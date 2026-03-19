NEO.bet Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Um dir ein umfassendes Bild des Buchmachers zu geben, haben wir für unsere Neobet Bewertung alle wichtigen Bereiche und Aspekte unter die Lupe genommen. Hier unsere Einzelbewertungen auf einen Blick:

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 4.5/5 📱Mobile App 4/5 📺Livewetten und Streaming 4/5 📈Quoten 4/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 5/5

Warum Neobet wählen? Neobet ist ein etablierter Sportwetten Anbieter, der zwei verschiedene Einstiegsboni für die Tipper bereithält (200 % bis 50 Euro oder 100 % bis 100 Euro).

NEO.bet Willkommensbonus

Hier fassen wir alle Informationen zusammen, die den Willkommensbonus für Neueinsteiger und den NEO.bet Promotion Code betreffen.

Neobet Bonusdetails Umfang 200 % bis 50 Euro oder 100 % bis 100 Euro Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,50 Umsatzanforderungen 5x Gültigkeit 100 Tage

Interessenten können sich bei Neobet registrieren und dabei unter zwei verschiedenen Einstiegsboni wählen, was sehr ungewöhnlich ist. Hier eine kurze Übersicht:

200-Prozent-Bonus: 200 % der Einzahlungssumme (maximal 50 Euro)

200 % der Einzahlungssumme (maximal 50 Euro) 100-Prozent-Bonus: 100 % der Einzahlungssumme (maximal 100 Euro)

Im ersten Fall genügt eine Summe von 25 €, um den Bonus voll auszuschöpfen. Dies ist ein erstklassiges Angebot für neue Tipper, die kein großes Risiko eingehen möchten. Erfahrene Sport-Tipper werden sich vermutlich für den 100%-Bonus entscheiden.

Im Neobet Test zeigt sich, dass der Willkommensbonus ein herkömmlicher Neuanmelderbonus ist – allerdings mit der Besonderheit, dass du unter zwei Boni wählen kannst. Die Bedingungen sind jedoch in beiden Fällen gleich:

Fünffacher Mindestumsatz – Nach unseren Neobet Erfahrungen muss der Bonus fünfmal umgesetzt werden, bevor eine Abbuchung erfolgen kann.

– Nach unseren Neobet Erfahrungen muss der Bonus fünfmal umgesetzt werden, bevor eine Abbuchung erfolgen kann. 100 Tage Umsatzfrist – Neobet gewährt Neueinsteigern eine außergewöhnlich lange Umsatzfrist. Diese liegt aktuell bei 100 Tagen, also bei über drei Monaten.

– Neobet gewährt Neueinsteigern eine außergewöhnlich lange Umsatzfrist. Diese liegt aktuell bei 100 Tagen, also bei über drei Monaten. 1,50 Mindestquote – Du kannst den Willkommensbonus bei allen Wett-Events mit einer Quote von 1,50 oder höher verwenden.

Vom Willkommensbonus ausgeschlossen sind lediglich die sogenannten Cash-out-Wetten. Dies sind Wetten, die vorzeitig beendet und an den Buchmacher verkauft werden.

Mobile App

Die Neobet App steht für iOS und Android zum Download bereit. Alternativ lässt sich eine browserbasierte Version ohne Installation nutzen. Beide Varianten sind technisch solide umgesetzt und bieten im mobilen Wettalltag eine stabile Performance.

In puncto Usability zeigt sich die Neobet App aufgeräumt und intuitiv. Die Navigation ähnelt stark der Desktop-Version, sodass sich Bestandskunden schnell zurechtfinden. Die Menüs sind logisch strukturiert. Die Wettabgabe funktioniert problemlos.

Das Wettangebot steht der Desktop-Variante kaum nach. Ein- und Auszahlungen, Wettmärkte sowie Kontoverwaltung sind vollständig integriert. Zusätzlich bietet die App eine 1-Click-Wettabgabe, was beim Abschließen von Livewetten von Vorteil ist.

Quoten

Bei Neobet liegt der Quotenschlüssel in Top-Ligen wie Bundesliga, Premier League, Serie A und La Liga konstant bei rund 94 Prozent. Weniger beachtete Ligen werden jedoch mit spürbar niedrigeren Auszahlungsquoten bedacht.

Im Tennis präsentiert sich der Anbieter deutlich stärker. Für Turniere der ATP und WTA werden Schlüssel von bis zu 95 Prozent erreicht, was im Marktvergleich ein solides Niveau ist.

Bei den amerikanischen Sportarten erreicht der Quotenschlüssel ebenfalls 95 Prozent. Beispiele sind Football und Basketball. Neobet liegt hier im Mittelfeld, ohne an die Spitzenwerte der digitalen Konkurrenz heranzukommen.

Livewetten & Streaming bei Neobet

Das Livewetten-Center ist nach unserer Neobet Meinung eine der Stärken des Buchmachers. Die entsprechende Sektion präsentiert sich übersichtlich strukturiert und leicht zugänglich. Die Nutzer finden aktuelle Events schnell, was der einfachen Navigation geschuldet ist.

Das Livewettenangebot spiegelt weitgehend den Umfang des Pre-Match-Programms wider. Die wichtigsten Sportarten stehen im Mittelpunkt, während kleinere Disziplinen seltener vertreten sind. In den Kernmärkten überzeugt Neobet jedoch mit einer soliden Abdeckung und stabilen Wettmöglichkeiten.

Positiv fällt die große Auswahl an Live-Wettmärkten auf. Während eines Spiels stehen oft mehr Optionen bereit als im Vorfeld. Hierdurch können die Nutzer flexibel reagieren und ihre Tipps an den Spielverlauf anpassen.

Zur Unterstützung der Wettentscheidung stellt Neobet umfangreiche Statistiken bereit. Ein integrierter Matchtracker liefert fortlaufend Updates zum Spielgeschehen und sorgt dafür, dass du jederzeit über wichtige Ereignisse informiert wirst.

Praktisch sind bei Neobet die individuell einstellbaren Benachrichtigungen. Du kannst dich über Spielstarts sowie Ereignisse wie Tore oder Karten informieren. So bleibst du auch ohne dauerhafte App-Nutzung immer auf dem aktuellen Stand.

Die Wettquoten liegen leicht unter dem Pre-Match-Niveau, was branchenüblich ist. Bei den Topspielen (z. B. in der Champions League) ist der Unterschied gering, während er bei kleineren Events stärker ausfallen kann.

Auf Livestreams musst du bei Neobet verzichten. Allerdings ist ein einfacher Live-Kalender vorhanden. Mithilfe des Kalenders kannst du alle anstehenden Live-Spiele bis zum nächsten Tag einsehen und deine Einsätze gezielt planen.

Kundendienst

Der Kundenservice von Neobet bietet mehrere Kontaktmöglichkeiten (E-Mail und Live-Chat). Der Live-Chat ist täglich von 7:30 Uhr bis Mitternacht verfügbar und kann auch ohne bestehendes Wettkonto genutzt werden.

Praktisch ist die Funktion „Support zur Wette“. Direkt bei jeder Wette lässt sich ein Chat-Fenster öffnen, in dem die Mitarbeiter Fragen zum aktuellen Tipp kompetent beantworten. So erhält man während des Wettabschlusses die benötigte Hilfe.

Während unseres Neobet Tests wirkte das Support-Team durchweg freundlich und hilfsbereit. Unsere Anfragen wurden schnell und zufriedenstellend beantwortet. Besonders bei Livewetten war der Chat eine echte Unterstützung. Beim E-Mail-Support muss man etwas Geduld mitbringen. Die Beratung erfolgt nach unseren Neobet Erfahrung stets auf Deutsch.

Zahlungsmethoden

Neobet wickelt Einzahlungen schnell und zuverlässig ab. Unsere Neobet Auszahlung Erfahrungen zeigen, dass dies auch für Abbuchungen gilt. Hier eine Tabelle mit den unterstützten Zahlungsmethoden:

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer 🕙Auszahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 1-3 Tage keine Mastercard Sofort 1-3 Tage keine Apple Pay Sofort - keine Trustly Sofort 1-3 Tage keine Sofort Sofort - keine Paypal Sofort 1-3 Tage keine Muchbetter Sofort - keine Paysafecard Sofort - keine Neteller Sofort 1-3 Tage keine Skrill Sofort 1-3 Tage keine Banküberweisung 1 - 3 Tage 1-3 Tage keine

NEO.bet Testbericht: Nutzerbewertungen

Dass Neobet seriös ist, steht außer Frage, wenn wir uns die Nutzerbewertungen auf den App-Plattformen ansehen. Sowohl im App Store als auch im Google Play Store äußern sich die meisten Nutzer positiv über die Leistungsfähigkeit der Anwendung.

Plattform Bewertung App Store 4,1 ⭐ Play Store 4,2 ⭐

Unser Fazit

NEO.bet ist für deutsche Tipper zweifellos eine gute Adresse. Das Portal ist seriös und verfügt über eine offizielle Lizenz, die Wettbetrug ausschließt. Neue Tipper können unter zwei Willkommensboni wählen und sich bis zu 100 Euro sichern.

Besonders haben uns im Neobet Test der zuverlässige und freundliche Kundendienst sowie die Handy-App gefallen. Letztere ist kostenfrei herunterladbar und kann blitzschnell auf dem Endgerät installiert werden – ganz ohne Vorkenntnisse.

👍Pro 👎Contra Kompetenter Support auf Deutsch

Zwei verschiedene Willkommensboni zur Auswahl

Seriöser Anbieter mit deutscher GGL-Lizenz

Steuerfreie Kombiwetten

Erstklassige native App (kostenfrei) Teils wenige Angebote in Randsportarten

❔FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Neobet eine mobile App an?

Welchen Willkommensbonus bietet Neobet neuen Mitgliedern?

Die mobile App ist nach unseren Neobet Erfahrungen leistungsfähig und kann innerhalb von Sekunden auf dem Endgerät installiert werden. Du kannst dich problemlos über die App registrieren und den Willkommensbonus beanspruchen.

Neueinsteiger erhalten bei Neobet einen Willkommensbonus von bis zu 50 Euro (200 %) bzw. bis zu 100 Euro (100 %). Die Mindestquote für die Verwendung des Bonusgeldes liegt bei 1,50. Vor der Abbuchung ist ein 5-facher Umsatz erforderlich.

Ist Neobet seriös und sicher?

Wie wird Neobet von den Nutzern bewertet?

Bietet Neobet Livewetten an?

Auf welche Sportarten kann ich bei Neobet wetten?

Gibt es bei Neobet einen Live-Chat?

Neobet ist seriös und sicher. Das Portal operiert mit einer gültigen Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Wettbetrug, verweigerte Auszahlungen und andere kriminelle Aktionen sind damit faktisch ausgeschlossen.Die Angebote von Neobet kommen bei den meisten Nutzern gut an. Die Plattform kann auf erstklassige Durchschnittsbewertungen verweisen und wird auch auf anderen Testportalen positiv bewertet.Livewetten können bei Neobet fast rund um die Uhr abgeschlossen werden. Der Umfang des Sortiments richtet sich vor allem nach der Tageszeit. Typischerweise sind im Live-Bereich 10 bis 15 Sportarten im Angebot, teilweise auch mehr.König Fußball bildet bei Neobet die größte Sektion. Hier reicht die Anzahl der Wettmärkte teils bis in den dreistelligen Bereich. Weitere Disziplinen sind u.a. Volleyball, Basketball sowie typische US-Sportarten wie Baseball und Football.

Der Neobet-Live-Chat steht allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. Du kannst dich hier kompetent zu Themen wie Abbuchungen, Anmeldung oder Kombiwetten beraten lassen. Die Beratung erfolgt auf Deutsch.

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