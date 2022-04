Wilfried Gnonto: ex-jogador da Inter de Milão desempenhando um papel de protagonista no topo do futebol suíço

Para entender completamente o impacto que o jovem atacante Willy Gnonto teve em certas partes da base de fãs do FC Zurich, o canal do YouTube de Marco Schonbi é um bom lugar para começar.

É apenas um canal pequeno, com menos de um punhado de inscritos e apenas um vídeo - 'Willy Gnonto Song'.

Cantada e composta por Albis Ryder, a música é acompanhada por uma imagem de desenho animado de Gnonto dançando junto, e é uma ode à jovem estrela que ajudou a liderar a equipe de Zurique rumo ao título suíço.

"Aqui está Willy Gnonto, o 'SuperJoker' italiano", começa a música, que também está disponível no Spotify e Apple Music, enquanto o refrão termina com a frase "Dribla, chuta, gol, pronto!".

Gnonto, no entanto, não é um personagem de desenho animado - mesmo que a música de Ryder também o compare com o personagem de Looney Tunes, Taz - nem um jogador que possa ser descrito em termos tão básicos quando se trata de sua habilidade no futebol.

Sim, ele é um jogador cuja habilidade de drible garantiu que ele se destacasse desde jovem quando estava subindo nas fileiras da Inter, e seus gols realmente brilharam nesta temporada, mas enquadrá-lo como sendo apenas um driblador seria injusto.

A inteligência de jogo de Gnonto e o movimento no terço final são o que lhe permite aparecer em tantas posições de gol, enquanto sua versatilidade em termos de poder jogar na linha de frente provou ser inestimável desde sua ascensão aos escalões principais.

Em alguns lugares, ele foi comparado a Franck Ribery, embora o jovem de 18 anos tenha seus próprios ídolos com os quais procura aprender.

"Estou inspirado por Raheem Sterling, mas jogo futebol graças a Lionel Messi", disse ele ao Cronache di Spogliatoio . Em outra entrevista ao site do FC Zurich, ele acrescentou sobre Messi: "Para mim, ele é o melhor da história".

Confira os melhores prodígios do futebol com NXGN:

Gnonto pode estar se tornando um favorito dos fãs na Suíça, mas sua história no futebol começa na cidade de Verbania, com vista para o Lago Maggiore, no noroeste da Itália.

Filho de pais marfinenses, Gnonto chutava bola desde que se lembra.

"Meu pai era um trabalhador, minha mãe uma garçonete, e eles nunca me deixaram faltar nada", explicou ele.

"Morávamos perto de um pequeno campo. Talvez fosse o destino, não sei, mas quando olhava pela janela só dava para ver a bola. Muitas vezes eu descia para jogar até tarde da noite."

"Crescendo, era escola, futebol, escola e mais futebol!"

Essa escola ficava em Suno, a cerca de 80 quilômetros de Milão, e foi onde o talento de Gnonto foi descoberto pela Inter aos nove anos de idade.

"Depois de duas temporadas em Suno, uma escola de futebol filiada ao Inter, tive alguns testes no clube", disse. "Eu ia ao Appiano (campo de treinos do Inter) uma vez por semana, depois voltava para casa. No final, eles me contrataram".

Rapidamente ficou claro que Gnonto tinha o que era preciso para se tornar um profissional, e ele prosperou em todas as faixas etárias, formando uma forte parceria de ataque com o também juvenil italiano Sebastiano Esposito.

Por sorte, Esposito agora também se encontra na Suíça, onde está emprestado ao Basel, mas sua mudança ocorreu 12 meses depois que Gnonto decidiu deixar o time de San Siro.

"Eu queria jogar", disse ele sobre a decisão de rejeitar um contrato profissional com a Inter e se juntar ao Zurique em um acordo no valor de 200 mil euros (R$ 980 mil) no verão europeu de 2020.

"Antes de vir para cá, eu achava que sempre quis jogar pelo Inter. Para mim, havia apenas a camisa dos Nerazzurri."

"Mas a direção aqui imediatamente me fez entender que eu teria o espaço certo para me desenvolver. Na minha idade, você não pode ficar no banco."

Gnonto começou a vida em seu novo clube jogando pelos Sub-21, mas depois de marcar em cada um de seus dois primeiros jogos, ele foi rapidamente promovido ao time principal, onde deu uma assistência - embora por meio de um chute de longa distância que desviou fora de um companheiro de equipe - na estreia contra o FC Vaduz.

Essa foi a primeira de quatro assistências que ele contribuiu ao fazer aparições regulares saindo do banco, antes de, no último dia da temporada, ele encontrar a rede pela primeira vez em sua carreira profissional, novamente contra o Vaduz.

Dizer que abriu as comportas seria exagero, mas certamente o recorde de Gnonto na frente do gol melhorou imensamente em sua segunda temporada no clube.

Ele marcou 10 vezes em todas as competições, incluindo uma série de 10 jogos entre novembro e março, onde marcou sete gols, incluindo a vitória contra o atual campeão Young Boys e um gol contra o segundo colocado Basel.

A forma do jovem, que o viu marcar um gol ou dar assistência a cada 91 minutos em 2021-22, ajudou a equipe de Andre Breitenreiter a abrir uma diferença de 12 pontos no topo da tabela, ao se aproximar do primeiro título da liga desde 2009 .

Gnonto tem estado quase sempre presente, perdendo apenas uma partida solitária por suspensão, embora ainda esteja sendo amplamente usado como substituto de impacto.

Gnonto levou essa forma para a seleção, onde marcou cinco gols em seis partidas de qualificação para a Itália, garantindo sua vaga no Campeonato Europeu Sub-19 de 2022, que será disputado na Eslováquia em julho.

Isso deve fazer parte de um meio de ano interessante para Gnonto, cujo contrato com Zurique termina em 2023, levando vários clubes da Série A a monitorar de perto sua situação.

“Meu lema é 'divirta-se sempre'. O que quer que eu faça, tento me divertir", disse Gnonto ao site do Zurique em uma entrevista recente, e ele certamente parece estar gostando do futebol no momento.

Se as músicas cativantes do YouTube são uma referência, os fãs do clube também estão entusiasmados por ter o 'Superjoker italiano' em suas fileiras.