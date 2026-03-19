bet365 Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Unser bet365 Test setzt sich mit jedem wichtigen Qualitätsaspekt auseinander. Hier findest du Bewertungen für die einzelnen Bereiche – inklusive Quoten und Willkommensbonus.*

*Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 4/5 📱Mobile App 4/5 📺Livewetten und Streaming 5/5 📈Quoten 4/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 5/5

Warum bet365 wählen? bet365 ist ein etablierter Sportwetten Anbieter und überzeugt mit einem breit aufgestellten Sportwettensortiment.

bet365 Willkommensbonus

Hier findest du alle wichtigen Informationen rund um den Willkommensbonus des Buchmachers und den bet365 Angebotscode.

bet365 Bonusdetails Infos Umfang 100 Euro (Wett-Credits)* Bonuscode** GOALDE** Mindesteinzahlung 5 Euro Mindestquote 1,20 Umsatzanforderungen 1x Gültigkeit 30 Tage

*Nur für neue Kunden. Bis zu €100 in Wett-Credits. Melden Sie sich an, zahlen Sie €5 oder mehr auf Ihr bet365-Konto ein und wir geben Ihnen die entsprechende qualifizierende Einzahlung in Wett-Credits, wenn Sie qualifizierende Wetten im gleichen Wert platzieren und diese abgerechnet werden. Mindestquoten, Wett- und Zahlungsmethoden-Ausnahmen gelten. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Suchtrisiken.

**Der Bonus Code kann während der Anmeldung benutzt werden, jedoch ändert dies den Angebotsbetrag in keinster Weise.

Nach unseren bet365 Erfahrungen ist der Einstiegsbonus kein gewöhnlicher Willkommensbonus. Du bekommst bei bet365 keine Freiwetten, sondern sogenannte Wett-Credits.

Der Unterschied zwischen Wett-Credits und Freiwetten besteht darin, dass du zuerst das eingezahlte Geld einsetzen musst. Hierdurch schaltest du Wett-Credits in gleicher Höhe frei. Hier eine Beispielrechnung:

Du zahlst nach der Registrierung bei bet365 50 Euro ein und verwettest diesen Betrag.

Als Ausgleich bekommst du 50 Euro Wettguthaben.

Nachdem du das Guthaben einmal eingesetzt hast, kannst du deine Gewinne abbuchen.

Die Grenze bei dieser Aktion liegt bei 100 Euro. Die Gutschrift beträgt jeweils 100 Prozent. Du kannst z. B. 25 Euro, 35 Euro und 40 Euro einzahlen und mit den Beträgen Wetten abschließen. Nach jeder Wette erhältst du eine Gutschrift in gleicher Höhe.

Die Wett-Credits können in allen Wetten mit einer Mindestquote von 1,20 verwendet werden. Damit kommen auch Favoritenwetten in Frage, was Neueinsteigern gefallen dürfte. Cash-out-Wetten sind von der Verwendung der Wett-Credits ausgeschlossen.

Einen Mindestumsatz im eigentlichen Sinne gibt es bei dieser Aktion nicht. Du setzt deine Wett-Credits einmal ein und kannst die erzielten Gewinne sofort abbuchen. Vorher musst du dein Konto verifizieren, wie es bei allen seriösen Bookies üblich ist.

Der Bonus hat eine Gültigkeitsdauer von 30 Tagen. Um in den Genuss der Wett-Credits zu kommen, müssen nach der Anmeldung mindestens 5 Euro auf das Tipperkonto eingezahlt werden.

Mobile App

Mit der mobilen App haben wir im bet365 Test gute Erfahrungen gemacht. Die Anwendung lässt sich blitzschnell auf dem Endgerät installieren und bietet den Komfort, den sich mobile Besucher von Sportwettenportalen wünschen.

Die Tippabgabe kann mithilfe der App in Sekunden erledigt werden. Ein paar Tipps genügen – schon ist die Auswahl auf dem Wettschein. Du kannst Arbeitspausen oder Leerlaufphasen wunderbar dazu nutzen, von unterwegs auf dein Lieblingsteam zu wetten.

Bei der bet365 App handelt es sich um eine native App. Du musst also keine besonderen technischen Einstellungen vornehmen, um sie zu installieren. Der Prozess ist selbsterklärend und in wenigen Augenblicken erledigt.

Quoten

Die Quoten bei bet365 gelten allgemein als gute Mittelklasse. Nach unseren bet365 Erfahrungen sind sie konkurrenzfähig, aber nicht spitze. Freizeit-Tippern dürften die Wettquoten jedoch ausreichen, was besonders für den Fußball gilt.

Im Schnitt erreicht der Anbieter etwa 94 Prozent Auszahlungsquote. Dies ist typisch für große Mainstream-Buchmacher. Beim Fußball wird dieser Wert ziemlich genau getroffen, während im Basketball oft etwas bessere Quoten angeboten werden.

Schwächer sind die bet365-Quoten bei häufig in kleineren Bereichen wie E-Sports oder in den zahlreichen Nischenmärkten. Dort können die Margen des Buchmachers deutlich höher liegen (teils über sieben Prozent).

Livewetten & Streaming bei bet365

Der Livewetten-Bereich von bet365 gilt seit Jahren als Referenz im Markt. Im bet365 Test haben wir ein prickelndes und technisch stabiles Live-Erlebnis genossen.

Bereits über die zentrale Navigation gelangen die Nutzer mit einem Klick zum Live-Bereich. Dort erscheint eine übersichtliche Eventliste, die durch Filteroptionen (Sportarten, Wettbewerbe etc.) ergänzt wird. Zusätzlich erleichtern spezielle Symbole die Orientierung im laufenden Wettbetrieb.

Nach Auswahl eines Events öffnet sich eine detailreiche Spielübersicht. Dort findest du aktuelle Wettmärkte, alternative Wettarten sowie eine klare Menüführung, die ein schnelles Wechseln zwischen den einzelnen Optionen ermöglicht.

Ein Stream-Filter zeigt dir an, welche Spiele live verfolgt werden können. Der Kalender stellt kommende Begegnungen kompakt und chronologisch strukturiert dar. Die Streamingqualität ist so, wie man es von einem bekannten Buchmacher wie bet365 erwarten kann.

Ein zentrales Feature des Livewetten-Centers ist der integrierte Wettkonfigurator. Mit diesem lassen sich mehrere Ereignisse kombinieren. So kannst du dir jederzeit individuelle Wetten zusammenstellen, die über klassische Einzel- oder Kombiwetten hinausgehen.

Ergänzt wird das Angebot durch umfangreiche Spielstatistiken, grafische Spielfeldanimationen und Ereignisticker. Diese Elemente liefern dir fortlaufend Informationen und helfen dir, Wettentscheidungen zu treffen.

Auswahl und Verfügbarkeit von Land zu Land variieren können.

Du musst ein Guthaben auf deinem Konto haben oder in den letzten 24 Stunden eine Wette platziert haben.

Kundendienst

Der bet365 Kundendienst machte im Test einen guten Eindruck auf unser Team. Die Mitarbeiter präsentierten sich fachkundig und waren sehr geduldig. Wir wurden auf Deutsch beraten, was auch in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit ist.

Sie können sich wahlweise per Live-Chat oder E-Mail bzw. Kontaktformular an den Support wenden. Wenn Sie sich in einem Land befinden, in dem bet365 keine Dienste anbietet, verwenden Sie einen VPN-Dienst.

Nach unseren bet365 Erfahrungen ist der Kundendienst rund um die Uhr zu erreichen. Die Antwortzeiten im Live-Chat sind außerordentlich kurz, während es bei E-Mail-Anfragen einige Stunden dauern kann, bis eine Antwort eintrifft.

Zahlungsmethoden

Für Ein- und Auszahlungen stellt dir bet365 eine Reihe von sicheren Methoden zur Verfügung. Es werden derzeit sowohl Kredit- und Debitkarten als auch die Paysafecard, Klarna und E-Wallets sowie Banküberweisungen akzeptiert.

Hier sind einige der verfügbaren Zahlungsmethoden:

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer ⏲️Auzahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 1-2 Tage keine Mastercard Sofort 1-2 Tage keine Apple Pay Sofort 1-4 Stunden keine Skrill Sofort 1-2 Tage keine Banküberweisung 2 - 10 Tage 2-4 Tage keine

bet365 Testbericht: Nutzerbewertungen

Sieht man sich die bet365 Bewertungen auf den wichtigsten Plattformen (App Store und Google Play Store) an, zeigt sich ein klares Bild: Die Anwendung wird von fast allen Nutzern gelobt und erfüllt die Erwartungen in fast allen Punkten.

Hier eine Übersicht der aktuellen Durchschnittsbewertungen:

Plattform Bewertung App Store ⭐4,4 Play Store ⭐4,3

Unser Fazit

Abschließend können wir festhalten, dass unsere bet365 Erfahrungen fast ausnahmslos positiv waren. Der bekannte Buchmacher zeigte sich im Test von seiner besten Seite und offenbarte kaum Schwächen.

Dass die Tipper keinen “echten” Willkommensbonus, sondern Wett-Credits erhalten, ist nur auf den ersten Blick ein Nachteil. Tatsächlich ist der Bonus tipperfreundlich, da die Mindestquote bei 1,20 liegt und die Mindesteinzahlung nur 5 Euro beträgt.

Unter dem Strich ist bet365 eine klare Empfehlung für deutsche Sportwettenfans. Da eine GGL-Lizenz vorliegt, ist auch in puncto Sicherheit alles im grünen Bereich.

Das mag ich Das mag ich nicht 100 Euro Wett-Credits als Willkommensbonus Nicht überall konkurrenzfähige Quoten Niedrige Mindestquote bei Verwendung von Wett-Credits Seriöser Anbieter mit GGL-Lizenz Fachkundiger 24/7-Support

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet bet365 eine mobile App an?

bet365 bietet für Android- und iOS-Nutzer eine mobile App an. Diese kann über den App Store sowie über den Google Play Store bezogen werden. Die Anwendung zeichnet sich durch einen hohen Bedienkomfort aus.

Welchen Willkommensbonus bietet bet365 neuen Mitgliedern?

Neueinsteiger erhalten bei bet365 einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro. Hierbei handelt es sich um Wett-Credits, die den Tippern automatisch gutgeschrieben werden, sobald sie ihr eingezahltes Geld verwettet haben.

Ist bet365 seriös und sicher?

Nach unseren Erfahrungen ist bet365 seriös und sicher. Es liegt eine aktuelle Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) vor. Die Webseite wird zudem durch einen SSL-Verschlüsselungsmechanismus vor Datendiebstahl geschützt.

Wie wird bet365 von den Nutzern bewertet?

Die bet365 Bewertungen auf den einschlägigen App-Portalen sind fast ausnahmslos positiv. Gelobt wird insbesondere die Seriosität des Buchmachers, aber auch der Willkommensbonus und der kompetente Kundendienst werden hervorgehoben.

Bietet bet365 auch Livewetten an?

Das Livewetten-Center von bet365 bietet einen hohen Nutzungskomfort. Das Wettangebot ist überdurchschnittlich groß und bietet für jeden Geschmack etwas. Die Anzahl der Sportarten und Events ist von der Jahres- und Tageszeit abhängig.

Auf welche Sportarten kann ich bei bet365 wetten?

Bei bet365 stehen wie bei allen Buchmachern die Fußballwetten im Vordergrund. Du kannst jedoch auch auf Sportarten wie Tennis, Basketball, Volleyball und Football setzen. Daneben stehen dir Randsportarten wie Rugby und Curling zur Verfügung.

Gibt es bei bet365 einen Live-Chat?

Der Live-Chat ist bei bet365 rund um die Uhr besetzt. Du kannst dich von den Mitarbeitern zu Themen wie Auszahlungen oder Tippabgabe beraten lassen. Der Chat ist kostenfrei nutzbar und mit deutschsprachigen Agenten besetzt.

+