Botafogo x Vasco: Quem venceu mais vezes o Clássico da Amizade?

Dérbi carioca acontecerá pela primeira vez na Copa do Brasil em 2020; Cruzmaltino tem larga vantagem no histórico do confronto

O sorteio da quarta fase da Copa do Brasil colocou frente a frente dois grandes rivais. e se enfrentarão pela primeira vez na competição brigando por uma vaga nas oitavas de final.

O confronto de 97 anos é conhecido como "Clássico da Amizade". Este nome foi dado pois poucas vezes confusões entre torcedores botafoguenses e vascaínos foram constatadas. Devido a pandemia, nenhum torcedor poderá acompanhar seu time nos duelos pela Copa do .

A briga pela vaga começará no Estádio Nilton , com mando do Botafogo. O jogo de volta será em São Januário. Datas e horários das partidas ainda não foram confirmadas pela CBF.

Nesta história quase centenária, o Cruzmaltino tem uma ampla vantagem no retrospecto. Porém, os últimos confrontos foram marcados pormuito equilíbrio.

Confira tudo sobre este clássico histórico.

Qual o retrospecto de Botafogo x Vasco?

Historicamente, é o Vasco quem leva a vantagem no Clássico da Amizade, que acontece pela primeira vez na . O site oGol, especializado em estatísticas, aponta 124 vitórias vascaínas contra 79 triunfos botafoguenses, além de outros 90 empates.

Veja o histórico pelas principais competições:



218 jogos - 92 vitórias do Vasco, 61 vitórias do Botafogo, 65 empates

Campeonato Brasileiro (unificado)

51 jogos - 21 vitórias do Vasco, 13 vitórias do Botafogo, 17 empates

Torneio Rio-

22 jogos - 11 vitórias do Vasco, cinco vitórias do Botafogo, seis empates

Quais as maiores goleadas de Botafogo x Vasco?

A maior goleada é do Vasco. No Campeonato Carioca de 2001, o cruzmaltino venceu o rival por 7 a 0.

Do lado do Botafogo, a maior vitória contra o Vasco foi por 5 a 1, placar que se repetiu duas vezes: a primeira no Carioca de 1942 e, posteriormente, no Rio-São Paulo de 61.

Qual o maior artilheiro de Botafogo x Vasco?



Roberto Dinamite é um dos maiores ídolos da história do Vasco e é quem mais balançou as redes no confronto entre botafoguenses e vascaínos. O ex-atacante anotou 25 gols contra o time de General Severiano.

Como foi o último Botafogo x Vasco?

O último Clássico da Amizade foi muito movimentado. Em 2 de fevereiro de 2020, quando torcedores ainda podiam frequentar estádios, os times se enfrentaram pela quinta rodada da .

No Nilton Santos, duas bolas na trave para cada lado agitaram os torcedore, mas o empate por 0 a 0 persistiu até os últimos instantes. Aos 44 minutos do segundo tempo, Igor Cássio, de peito, tocou a bola para o fundo do gol, decretando a vitória botafoguense pela contagem mínima.