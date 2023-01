Dani Alves é preso por acusação de assédio sexual na Espanha

Lateral-direito foi acusado em 30 de dezembro de 2022, pouco tempo após disputar Copa do Qatar pelo Brasil

Na manhã desta sexta-feira (20), o lateral-direito Daniel Alves foi preso na Espanha sob suspeita de ter cometido abuso sexual contra uma mulher em balada de Barcelona. A denúncia sobre o brasileiro havia sido feita em 30 de dezembro.

O jogador compareceu à delegacia de Mossos d'Esquadra de Les Corts para responder contra as acusações, e agora será encaminhado à Ciutat de la Justicia para audiência de julgamento. No local, um juiz fará pronúncia sobre a situação provisória de Daniel Alves, enquanto o atleta responde ao decorrer do processo.

Lateral-direito que defendeu as cores da seleção brasileira na Copa do Mundo do Qatar em 2022, Daniel Alves negou as acusações, afirmando que estava na festa mas não cometeu assédio: "Sim, eu estava naquele lugar, com mais gente, me divertindo."

"E quem me conhece sabe que adoro dançar. Eu estava dançando e me divertindo sem invadir o espaço dos outros. Não sei quem é essa senhora. Como vou fazer isso com uma mulher ou uma menina? Não, pelo amor de Deus."