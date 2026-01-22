+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Robson, pelo Novorizontino, no Campeonato Paulista 2026Reprodução/Novorizontino
Luis Felipe Gonçalves e Felipe Proença

Os maiores artilheiros do Brasil em 2026

Conheça os jogadores do futebol brasileiro que mais balançaram as redes em 2026

O calendário de 2026 segue a todo vapor no futebol brasileiro, com disputas intensas em praticamente todas as frentes. Entre campeonatos nacionais, estaduais e torneios continentais, a temporada já se mostra marcada por equilíbrio, grandes jogos e pelo protagonismo dos atacantes, que seguem transformando chances em gols decisivos. Em um cenário cada vez mais competitivo, a briga pela artilharia nacional volta a ser um dos principais pontos de atenção ao longo do ano.

Rodada após rodada, o ranking dos maiores artilheiros do Brasil em 2026 vai sendo desenhado conforme o avanço das competições. Nomes já conhecidos mantêm regularidade, enquanto novos goleadores surgem como surpresas em diferentes torneios.

A GOAL está acompanhando e contabilizando este ranking, que considera apenas os gols marcados nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Supercopa do Brasil, nas elites dos campeonatos estaduais, na Copa do Nordeste, na Copa Sul-Sudeste e na Copa Verde, além dos torneios continentais, como a Libertadores, a Copa Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental.

Última atualização às 19h (de Brasília) de 22 de janeiro de 2026

  • 22Vinícius Peixoto (Foz do Iguaçu) - 3 gols

    • Campeonato Paranaense: 3 gols
  • 21Alex Gonçalves (Santa Catarina) - 3 gols

    • Campeonato Catarinense: 3 gols

  • 20Bruno Santos (Londrina) - 3 gols

    • Campeonato Paranaense: 3 gols

  • 19Bruninho (Ahtletico) - 3 gols

    • Campeonato Paranaense: 3 gols

  • 18Maurício (Jataiense) - 3 gols

    • Campeonato Goiano: 3 gols

  • 17Ronaldo Tavares (Athletic-MG) - 3 gols

    • Campeonato Mineiro: 3 gols

  • 16Jean (Moto Club) - 3 gols

    • Campeonato Maranhense: 3 gols

  • 15Renê (Portuguesa) - 3 gols

    • Campeonato Paulista: 3 gols

  • 14Wesley Santos (Anapolina) - 3 gols

    • Campeonato Goiano: 3 gols

  • 13Dellatorre (Vila Nova) - 3 gols

    • Campeonato Goiano: 3 gols

  • 12Leonardo Tiba (Santa Cruz-RN) - 3 gols

    • Campeonato Potiguar: 3 gols
  • Vina Ceará Santos Copa do Brasil 04 11 2020Felipe Santos / Ceará SC

    11Vina (Ceará) - 3 gols

    • Campeonato Cearense: 3 gols

  • 10Aruá (América-RN) - 3 gols

    • Campeonato Potiguar: 3 gols

  • 9Patrikão (Ceilândia) - 3 gols

  • 8Edson (ABC)- 3 gols

    • Campeonato Potiguar: 3 gols

  • 7Léo Rafael (Nova Iguaçu) - gols

    • Campeonato Carioca: 3 gols

  • 6Jhon Jhon (RB Bragantino) - 3 gols

    • Campeonato Paulista: 3 gols

  • 5Iago Teles (Londrina) - 4 gols

    • Campeonato Paranaense: 4 gols
  • Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    4Carlos Vinícius (Grêmio) - 4 gols

    • Campeonato Gaúcho: 4 gols
  • Paulo Sérgio, Náutico Série C 2024Gabriel França / CNC

    3Paulo Sérgio (Náutico) - 4 gols

    • Campeonato Pernambucano: 4 gols

  • 2Lucas Alves (Foz do Iguaçu) - 5 gols

    • Campeonato Paranaense: 5 gols
    1Robson (Grêmio Novorizontino) - 6 gols

    • Campeonato Paulista: 6 gols

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

