Wolverhampton x Chelsea ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Wolverhampton e Chelsea se enfrentam na manhã deste sábado (8), no Molineux Stadium, às 11h (de Brasília), pela 30ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Antes de encarar o Real Madrid no meio da semana, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League, o Chelsea se concentra no Campeonato Inglês após empatar sem gols com o Liverpool na última rodada. Os Blues ocupam o meio da tabela, com 39 pontos.

Do outro lado, o Wolverhampton, com 28, vem de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos do torneio.

Em 114 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea soma 44 vitórias, contra 40 do Wolverhampton, além de 30 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Premier League 2022/23, os Blues venceram por 3 a 0.

Prováveis escalações

Chelsea: Kepa; James, W. Fofana, Badiashile, Chilwell; Kante, Fernandez, Mount; Madueke, Havertz, Sterling.

Wolverhampton: Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Bueno; Lemina, Neves, Nunes; A. Traore, Jimenez, Podence.

Desfalques

Chelsea

Cesar Azpilicueta, Thiago Silva e Armando Broja seguem como desfalques.

Wolverhampton

Ruben Neves está suspenso (cartão amarelo), assim como Jonny Castro, que cumprirá o segundo de sua suspensão de três partidas. Sasa Kalajdzic, Chiquinho e Hwang Hee-chan estão no DM.

Quando é?