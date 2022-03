Ismael Gharbi: promessa do PSG ganhando interesse de gigantes da Premier League

Em agosto, todas as câmeras no treino do Paris Saint-Germain foram, sem surpresa, apontadas para um homem: Lionel Messi.

O futuro sete vezes vencedor da Bola de Ouro estava vestindo outras cores que não as do Barcelona pela primeira vez em sua carreira no clube, e nem mesmo o menor movimento ou habilidade ficaria sem ser capturado.

E enquanto isso significava atualizações quase ininterruptas de Messi na mídia francesa antes de sua estreia no PSG, também permitiu um momento emocionante entre a estrela argentina e um dos muitos jovens que o chamam de ídolo para ser filmado.

Encorajado por seu técnico Mauricio Pochettino, Ismael Gharbi claramente nervoso se aproximou de Messi, antes de apertar a mão da figura lendária e compartilhar algumas palavras antes do início do treino.

Lidar com a presença de craques é algo que todo jovem do PSG que pretende conquistar uma vaga na equipe principal deve aprender a lidar, e os sinais são de que Gharbi está começando a aceitar dividir o vestiário com Messi, Neymar, Kylian Mbappé e os demais.

Descrito por Pochettino como um "craque", Gharbi, de 17 anos, permaneceu no time principal durante a maior parte da campanha, caindo para jogar jogos de equipes jovens, mas com mais frequência do que não passar dias da semana no grupo principal.

Esse é um caminho diferente do trilhado por outros jovens de alto nível do clube, como Edouard Michut e Xavi Simons, que treinaram com o time Sub-19 durante a primeira metade da campanha, apesar de passar a pré-temporada com a equipe de Pochettino.

A pré-temporada foi quando Gharbi realmente deixou sua marca, com seu gol contra Le Mans, após um corte de Achraf Hakimi, o momento culminante do verão europeu para o meio-campista.

Ele foi recompensado com seus primeiros minutos profissionais na abertura da temporada, o Trophee des Champions contra o Lille, e fez mais duas aparições na virada do ano na Coupe de France.

Mas enquanto Simons e Michut se tornaram regulares nas equipes de Pochettino em 2022, Gharbi se viu do lado de fora, levando a especulações sobre seu futuro.

O contrato de Gharbi expira em junho de 2022 e, embora a prioridade do jovem seja permanecer no Parc des Princes, ele exige algumas garantias em relação ao tempo de jogo antes de se comprometer com os gigantes da Ligue 1.

Mesmo com Mbappé de saída, Gharbi sabe que ainda não está pronto para reivindicar uma vaga de titular, mas está ansioso para garantir que fará parte da rotação da equipe principal.

Se esse não for o caso, ele certamente não terá falta de pretendentes, com a GOAL já sabendo do interesse anterior do Liverpool e do Chelsea.

O PSG já viu uma série de jogadores revelados na base do clube terem sucesso em outros lugares.

Kingsley Coman marcou de forma memorável o gol da vitória na final da Liga dos Campeões contra seu time de infância em 2019, enquanto na semana passada Christopher Nkunku fez sua estreia na França depois de se tornar um dos jogadores de ataque mais potentes da Europa no RB Leipzig.

Mas Gharbi tem o que é preciso para seguir um caminho semelhante? E ele está certo em pensar que deveria fazer parte de um dos grupos de ataque mais talentosos do planeta?

"Ele é um menino com uma personalidade forte", explicou Said Aigoun, técnico do Crystal Palace que treinou Gharbi quando ele estava nos sub-15 do PSG, ao RMC .

"Essa força de caráter pode ser encontrada em campo. Ele é um líder. Ele adora desafios. Ele é um competidor."

Em termos de seus atributos futebolísticos, Gharbi é descrito por outro de seus ex-técnicos, Guillaume Serra, como sendo "tecnicamente acima da média".

"Ele é capaz de jogar no meio, mas também no lado de fora, onde pode derivar para o gol", acrescentou ele ao falar com o RMC . "Ele também tem um senso aguçado de quando confrontado com o gol.

"Mas ele também tem muito espaço para melhorar no jogo posicional e nas fases de transição".

Descrito à GOAL por um dos ex-técnicos do PSG de Gharbi como sendo "o único jovem que convive com o grupo profissional que pode se impor em Paris", fica claro por que o clube está tão interessado em manter um talento tão promissor.

Gharbi, no entanto, tomará a decisão final, assim como fez com sua lealdade internacional nos últimos meses.

Embora elegível para representar a Tunísia, Gharbi jogou todo o futebol de sua faixa etária pela França, apenas para a ex-estrela do Paris FC ser convocada para a seleção sub-18 da Espanha em janeiro.

Embora sua seleção tenha surpreendido vários espectadores, Gharbi aparentemente recebeu bem, com notícias recentes de que ele representará La Roja daqui para frente.

Assim, com a França perdendo uma potencial estrela do futuro, a equipe líder do país agora precisa garantir que não faça o mesmo neste verão.