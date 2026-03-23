Merkur Bets Erfahrungen: Unsere Bewertung im Detail

Um dir ein umfassendes Bild der Sportwetten Anbieter zu vermitteln, haben wir einen ausführlichen Test durchgeführt. Für den Erfahrungsbericht haben unsere Experten jeden wichtigen Qualitätsaspekt untersucht. Hier unsere Bewertungen im Einzelnen:

Kriterium Unsere Bewertung 🎁Willkommensbonus 4/5 📱Mobile App 4.5/5 📺Livewetten und Streaming 4/5 📈Quoten 4/5 💳Zahlungsoptionen 4/5 📞Kundendienst 4.5/5

Warum Merkur Bets registrieren? Merkur Bets ist eine weltbekannte Marke mit hoher Seriosität und ansprechendem Wettangebot.

Merkur Bets Willkommensbonus

In der folgenden Tabelle findest du alle wichtigen Informationen rund um den Merkur Bets Willkommensbonus und den Merkur Bets Bonus Code.

Merkur Bets Bonusdetails Information Umfang 100 Euro (Wett-Credits) Mindesteinzahlung 10 Euro Mindestquote 1,80 Umsatzanforderungen 10x Gültigkeit 30 Tage

Merkur Bets bietet neuen Tippern einen Willkommensbonus in Höhe von 100 Prozent der Einzahlungssumme an. Es handelt sich dabei um einen klassischen Ersteinzahlungsbonus, wie man ihn von vielen anderen Wettportalen kennt. Der Maximalbetrag liegt nach unseren Merkur Bets Erfahrungen bei 100 Euro. Dies bedeutet, dass du mit maximal 200 Euro auf dem Konto startest. Dies genügt, um die Wettangebote des Buchmachers zu testen.

Du kannst das Wettguthaben in allen Events einsetzen, die eine Mindestquote von 1,80 aufweisen. Diese Mindestquote ist im Vergleich zu anderen Buchmachern eher hoch. Dafür gibt es hinsichtlich der Sportarten und Events kaum Einschränkungen. Eine Ausnahme besteht allerdings: Du kannst keine Cash-out-Wetten nutzen. Dies sind Wetten, die vom Tipper vorzeitig beendet werden, um Wettgewinne mitzunehmen oder sich vor zu hohen Verlusten zu schützen.

Die maximal 100 Euro können auf einen Schlag oder gestückelt eingesetzt werden. Entscheidend ist, dass die Summe vor der Abbuchung zehnmal umgesetzt wird. Schöpfst du den Bonus voll aus, müssen mindestens 1.000 Euro umgesetzt werden. Aktuell hat der Merkur Bets Bonus eine Gültigkeitsdauer von 30 Tagen. Die Mindesteinzahlung hat Merkur Bets auf 10 Euro festgesetzt.

Mobile App

Die mobile App machte im Merkur Bets Test eine gute Figur. Die Installation auf unseren Endgeräten lief schnell ab und funktionierte problemlos. Nach unseren Merkur Bets Erfahrungen sind zwei Versionen verfügbar (Android und iOS). Ein großer Vorteil der Merkur Bets App ist das umfangreiche Livewetten-Angebot. Die Nutzer können während laufender Spiele auf zahlreiche Ereignisse tippen und die Quoten in Echtzeit verfolgen.

Der integrierte Wettschein erleichtert die Tippabgabe enorm. Die ausgewählten Quoten werden automatisch gesammelt und anschließend gemeinsam bestätigt. So behältst du jederzeit den Überblick über Einsätze, mögliche Gewinne und aktive Tipps. Auch beim Thema Sicherheit erfüllt die Merkur Bets App gängige Standards. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt. Der Zugriff auf das Konto ist nur mit den persönlichen Login-Daten möglich. Ein Login per Face ID ist nicht vorgesehen.

Ein weiteres Plus der App ist, dass sie nur wenig Speicherplatz auf dem Smartphone benötigt. Während die Android-Version weniger als zehn Megabyte beansprucht, liegt die iOS-App bei rund neunzehn Megabyte.

Quoten

Die Wettquoten bei Merkur Bets bewegen sich insgesamt auf einem ansprechenden Niveau. In den wichtigsten Fußballligen erreichen sie einen Quotenschlüssel von etwa 95 bis 96 Prozent. Damit liegt der Anbieter im guten Mittelfeld. Im Bereich Fußball bietet Merkur Bets durchweg attraktive Quoten an. Für Wettbewerbe wie Bundesliga, Premier League oder Champions League werden konstant Quoten mit einem Schlüssel von rund 95 bis 96 Prozent angeboten.

Auch in weniger populären Fußball-Ligen sind die Quoten durchaus konkurrenzfähig. Wettbewerbe wie die österreichische Bundesliga erreichen einen Quotenschlüssel um 95 % und bieten daher gute Chancen auf ansehnliche Wettgewinne. Im Tennis fällt das Quotenangebot nach unseren Merkur Bets Erfahrungen etwas schwächer aus. Bei ATP- und WTA-Turnieren liegt der Quotenschlüssel meist nur zwischen 93 und 94 Prozent.

Bei amerikanischen Sportarten wie Football oder Eishockey liegt der Quotenschlüssel bei 92 bis 94 Prozent. Damit bewegen sich die Quoten leicht unter dem Niveau der besten Wettanbieter, liegen aber noch im akzeptablen Bereich.

Die Livewetten-Quoten unterscheiden sich leicht von den Pre-Match-Quoten. Während laufender Spiele fällt der Quotenschlüssel meist um zwei bis drei Prozent niedriger aus. Dieses Vorgehen ist jedoch üblich und findet sich auch bei vielen anderen Anbietern.

Livewetten & Streaming bei Merkur Bets

Livewetten stehen bei Merkur Bets praktisch rund um die Uhr zur Verfügung. Durch internationale Wettbewerbe finden sich zu fast jeder Tageszeit laufende Spiele. An den Wochenenden wächst das Angebot deutlich an. Das Sortiment umfasst zahlreiche unterschiedliche Sportarten und Wettbewerbe. Besonders im Fußball finden sich viele parallele Partien mit verschiedenen Wettmärkten. Auch andere Sportarten wie Basketball oder Tennis werden regelmäßig im Livewetten-Bereich angeboten.

Während eines laufenden Spiels können die Tipper auf viele unterschiedliche Ereignisse setzen. Dazu zählen klassische Siegwetten ebenso wie Tore, Punkte oder spezielle Spielereignisse – etwa Rote Karten oder Auswechslungen. Die Darstellung der Livewetten ist bei Merkur Bets übersichtlich aufgebaut. Die Nutzer können laufende Spiele schnell auswählen und direkt auf passende Wettmärkte zugreifen. Hierdurch lassen sich auch mehrere Begegnungen gleichzeitig verfolgen und spontan passende Wetten platzieren.

Ein eigenes Live-Streaming-Angebot stellt Merkur Bets derzeit nicht bereit. Die Besucher können die Spiele daher nicht direkt im Wettportal verfolgen. Dies ist aber kein echter Minuspunkt, da viele Konkurrenten ebenfalls auf Streams verzichten. Einen klassischen Live-Kalender mit zukünftigen Ereignissen gibt es bei Merkur Bets nicht. Stattdessen werden nur die aktuellen Spiele des jeweiligen Tages angezeigt. Die Nutzer erhalten damit eine kompakte Übersicht über alle laufenden Livewetten.

Kundendienst

Der Kundenservice von Merkur Bets ist über mehrere Kanäle erreichbar. Du kannst dich per E-Mail oder Live-Chat an den Support wenden. Unter der Nummer 0800 0000130 kannst du dich außerdem per Telefon mit einem Mitarbeiter verbinden. Der Live-Chat eignet sich primär für kurze Fragen – etwa zu Einzahlungen, Bonusbedingungen oder Problemen beim Platzieren einer Wette. Längere Anfragen stellst du am besten per E-Mail. Plane hier 2 bis 4 Stunden Antwortzeit ein.

Die Supportzeiten fallen bei Merkur Bets vergleichsweise großzügig aus. Live-Chat und Telefon-Hotline sind täglich von 08:00 Uhr bis 02:00 Uhr erreichbar. Positiv fällt außerdem auf, dass es bei Merkur Bets deutschsprachige Mitarbeiter gibt.

Zahlungsmethoden

Für Zahlungen bietet Merkur Bets E-Wallets (inkl. Paypal), Kreditkarten, Prepaidkarten und Banküberweisungen an. Hier eine Auflistung der unterstützten Zahlungsmethoden:

💳Methode ⌛Einzahlungsdauer 📅Auszahlungsdauer 💰Gebühren Visa Sofort 1-3 Tage keine Mastercard Sofort 1-3 Tage keine Paypal Sofort 1-4 Stunden keine Klarna Sofort - keine Paysafecard Sofort 1-4 Stunden keine Neteller Sofort 1-4 Stunden keine Skrill Sofort 1-4 Stunden keine Banküberweisung 1-3 Tage 1-2 Tage keine Paylado Sofort 1-4 Stunden keine

Merkur Bets Testbericht: Nutzerbewertungen

Für Merkur Bets Bewertung haben wir uns die Reaktionen der Nutzer auf den großen App-Portalen App Store und Google Play Store angesehen. Hier eine Übersicht der aktuellen Durchschnittsbewertungen:

Plattform Bewertung App Store 4,0 Play Store 4,1

Unser Fazit

Unsere Merkur Bets Erfahrungen waren fast ausnahmslos positiv. Der bescheidene Tennis-Quotenschlüssel und das Fehlen einer Suchfunktion fallen angesichts des Wettangebots und des guten Kundensupports kaum ins Gewicht. Nach unserer Überzeugung ist Merkur Bets seriös, was durch die GGL-Lizenz untermauert wird. Der attraktive 100-Prozent-Willkommensbonus ist ein weiteres Plus, das sicherlich viele deutsche Tipper zu einer Anmeldung bewegen wird.

👍Pro 👎Contra Breit aufgestelltes Wettsortiment 1,80 Mindestquote bei Bonusverwendung Bis 100 Euro Willkommensbonus Keine Suchfunktion Seriöser Anbieter mit GGL-Lizenz Erstklassiger Support mit Telefonhotline

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Bietet Merkur Bets eine mobile App an?

Für Android- und iOS-Nutzer bietet Merkur Bets eine kostenlose App an. Du kannst die Anwendung im App Store oder im Google Play Store herunterladen und sofort installieren.

Welchen Willkommensbonus bietet Merkur Bets neuen Mitgliedern?

Als neues Mitglied bekommst du von Merkur Bets bis 100 Euro geschenkt. Das Willkommensgeschenk hat einen Umfang von 100 Prozent (bezogen auf die Einzahlungssumme).

Ist Merkur Bets seriös und sicher?

Nach unserer Überzeugung kann Merkur Bets als seriös und sicher bezeichnet werden. Der Betreiber besitzt eine Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL). Eine SSL-Verschlüsselung hält Datendiebe auf Distanz.

Wie wird Merkur Bets von den Nutzern bewertet?

Die Merkur Bets Bewertungen auf den großen App-Portalen zeigen, dass die Nutzer mit der Plattform zufrieden sind. Besonders gefällt den Besuchern das breit aufgestellte Sortiment an Live-Wetten im Fußballbereich.

Bietet Merkur Bets auch Livewetten an?

Merkur Bets bietet eine Fülle an Livewetten an. Wie viele Events und Disziplinen im Livewetten-Center verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Tages- und Jahreszeit ab.

Gibt es bei Merkur Bets einen Kundendienst?

Der Merkur Bets Kundendienst kann per Live-Chat, E-Mail und Telefon erreicht werden. Außerdem gibt es eine FAQ-Sektion, in der häufig gestellte Fragen beantwortet werden.

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