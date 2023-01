Xavi pede desculpas após "passar pano" para Dani Alves

O técnico do Barcelona disse que é preciso condenar qualquer ato de violência e pediu desculpas por seus comentários sobre Dani Alves

Após dizer que se sentia mal pelo seu ex-companheiro ter sido denunciado por estupro na Espanha, o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, pediu desculpas por não te sido "contundente ao comentar o caso.

Criticado por não ter dado atenção à denúncia da vítima, mas sim em seu companheiro, Xavi concedeu a entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 contra o Getafe para explicar a situação.

Xavi disse aos repórteres: "O que eu disse foi mal interpretado ou eu não fui contundente como deveria ter sido, mas é importante que eu me explique."

"É um tema escabroso e delicado, ontem eu ignorei a vítima, mas quero deixar claro que é preciso condenar qualquer ato de violência de gênero ou estupro, tenha sido feito por Dani (Alves) ou qualquer outro. Fui infeliz e peço desculpas à vítima e às vítimas desses atos de violência de gênero e desse tipo de estupro."

“Eu me sinto mal, eu realmente sinto. Eu não tive um bom dia. Sei que minha voz é muito importante, agora faço parte, para mim, do maior clube da história e me sinto mal por esse mal-entendido. Talvez eu não tenha sido muito forte com minhas palavras. Eu realmente sinto muito", disse.

Daniel Alves, que atuou com Xavi de 2008 até 2015, quando o espanhol deixou o clube, teve duas passagens pelo Barcelona, além de ter sido treinado pelo técnico em sua segunda jornada na equipe. Agora está sem clube depois de ter seu contrato rescindido com o Pumas.

O lateral teve sua prisão preventiva decretada na última sexta-feira (20), após prestar depoimento à justiça espanhola. Daniel Alves é acusado de ter agredido sexualmente uma mulher em um boate na Catalunha, em dezembro do ano passado.