Os maiores artilheiros do Brasil em 2026

O calendário de 2026 segue a todo vapor no futebol brasileiro, com disputas intensas em praticamente todas as frentes. Entre campeonatos nacionais, estaduais e torneios continentais, a temporada já se mostra marcada por equilíbrio, grandes jogos e pelo protagonismo dos atacantes, que seguem transformando chances em gols decisivos. Em um cenário cada vez mais competitivo, a briga pela artilharia nacional volta a ser um dos principais pontos de atenção ao longo do ano.

Rodada após rodada, o ranking dos maiores artilheiros do Brasil em 2026 vai sendo desenhado conforme o avanço das competições. Nomes já conhecidos mantêm regularidade, enquanto novos goleadores surgem como surpresas em diferentes torneios.

A GOAL está acompanhando e contabilizando este ranking, que considera apenas os gols marcados nas quatro divisões do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Supercopa do Brasil, nas elites dos campeonatos estaduais, na Copa do Nordeste, na Copa Sul-Sudeste e na Copa Verde, além dos torneios continentais, como a Libertadores, a Copa Sul-Americana, a Recopa Sul-Americana, o Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental.

Última atualização às 19h (de Brasília) de 22 de janeiro de 2026