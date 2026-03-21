Os favoritos, os ameaçados, as zebras, os destaques e as previsões da Série B 2026

A Série B também reúne jogadores e profissionais experientes que podem fazer a diferença ao longo da competição. Entre os principais destaques estão:
- Willian Bigode (América-MG): jogador com vasta experiência em grandes clubes do Brasil, o atacante tem a missão de levar o Coelho de volta a elite do futebol nacional.
- William Pottker (Ponte Preta): ídolo da Macaca, o centroavante retorna ao clube para sua segunda passagem após não conseguir destaque em outros clubes.
- Lucas Lima (Goiás): experiente e com passagens em grandes clubes do Brasil, o meia-armador chega para ser o grande líder técnico da equipe esmeraldina.
- Juan Miritello (Fortaleza): o centroavante argentino chega por empréstimo ao Leão e, com a difícil missão de substituir Lucero, é a principal esperança de gols da equipe.
- Tadeu (Goiás): há mais de sete anos no clube, o goleiro é a grande referencia do clube. Capitão e batedor de pênaltis oficial, o jogador buscará levar o esmeraldino de volta a Série A.
- Alan Kardec (Juventude): também com experiência em grandes clubes do Brasil, o centroavante é a esperança de gols do time.
- Rômulo (Novorizontino): jovem e com muito destaque no Campeonato Paulista, o meia, emprestado pelo Palmeiras, busca fazer mais uma boa campanha com o Tigre, buscando um acesso inédito à elite do futebol nacional.