zusammen.

Kriterium Unsere Bewertung 🎁 Willkommensbonus 4/5 🏆 Sportwettenangebot 5/5 📱Mobile App 4/5 📺 Livewetten & Streaming 5/5 📈 Quoten 5/5 💳 Zahlungsoptionen 4/5 📞 Kundendienst 5/5

Warum Betano wählen? Betano ist ein seriöser Wettanbieter mit GGL-Lizenz, der ein breites Sortiment an Wettoptionen bietet und den Spielern eine leistungsfähige Gratis-App zur Verfügung stellt.

Willkommensbonus

Neueinsteiger erhalten bei Betano derzeit eine Freiwette im Wert von 20 Euro sowie Bonusgeld im Umfang von 100 Prozent der Einzahlung (maximal 80 Euro). Unsere Tabelle fasst alle wichtigen Details zusammen. Für alle Details zu aktuellen Bonusangeboten und Gutscheinen kannst du hier unseren umfassenden Ratgeber zum Betano Promo Code aufrufen.

Hinweis : Der Bonus Code kann während der Anmeldung benutzt werden, jedoch ändert dies den Angebotsbetrag in keinster Weise.

Kriterium Bonusdetails Umfang 20 € Freiwette + 80 € Bonusgeld Bonuscode Betano20 Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,65 Umsatzbedingungen 5x Einzahlung, 5x Bonus Gültigkeitsdauer 90 Tage

Betano Sportwettenangebot

Im Betano Test stellten wir fest, dass der Buchmacher eines der umfangreichsten Sportwetten-Angebote auf dem deutschen Markt bereitstellt. Die Nutzer können auf mehr als 30 Sportarten wetten – von Fußball, Tennis und Basketball ⚽🎾🏀 bis hin zu Eishockey, Handball, Darts und eSports.

Besonders stark präsentiert sich Betano im Fußballbereich. Neben den großen Wettbewerben wie Bundesliga, Champions League und "La Liga" (ehemals Primera Division) finden sich zahlreiche internationale Ligen und Nischenwettbewerbe im Programm.

Auffällig ist nach unserer Betano Erfahrung die enorme Auswahl an Wettmärkten 📊. Neben klassischen 1X2-Wetten, Über/Unter-Märkten und Handicap-Wetten bietet Betano zahlreiche Spezialwetten an.

Dazu gehören Torschützenwetten, Karten- und Eckballwetten, Team-Statistiken, Bet Builder 🛠️, Spielerwetten sowie umfangreiche Live-Wettmärkte mit laufend aktualisierten Quoten 🔄. Im Fußball stehen oft mehrere hundert Wettoptionen pro Spiel zur Auswahl.

Ein besonderes Highlight ist die sogenannte „2 Tore Führung“ (2-Goal Cushion). Führt die getippte Mannschaft während des Spiels mit 2 Toren Vorsprung, wird die Wette sofort als gewonnen abgerechnet – unabhängig davon, wie die Partie endet.

Geht dein Team beispielsweise mit 2:0 oder 3:1 in Führung, erhältst du die Gewinne auch dann unmittelbar gutgeschrieben 💰, wenn das Spiel später noch unentschieden endet oder sogar verloren geht. Diese Funktion wird in Betano Bewertungen regelmäßig als einer der größten Vorteile der Plattform genannt.

Auch im Livewetten-Bereich überzeugt Betano. Während laufender Spiele stehen dir Echtzeit-Statistiken, grafische Match-Tracker 📈, zahlreiche In-Play-Märkte sowie bei ausgewählten Events Livestreams 📺 zur Verfügung. Sport-Tipper können somit schnell auf Spielverläufe reagieren und die sich bietenden Wettchancen nutzen.

Mobile App

📲 Mobile Tipper können eine kostenlose App nutzen, die im Play Store (Android) bzw. App Store (iOS) bereitgestellt wird. Android-Nutzer können wahlweise auf eine APK-Version zurückgreifen, die auf der Webseite zum Download bereitsteht.

Nach unseren Betano Erfahrungen ist die Anwendung eine der besten im Buchmacher-Sektor. Herausragend sind vor allem die Login-Optionen (FaceID/TouchID 👤) und die hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Im Livewetten-Bereich spielt die App ihre Stärken voll aus. Quotenänderungen erfolgen innerhalb von Sekundenbruchteilen ⏱️. Je nach Event kannst du Live-Bilder genießen und diese für deine Wettentscheidungen nutzen 🎯.

Quoten

Betano gehört bei den Wettquoten zu den stärksten Anbietern auf dem deutschen Markt. In den europäischen Fußball-Topligen wie Bundesliga oder Serie A erreicht der Buchmacher regelmäßig Auszahlungsschlüssel von 95 bis 96 %.

Bei einigen Topspielen sind sogar Schlüssel von 96 bis 97 % möglich, womit Betano mit den besten Wettanbietern der Branche konkurriert.

Ein besonderes Highlight sind die täglich verfügbaren Superquoten ("SuperOdds"). Bei diesen ausgewählten Spielen reduziert Betano die Marge deutlich oder verzichtet sogar darauf. So können Auszahlungsschlüssel von bis zu 99 % erreicht werden.

Livewetten & Streaming

Betano bietet einen modernen Livewetten-Bereich mit einer übersichtlichen Benutzeroberflähe. Du kannst laufende Spiele nach Sportart, Wettbewerb oder Startzeit filtern 🔍 und aus zahlreichen In-Play-Märkten wählen. Die Quoten werden dabei in Echtzeit aktualisiert.

Das Live-Match-Center liefert umfangreiche Informationen zum Spielverlauf. Neben aktuellen Statistiken stehen hier animierte Spielgrafiken zur Verfügung 🎮. Diese visualisieren Ballbesitz, Angriffe, gefährliche Situationen und weitere Ereignisse. So lässt sich das Geschehen auch ohne TV-Übertragung gut verfolgen.

Für ausgewählte Wettbewerbe stellt Betano legale Livestreams bereit. Die Kunden können viele Events ohne Plattformwechsel verfolgen und gleichzeitig Tipps abgeben. Dies verleiht dem Wettgeschehen eine besondere Würze 🌶️.

Kundendienst

Betano stellt seinen Kunden einen deutschsprachigen Kundendienst zur Verfügung, der z. B. bei Fragen zum Konto, Einzahlungen oder Bonusaktionen beansprucht werden kann. Der Support ist direkt über die Webseite erreichbar und bietet bei fast allen Anliegen schnelle Hilfe.

Besonders praktisch ist der integrierte Live-Chat. Die Nutzer können direkt mit einem Mitarbeiter Kontakt aufnehmen, ohne lange auf eine Antwort per E-Mail warten zu müssen. Viele Probleme lassen sich hierdurch innerhalb weniger Minuten klären.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist nach unseren Betano Erfahrungen der Rückruf-Service. Die Kunden können einen Anruf durch den Support anfordern und erhalten persönliche Unterstützung per Telefon. Wo viele Wettbewerber ausschließlich auf Chatbots setzen, bietet Betano einen deutlich persönlicheren Kundenservice.

Zahlungsmethoden

Betano bietet seinen Kunden ein breites Portfolio an sicheren und bequemen Zahlungsmethoden zur Verfügung. Hier alle Optionen im Überblick:

Methode Einzahlungsdauer Abbuchungsdauer Gebühren Visa Sofort 1-3 Tage keine Master Sofort 1-3 Tage keine Trustly Sofort 12 Stunden keine Skrill Sofort 12 Stunden keine Paypal Sofort 3-5 Tage keine Paysafecard Sofort 12 Stunden keine Klarna Sofort - keine OKTO.Wallet - 1-2 Tage keine Aircash - 1-2 Tage keine Apple Pay - 1-4 Tage keine Banküberweisung - 1-5 Tage keine

Wegen der Geldwäsche-Bestimmungen muss für Abbuchungen die Methode genutzt werden, die auch für die vorangegangene Einzahlung verwendet wurde. Diese Einschränkung gilt bei allen wichtigen Bookies und zeigt, dass Betano seriös ist.

Betano Testbericht: Bewertungen von Nutzern

Dass Betano vertrauenswürdig ist, lässt sich auch anhand der Nutzerbewertungen erkennen. Hier eine Übersicht der aktuellen Situation in den App Stores:

Plattform Bewertung App Store 4,8/5 Play Store 4,5/5

Fast alle Kommentatoren sind mit der Leistung der Betano App zufrieden. Kritisiert werden meist Kleinigkeiten, z. B. mögliche Einschränkungen für erfolgreiche Tipper. Gelobt werden dagegen das Wettsortiment und der kompetente Kundendienst.

Meinung des Autors

Meiner Ansicht nach ist Betano seriös, bietet ein breites Wettsortiment und überzeugt durch eine schnelle und unkomplizierte Tippabgabe.

Pro Contra Umfangreiches Wettangebot mit mehr als 30 Sportarten Bisweilen Einschränkungen für erfolgreiche Tipper Starke Quoten mit Auszahlungsschlüsseln von bis zu 96 % Live-Streaming nur bei ausgewählten Events verfügbar Kostenlose Livestreams und gut ausgebauter Livewetten-Bereich Wettsteuer von 5% wird an die Kunden weitergegeben Deutscher Live-Chat und Rückruf-Service Innovative Funktionen wie Bet Builder, WettMentor und 2-Tore-Führung

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

+ Ist Betano seriös und vertrauenswürdig? Betano zählt zu den seriösen und legalen Anbietern auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen verfügt über eine Lizenz der Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) und erfüllt damit die Anforderungen des deutschen Glücksspielstaatsvertrags. Zusätzlich werden moderne SSL-Verschlüsselungstechnologien eingesetzt, um persönliche Daten und Zahlungsinformationen zu schützen. Für zusätzliches Vertrauen in die Marke Betano sorgen Partnerschaften mit namhaften Clubs und internationalen Sport-Events. + Fällt bei Betano die 5%-Wettsteuer an? Betano gibt die gesetzlich vorgeschriebene deutsche Wettsteuer von 5 % an seine Kunden weiter. Die Steuer wird automatisch bei der Abrechnung von Sportwetten berücksichtigt und vom Bruttogewinn abgezogen. Die Nutzer müssen sich nicht selbst um die Abführung der Steuer kümmern. + Wie erhalte ich die 20€-Gratiswette ohne Einzahlung? Die Gratiswette wird nach erfolgreicher Registrierung und Verifizierung des Spielerkontos freigeschaltet. Betano ermöglicht eine schnelle Online-Identifizierung über Verfahren wie ID Now oder Sofort Ident. Nach der Identitätsprüfung wird die Gratiswette sofort dem Kundenkonto gutgeschrieben. + Wie lange dauert eine Auszahlung bei Betano? Auszahlungen nehmen bei Betano zwischen 12 Stunden und 5 Tagen in Anspruch. Auszahlungen per Trustly werden innerhalb von 12 Stunden abgewickelt, während Paypal-Abbuchungen bis zu 5 Tage in Anspruch nehmen können. + Bietet Betano auch Spielautomaten an? Aufgrund der gültigen GGL-Lizenz darf Betano auf seiner Webseite auch virtuelle Automatenspiele anbieten. Zu den bekanntesten Titeln im Sortiment zählen “Big Bass Bonanza” und “Starburst”. Du benötigst kein separates Konto, um die Spiele zu nutzen.

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