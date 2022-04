Pablo Torre: Barcelona prepara um 'novo Pedri' na base

À medida que a reconstrução do Barcelona continua sob o comando de Xavi, não há dúvida de quem os torcedores do clube enxergam como um potencial líder do meio-campo no Camp Nou pelos próximos 10 a 15 anos.

Pedri passou de relativamente desconhecido fora da Espanha para ser considerado o melhor talento do meio-campo do futebol mundial em apenas 18 meses, ganhando o prêmio de Jovem Jogador do Torneio, da Euro 2020, e o Golden Boy, entregue pelo jornal italiano Tuttosport, ao longo do caminho.

Com apenas 19 anos, a ascensão de Pedri foi meteórica para um jogador de sua idade, enquanto a facilidade com que ele se encaixou no estilo de jogo do Barça desmente o fato de que ele veio de Las Palmas, e não de La Masia, categoria de base do Barça.

Dado o sucesso que eles tiveram em arrancar um jogador adolescente de destaque das ligas inferiores, talvez não seja surpresa que o Barça agora esteja procurando o ouro pela segunda vez.

Em 4 de março, foi anunciado que os catalães adquiriram o meio-campista do Racing Santander, Pablo Torre, por 5 milhões de euros – a mesma taxa que pagaram inicialmente por Pedri.

Outros 20 milhões de euros podem ser desembolsados ​​se certas metas forem cumpridas por Torre durante seu tempo na Catalunha, mas mesmo a taxa inicial é um pouco atraente para um jogador que só jogou futebol da terceira divisão anteriormente.

Dito isto, ficou claro ao longo da campanha atual que Torre já é bom demais para esse nível, tendo contribuído com 15 participações em gols na temporada 2021-22.

"Quando falamos em avançar em certos processos com alguns jogadores, Pablo é um desses jogadores", disse Aritz Solabarrieta, que deu a Torre sua estreia na equipe principal no Racing na temporada passada, à GOAL.

"O passo que ele deu este ano no futebol foi muito grande. No ano passado, ele já se destacou, mas este ano deu mais um passo."

"Ele parece mais forte fisicamente. Ele ainda é muito jovem, mas a evolução que ele está tendo é grande."

Essa evolução não foi apenas notada pelo Barcelona, mas também pelo Real Madrid, que lutou muito com seu rival para garantir a contratação de Torre.

Real Sociedad e Wolves também estavam monitorando seu progresso de perto antes do Barça entrar em ação, entregando a Torre um contrato de quatro anos que contém uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Então, o que torna Torre um talento tão especial?

Após chegar no Racing em 2015, ele passou por vários times de faixas etárias diferentes, impressionando os treinadores com sua inteligência de jogo, calma com a bola e sua capacidade de bola parada.

Isso chamou a atenção de Solabarrieta, que o promoveu ao time principal em outubro de 2020, e viu seu jovem jogador acumular quatro gols e cinco assistências ao longo de sua primeira campanha no futebol sênior.

"Ele é capaz de controlar a bola, fazer bons movimentos ou passes, e tem uma ótima visão de jogo", explica Solabarrieta. "Mas então há sua habilidade na frente do gol."

"Pedimos a ele no ano passado que chegasse à área com mais frequência e agora ele está fazendo isso. Ele tem um chute muito bom e já é o cobrador de bolas paradas."

"As ferramentas e armas que ele tem estão aumentando e isso faz com que ele se destaque dos demais. Ele tem 19 anos e está crescendo muito, colocando mais repertório em seu jogo."

Torre claramente tem talento para se tornar uma estrela no Barcelona, ​​mas o maior desafio que enfrentará quando chegar ao clube será encontrar um papel no sistema 4-3-3 de Xavi.

O jovem joga regularmente como número 10 do Racing, encontrando espaço atrás do atacante para ditar o jogo no terço final do ataque, mas tal posição não existe no Barça, com Pedri talvez o jogador cujo papel seja mais semelhante.

"Pablo, tanto nas categorias de base quanto no time principal do Racing, jogou como meia-atacante, com dois meio-campistas tradicionais atrás dele", diz Solabarrieta.

"É claro que com a forma como o Barça joga, ele teria que se adaptar a novos papéis, tanto ofensivamente quanto defensivamente."

"Por sua capacidade de entender o jogo, acho que ele será capaz de aprender. Eu vejo ele jogando centralizado ou como um falso ala esquerdo que flutua por dentro."

"Ele vai precisar de um período de adaptação para conhecer os mecanismos que a equipe tem, assim como as funções e responsabilidades que o treinador pede nessas posições, mas o jogador tem tudo o que precisa para isso."

Ainda não está claro qual será o plano para Torre.

Após o anúncio de sua contratação, o Barcelona afirmou que ele seria integrado ao time B, mas o mesmo foi dito sobre Pedri antes dele jogar quase um jogo da La Liga em sua primeira temporada no clube.

Na verdade, existia a possibilidade dele ser emprestado de volta ao Racing por mais uma temporada, com a equipe tendo grandes chances de garantir a promoção à Segunda Divisão nas próximas semanas, o que significa que ele jogaria em um nível mais alto que o Barça B.

"Ele é um jogador muito inteligente", conclui Solabarrieta. "E, no final, os jogadores inteligentes sabem o que têm que fazer."

"Apesar de ter esse talento inato de futebol e mental, quando falamos sobre o time principal do Barça, essas são grandes palavras... Ele vai precisar de tempo para se adaptar."

Felizmente, o Barcelona se encontra em um lugar onde, agora, pode permitir que talentos como Torre se adaptem.

Ele pode não ser jogado diretamente para a equipe como Pedri foi, mas isso não significa que ele não possa se juntar a ele para se tornar um dos pilares da equipe de Xavi nos próximos anos.