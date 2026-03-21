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Série B 2026 GOALGetty/GOAL
Gabriel Marin

Os favoritos, os ameaçados, as zebras, os destaques e as previsões da Série B 2026

Com equipes relevantes rebaixadas, clubes emergentes e nomes experientes, competição reúne favoritos fortes, ameaçados sob pressão e possíveis surpresas

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 tem início neste sábado (21) e já nasce cercada de expectativa. Com 20 clubes na disputa e um novo formato que inclui playoffs pelo acesso, a competição promete equilíbrio, intensidade e uma briga feroz tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento.

Rebaixados da elite, equipes tradicionais chegam como protagonistas naturais, enquanto clubes emergentes tentam surpreender. Ao mesmo tempo, elencos mais modestos entram pressionados pela permanência.

A seguir, a GOAL te mostra os favoritos, aos ameaçados, as zebras, os destaques e as previsões da Série B 2026...

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  • Fortaleza 2026Vinicius Gentil/FEC

    Os favoritos ao acesso

    Entre os principais candidatos ao título e às vagas na Série A, seis clubes aparecem com força: Ceará, Fortaleza, Juventude, Sport, Goiás e Novorizontino.

    Os quatro primeiros chegam com o peso recente da Série A. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport foram rebaixados em 2025, mas mantêm estruturas sólidas e elencos competitivos, o que naturalmente os coloca entre os favoritos.

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    Já o Goiás surge embalado por um elenco técnico e organizado, enquanto o Novorizontino vive grande fase, após campanhas consistentes e destaque recente no cenário estadual, o que reforça seu status de postulante ao acesso.

    Essas equipes reúnem fatores decisivos como investimento, experiência e profundidade de elenco, elementos fundamentais em uma competição longa de 38 rodadas.

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  • Avaí 2026Fabiano Rateke/Avaí F.C.

    Ameaçados ao rebaixamento

    Na parte inferior da tabela, alguns clubes entram na Série B sob forte risco e precisarão reagir rapidamente para evitar o descenso. Os principais ameaçados são: Athletic, Avaí, Botafogo-SP, Cuiabá e Ponte Preta.

    Essas equipes, em geral, apresentam menor poder de investimento ou chegam de temporadas instáveis. Além disso, algumas sofreram reformulações recentes ou não conseguiram manter uma base competitiva, o que aumenta a pressão logo nas primeiras rodadas.

    Em uma Série B cada vez mais equilibrada, começar mal pode significar lutar contra o rebaixamento até o fim.

  • CRB 2026Rafa Peixe / CRB

    Possíveis zebras

    Se há favoritos claros, a Série B também costuma revelar surpresas e em 2026 não deve ser diferente. Três equipes aparecem como potenciais zebras: São Bernardo, Londrina e CRB.

    O São Bernardo chega embalado pelo acesso inédito e pode aproveitar o entusiasmo para incomodar adversários mais tradicionais. Já o Londrina retorna à Série B com histórico de campanhas competitivas, enquanto o CRB mantém a tradição de ser um time difícil de enfrentar, especialmente jogando em casa.

    Esses clubes podem não largar como favoritos, mas têm potencial para brigar na parte de cima ou até sonhar com o acesso.

  • Romulo Novorizontino 2026Juan Rodrigues/Novorizontino

    Destaques individuais

    A Série B também reúne jogadores e profissionais experientes que podem fazer a diferença ao longo da competição. Entre os principais destaques estão:

    - Willian Bigode (América-MG): jogador com vasta experiência em grandes clubes do Brasil, o atacante tem a missão de levar o Coelho de volta a elite do futebol nacional.

    - William Pottker (Ponte Preta): ídolo da Macaca, o centroavante retorna ao clube para sua segunda passagem após não conseguir destaque em outros clubes.

    - Lucas Lima (Goiás): experiente e com passagens em grandes clubes do Brasil, o meia-armador chega para ser o grande líder técnico da equipe esmeraldina.

    - Juan Miritello (Fortaleza): o centroavante argentino chega por empréstimo ao Leão e, com a difícil missão de substituir Lucero, é a principal esperança de gols da equipe.

    - Tadeu (Goiás): há mais de sete anos no clube, o goleiro é a grande referencia do clube. Capitão e batedor de pênaltis oficial, o jogador buscará levar o esmeraldino de volta a Série A.

    - Alan Kardec (Juventude): também com experiência em grandes clubes do Brasil, o centroavante é a esperança de gols do time.

    - Rômulo (Novorizontino): jovem e com muito destaque no Campeonato Paulista, o meia, emprestado pelo Palmeiras, busca fazer mais uma boa campanha com o Tigre, buscando um acesso inédito à elite do futebol nacional.

  • Coritiba Série B 2025JP Pacheco | Coritiba

    Equilíbrio, pressão e disputa até o fim

    A tendência para a Série B 2026 é de uma competição extremamente equilibrada. Os favoritos devem confirmar o protagonismo, mas não terão vida fácil diante de adversários organizados e motivados.

    Na parte de cima, a disputa pelo acesso promete ser intensa até as últimas rodadas, ainda mais com o novo sistema de playoffs, que amplia as possibilidades.

    Já na parte de baixo, a luta contra o rebaixamento deve ser imprevisível, com diferenças mínimas separando as equipes.

    Se há uma certeza, é de que a Série B 2026 começa hoje com tem todos os ingredientes para ser uma das edições mais competitivas dos últimos anos.