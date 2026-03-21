Os favoritos, os ameaçados, as zebras, os destaques e as previsões da Série B 2026

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 tem início neste sábado (21) e já nasce cercada de expectativa. Com 20 clubes na disputa e um novo formato que inclui playoffs pelo acesso, a competição promete equilíbrio, intensidade e uma briga feroz tanto na parte de cima quanto na luta contra o rebaixamento.

Rebaixados da elite, equipes tradicionais chegam como protagonistas naturais, enquanto clubes emergentes tentam surpreender. Ao mesmo tempo, elencos mais modestos entram pressionados pela permanência.

A seguir, a GOAL te mostra os favoritos, aos ameaçados, as zebras, os destaques e as previsões da Série B 2026...