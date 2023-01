Daniel Alves é dispensado pelo Pumas após acusação de assédio na Espanha

Jogador tem seu contrato encerrado com clube mexicano em meio a investigações e prisão

O Pumas anunciou oficialmente a rescisão de contrato do lateral direito Daniel Alves nesta sexta (20), após ser decretada sua prisão pela Justiça da Espanha em meio a acusações de suposta violência sexual cometida pelo atleta. A decisão de dispensar o brasileiro foi publicada pelo presidente do clube mexicano, Leopoldo Silva, horas depois dos desdobramentos na Europa.

"Sobre o processo legal que enfrenta o jogador Daniel Alves, pelo qual se encontra detido na Espanha, informamos o seguinte: o Club Universidad Nacional (Pumas) tomou a decisão de rescindir a relação de trabalho com o jogador por justa causa a partir deste dia", disse o comunicado.

"Com esta decisão, o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de nenhum integrante desta instituição que atentem contra o espírito universitário e seus valores, seja quem for. Esta instituição promove o respeito, o comportamento íntegro, digno e profissional dentro e fora de campo de seus jogadores e jogadoras, porque são um modelo para as pessoas no México e em qualquer lugar do mundo."

"Não podemos permitir que a conduta de uma pessoa prejudique nossa filosofia de trabalho, que tem sido um exemplo ao longo da história para a formação e desenvolvimento de jovens esportistas em nosso país."

Daniel tinha contrato com o Pumas de um ano, até junho de 2023, assinado quando deixou o Barcelona em sua segunda passagem. O clube do México foi o sétimo clube em sua carreira, após defender, além do próprio Barça, Bahia, Sevilla, Juventus, PSG e São Paulo.