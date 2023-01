Por que Daniel Alves é investigado por assédio sexual na Espanha?

Lateral foi acusado de assediar uma mulher durante festa em Barcelona; Jogador nega todas as acusações

A Suprema Corte da Catalunha aceitou a denúncia da polícia local contra o ex-lateral do Barcelona Daniel Alves por supostamente assediar sexualmente uma mulher durante uma festa em uma boate, na Espanha, em dezembro do ano passado.

Em comunicado, o tribunal de Barcelona disse que abriu um processo "por um suposto crime de assédio sexual como resultado da denúncia apresentada por uma mulher por eventos que supostamente ocorreram em uma boate em Barcelona no mês passado". O jogador nega.

De acordo com a agência de notícias Reuters, apesar do comunicado não citar nominalmente o nome do brasileiro, um porta-voz do tribunal confirmou que o jogador é o objeto da queixa. Segundo o mensageiro, o caso está sob investigação, mas a Corte não tem mais informações para apresentar.

Daniel Alves teria assediado a mulher na noite do dia 31 de dezembro. Segundo a imprensa espanhola, o jogador é acusado de tocá-lo por baixo de sua roupa íntima sem seu consentimento, quando ela estava com amigos na boate. Depois, a garota teria relatado a situação aos seguranças da festa e, ainda, acionado a polícia catalã. Quando os agentes chegaram ao local, Daniel Alves já não estava mais presente na boate, segundo os relatos.

Na quinta-feira (5), questionado durante uma entrevista ao programa Y ahora Sonsoles, na TV espanhola, o jogador alegou que estava apenas dançando, sem invadir o espaço de ninguém.

"Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, curtindo. E quem me conhece sabe que eu amo dançar. Eu estava dançando e curtindo sem invadir o espaço dos outros. Eu não sei quem é essa senhora. Nunca invadi um espaço. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, por Deus."

Procurado pela Reuters, a assessoria do atleta disse que o brasileiro "nega veementemente" todas as acusações.