Remo x Paysandu, quem venceu mais vezes o Re-Pa?

O Re-Pa é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro

O Brasil é um país de dimensões continentais. No final das contas, é como se fossem vários países dentro de um só, unidos pelo idioma e costumes. Mas quando o assunto é futebol, tradicionalmente se dá atenção muito maior ao que esteve centrado na região sul e sudeste do país. Um erro, claro. Por exemplo: poucas coisas movem tanta emoção quanto um Remo x Paysandu, um dos maiores clássicos do nosso país.

A partida entre os dois gigantes do Pará começou a ter sua história escrita em 1914, mas a rivalidade começou a ficar séria mesmo a partir do ano seguinte. Desde então, só cresceu, especialmente pelos encontros decisivos no Campeonato Paraense. Mas contando estadual e outras competições, quem venceu mais vezes o Re-Pa?