Winamax Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Um dir ein umfassendes Bild unserer Winamax Erfahrungen zu geben, haben wir jede Sektion des Sportwetten-Anbieters einzeln bewertet. Die Tabelle gibt dir einen vollständigen Überblick.

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 5/5 📱Mobile App 5/5 📺Livewetten und Streaming 5/5 📈Quoten 4.5/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 4/5

Warum bei Winamax anmelden? Winamax ist seriös und bietet ein VIP-Programm sowie einen 100 Euro Willkommensbonus (Freiwetten) mit günstigen Umsatzbedingungen.

Winamax Willkommensbonus

Hier findest du alle wichtigen Informationen rund um den Willkommensbonus des Buchmachers und den Winamax Bonuscode.

Winamax Bonusdetails Infos Umfang 100 Euro (Freiwetten) Bonuscode GOAL Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,05 Umsatzanforderungen keine Gültigkeit 30 Tage

Für unseren Winamax Test haben wir uns den Sportwettenbonus genau angesehen. Es handelt sich dabei um keinen klassischen Einzahlungsbonus mit Aufstockung, sondern um einen Freebet-Bonus mit besonders niedriger Mindestquote.

Der Umfang des Freiwettenpakets wird durch die Höhe der Einzahlung bestimmt. Der Wert der Freiwetten gleicht dem Umfang der Einzahlung. Zahlst du etwa 40 Euro auf dein Konto ein, erhältst du Freiwetten im gleichen Wert.

Um sich vor hohen Verlusten zu schützen, hat Winamax die Grenze bei dieser Aktion auf 100 € festgelegt. Die Einzahlung muss “in einem Rutsch” stattfinden. Du kannst also nicht einmal 30, einmal 20 und einmal 50 Euro einzahlen.

Die Freiwetten kannst du jedoch stückeln. Hast du Freiwetten im Wert von 80 Euro, hast du z. B. die Möglichkeit, zwei Wetten mit einem Einsatz von je 40 Euro zu platzieren – oder du setzt einmal 20 und zweimal 30 Euro.

Der Clou bei dieser Aktion ist, dass die Freiwetten erst durch verlorene Wetten aktiviert werden. In der Praxis gestaltet sich dies wie folgt:

Du zahlst z. B. 60 Euro ein und schließt zwei Wetten ab (jede im Wert von 30 Euro).

Die erste Wette geht verloren, die zweite ist erfolgreich.

Als Ausgleich bekommst du eine Freiwette im Wert von 30 Euro.

Die Freiwetten können in allen Events mit einer Mindestquote von 1,05 verwendet werden. Faktisch gesehen kommen damit bis auf krasse Außenseiterwetten alle Wett-Events in Frage.

Mobile App

Mit Blick auf die Sportarten, für die der Bonus verwendet werden kann, gibt es nach unseren Winamax Erfahrungen keine Einschränkungen. Du kannst daher Meisterschaftsspiele, Clubwettbewerbe und sogar Freundschaftsspiele wählen.

Im Bereich mobiles Wetten geht Winamax mit der Zeit und bietet den Mitgliedern eine hochentwickelte Handy-App an. Diese ist nach unseren Winamax Erfahrungen schnell installierbar und läuft auf allen Android- und iOS-Geräten.

Die Winamax App bietet den gleichen Funktionsumfang wie die Browserversion. Es handelt sich nicht um einen Shortcut, der den Nutzer zur normalen Webseite führt, sondern um eine eigens programmierte mobile Anwendung.

Für den Nutzer hat dies den Vorteil, eine App zu nutzen, die ausschließlich für den Zweck der Tippabgabe programmiert wurde. Die Anwendung lief in unserem Winamax Test einwandfrei und leistete sich keine echten Schwächen.

Quoten

Dass Winamax seriös und fair ist, lässt sich auch an den Quoten des Buchmachers ablesen. Besonders hoch sind die Wettquoten im Top-Fußball sowie im Tennis und bei großen Events. Dabei kommt es nicht auf die Sportart an.

Erfahrenen Tippern zufolge bietet Winamax bei einigen Fußballwettbewerben sogar die besten Quoten aller Buchmacher. Generell liegen die Auszahlungsquoten im Fußball bei ca. 96 Prozent – das kann sich sehen lassen.

Der Auszahlungsschlüssel in der Premier League sowie in der Bundesliga beträgt aktuell etwa 95 bis 97 Prozent. Die Buchmacher-Marge hat damit einen Umfang von 3 bis 5 Prozent. Damit können sicherlich alle Tipper gut leben.

Eher durchschnittlich sind die Quoten nach unseren Winamax Erfahrungen in den Randsportarten. Auch in den kleineren Ligen sind die Wettquoten nicht mit denen zu vergleichen, die etwa in der Champions League gezahlt werden.

Ein großer Vorteil für die Tipper ist, dass Winamax im Unterschied zu anderen Buchmachern keine Wettsteuer einbehält. Effektiv erhalten die Mitglieder bessere Auszahlungen als bei vielen anderen Bookies.

Livewetten & Streaming bei Winamax

Das Livewetten-Angebot von Winamax gehört zu den größten Stärken des Buchmachers. Die Nutzer können während laufender Spiele auf eine Vielzahl von Wettmärkten zugreifen, deren Quoten in Echtzeit aktualisiert werden.

Bei den Top-Events stehen oft über 100 verschiedene Wettoptionen zur Verfügung – darunter klassische Märkte wie 1x2 oder Toranzahl. Zahlreiche Spezialwetten, etwa auf die nächste Ecke, den nächsten Torschützen oder Karten im Spiel runden das Angebot ab.

Ein großer Vorteil ist die umfangreiche Datenbasis während der Livewetten. Winamax stellt detaillierte Statistiken wie Ballbesitz, Torschüsse, Karten oder Spielverlauf bereit, sodass die Tipper fundierte Entscheidungen treffen können.

Auch technisch weiß die Winamax-Plattform zu überzeugen. Die Live-Quoten werden in Sekundenbruchteilen aktualisiert, und Wetten können mit wenigen Klicks platziert werden. Die Cash-out-Funktion ermöglicht es, Wetten vorzeitig zu verkaufen und Gewinne mitzunehmen.

Ein weiterer zentraler Bestandteil der Winamax-Plattform ist das Streaming-Angebot. Ausgewählte Sportevents werden direkt auf der Plattform übertragen (teils sogar in HD-Qualität). Dazu zählen unter anderem Fußballspiele aus großen europäischen Ligen, Tennis-Turniere (ATP/WTA), Basketball-Partien sowie Rugby-Matches.

Kundendienst

Unsere positive Winamax Bewertung hängt wesentlich mit dem kompetenten und freundlichen Kundendienst der Plattform zusammen. Im Winamax Test haben wir mehrfach den Support kontaktiert und wurden jedes Mal fachkundig beraten.

Ein kleiner Nachteil ist, dass ein Live-Chat aktuell noch fehlt. Diese Lücke sollte der Anbieter schnellstmöglich schließen. Andere Buchmacher betreiben bereits seit Jahren einen kostenlosen Chat, der mit menschlichen Agenten besetzt ist.

Der Support von Winamax ist rund um die Uhr erreichbar und hilft nicht nur bei technischen Problemen, sondern auch bei Fragen zu Bonusbedingungen oder Verifizierung. Ein ausführlicher FAQ-Bereich deckt viele Standardthemen gut verständlich und strukturiert ab.

Zahlungsmethoden

An sicheren und komfortablen Zahlungsmethoden mangelt es bei Winamax nicht. Die Tipper können unter Kreditkarten, E-Wallets und anderen Methoden wählen. Die folgende Tabelle listet die aktuell verfügbaren Zahlungsoptionen auf.

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer 📅Auszahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 2-3 Tage keine Mastercard Sofort 2-3 Tage keine PayPal Sofort 1-2 Tage keine Apple Pay Sofort 1-2 Tage keine Sofort Sofort 1-2 Tage keine Neteller Sofort 1-2 Tage keine Skrill Sofort 1-2 Tage keine Banküberweisung Bis 3 Tage 2-4 Tage keine

Winamax Testbericht: Nutzerbewertungen

Die Nutzerbewertungen auf den einschlägigen App-Plattformen (App Store bzw. Play Store) fallen durchweg positiv aus. Hier ein Überblick über die aktuellen Durchschnittsbewertungen:

Plattform Bewertung App Store 3,7 Play Store 3,7

Unser Fazit

Unsere Winamax Erfahrungen sind überwiegend positiv. Wirkliche Schwächen konnten wir im Test nicht ausmachen. Der Buchmacher ist seriös und dank der GGL-Lizenz eine gute Anlaufstelle für deutsche Tipper.

Die Quoten sind gerade im Spitzenfußball exzellent. Auch der Kundendienst gab im Winamax Test eine gute Figur ab. Etwas schade ist, dass der Support nur per E-Mail erreichbar ist. Ansonsten können wir dir Winamax für Sportwetten nur empfehlen.

👍Pro 👎Contra 100 Euro Freiwetten als Willkommensbonus Support nur per E-Mail erreichbar Top-Quoten bei wichtigen Fußball-Events Kompetenter Kundendienst Seriöser Anbieter mit GGL-Lizenz

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Winamax eine mobile App an?

Winamax bietet eine mobile App für Android- und iOS-Nutzer an. Die Anwendung kann im App Store bzw. Play Store gratis heruntergeladen werden. Der Funktionsumfang entspricht dem der Desktop-Version, ebenso das Wettangebot.

Welchen Willkommensbonus bietet Winamax Neueinsteigern?

Winamax bietet Neueinsteigern einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro. Der Einstiegsbonus wird nicht als Bonusgeld, sondern in Form von Freiwetten gewährt. Die Mindestquote für die Verwendung liegt derzeit bei 1,05.

Ist Winamax seriös und sicher?

Dass Winamax seriös und sicher ist, lässt sich unter anderem an der offiziellen Lizenz erkennen. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) hat dem Anbieter bereits im Jahr 2021 eine Betriebserlaubnis erteilt.

Wie wird Winamax von den Nutzern bewertet?

Die durchschnittliche Winamax Bewertung liegt auf den einschlägigen App-Portalen (Play Store, App Store) weit über der 3,5-Sterne-Marke. Die Anwendung läuft ruckelfrei und zeichnet sich durch eine gute Performance aus.

Bietet Winamax auch Livewetten an?

Winamax bietet Livewetten an, die für besonderen Nervenkitzel sorgen. Das Livewetten-Center ist technisch auf dem neuesten Stand und ermöglicht es den Tippern, die Events hautnah mitzuverfolgen.

Bietet Winamax PayPal-Zahlungen an?

Winamax bietet dir die Möglichkeit, per PayPal Geld einzuzahlen. Auch Auszahlungen können via PayPal getätigt werden. In keinem Fall werden für Zahlungen Gebühren verlangt.

Gibt es bei Winamax einen Live-Chat?

Einen Live-Chat gibt es bei Winamax derzeit nicht. Dafür gibt es einen fachkundigen E-Mail-Support, der dir innerhalb weniger Stunden Antworten auf deine Frage liefert. Du kannst dich bei allen Problemen rund um die Uhr an den freundlichen Support wenden.

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