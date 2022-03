"Melhor que Rodrygo" para Sampaoli, Savinho se apoia em família para brilhar no futebol

Talvez você tenha visto um pouco de Savinho em campo pelo Atlético-MG. Embora esteja no elenco principal desde 2020, o garoto de 17 anos não teve muitas chances desde que foi promovido por Jorge Sampaoli na Cidade do Galo. São 627 minutos em campo com as cores do clube. Ele não fez gols ou deu assistências em sua passagem pelo profissional, mas apenas pelo que apresentou nas divisões de base já está negociado para o Troyes, da França, clube administrado pelo Grupo City.

A negociação movimenta 6,5 milhões de euros (R$ 36,53 milhões na cotação atual). Os mineiros ainda mantêm 12,5% dos direitos econômicos pensando em uma futura venda. Existe um bônus que pode obrigar o pagamento de mais 6 milhões de euros (R$ 33,72 milhões) pela negociação — o valor será pago de acordo com o seu rendimento em campo.

Mas quem é esse jogador que se destacou nas divisões de base do Atlético-MG e já chama a atenção da companhia responsável por gerir dez clubes ao redor do mundo? A GOAL traz detalhes sobre a carreira do jovem que está de malas prontas para a Europa.

Savinho chegou ao Atlético-MG em 2015, aos 11 anos. Mesmo jovem, teve a sua primeira oportunidade no time sub-13 e precisou de pouquíssimo tempo para se firmar.

Pedro Souza/Atletico-MG

"Ele é de São Mateus, do Espírito Santo. Ele jogava em um time de lá. Eles vieram aqui em Belo Horizonte para jogar contra Atlético e Cruzeiro. Aí ele fez um jogo contra o nosso time, o Sintetic Ball, e se destacou. Logo, eu vi que ele tinha qualidade e indiquei ao diretor da base do Atlético à época, o Fred Cascardo, que hoje está no América [Mineiro]. Mesmo aos 11 anos, ele já foi para o time sub-13, que era a menor categoria do Galo naquele momento", disse o empresário Juliano Rodrigues, responsável por agenciar o garoto desde a infância, em entrevista à GOAL.

Comprometido desde criança, Savinho teve ascensão meteórica na base do Galo. Somou convocações para as seleções de base. Com uma perna esquerda habilidosa, sempre preferiu jogar pelo lado direito do ataque, assim como o holandês Robben, uma de suas referências no futebol, e o também garoto Antony, que se destaca por Ajax, da Holanda, e pela seleção brasileira.

O bom futebol apresentado na base, aliado ao comprometimento, transformaram Savinho em um verdadeiro sucesso nos bastidores da Cidade do Galo. Figura constante nas convocações da seleção brasileira, tornou-se um nome cobiçado no futebol mundial. A ideia sempre foi de proteger e blindar a joia surgida nas categorias de base. Aos 16 anos, em junho de 2020, assinou o seu primeiro contrato profissional. O que chamava atenção era a multa rescisória para o exterior, avaliada em 60 milhões de euros (R$ 336,94 milhões na cotação atual).

O vínculo não era dos maiores do clube — como todo garoto, iniciou a sua trajetória com salário modesto para o mundo do futebol —, mas já o suficiente para realizar o seu primeiro sonho: compra uma casa para a mãe. Savinho nunca administrou o que recebeu no Galo. Nem em seu atual contrato, com cifras mais gordas e avaliado em R$ 282 mil por ano, o jogador é responsável por gerir as finanças. Segue sendo a sua genitora quem administra o montante.

Pedro Souza / Atlético

A relação de confiança que tem com a mãe é visto como uma de suas virtudes e também tratada como alicerce para o que rende dentro das quatro linhas: "Ele é muito ligado à mãe, a família é boa. Ela o ajuda muito", disse Juliano Rodrigues, agente do atleta. Em que pese a participação ativa da mãe na gestão financeira, o seu estafe já prepara um trabalho específico para o aspecto econômico. Foi contratada uma empresa para cuidar do dinheiro de Savinho, assim como acontece em outros atletas da empresa, casos de Kayky, do Manchester City, e João Pedro, do Watford.

Com a vida organizada fora dos gramados, Savinho sempre recebeu tratamento diferenciado no Atlético — mas também sempre fez por onde. Visto como a principal joia do clube, passou a treinar no time de sparring de Jorge Sampaoli em 2020. O argentino costumava chamar os principais atletas de cada categoria da base para utilizá-los em uma equipe que treinava juntamente com o elenco principal. Mais jovem do grupo, ele encantou o técnico estrangeiro.

Não precisou de muito para o comandante decretar que ali surgia uma das principais joias do Brasil nos últimos anos. O argentino, que foi responsável por comandar Rodrygo no Santos em 2019, sentenciou a profissionais do clube: "Savinho é muito melhor que o atacante do Real Madrid". A GOAL apurou que o técnico argentino disse em ao menos duas oportunidades a dois dirigentes distintos da época — ambos não estão mais no clube.

O encantamento do argentino com o garoto foi o suficiente para levá-lo a jogos do time profissional. Savinho disputou oito partidas da equipe principal em 2020, todas pelo Brasileirão. Ele foi titular em duas oportunidades e saiu do banco de reservas em outras seis, somando 159 minutos dentro das quatro linhas.

Embora não tenha tido muito destaque com o treinador, sempre recebeu muitos elogios. "Sávio é um jogador muito jovem, que tem um grande futuro. Ele vem treinando junto com os companheiros e a gente sabe da capacidade que ele tem. Confiamos muito nele para o futuro", decretou Sampaoli em outubro de 2020, logo após o primeiro jogo de Savinho na condição de titular.

Mais artigos abaixo

(C)Getty Images

Mesmo com a admiração do técnico do profissional, teve alguns treinos ao lado de jovens das divisões inferiores. No período, foi lapidado para se tornar a joia que é hoje.

"No meu período na base do Atlético, ele sempre teve muito destaque. Era um jogador muito comprometido e profissional, apesar da pouca idade. Nós trabalhamos algumas questões de fundamentos com ele por meio do programa DNA Alvinegro, feito em 2019 e 2020. Ele foi trabalhar no time de sparring do Sampaoli e sempre o agradou", explicou o então diretor de base do Galo, Júnior Chávare, em rápido contato com a GOAL.

Savinho voltou a ter chances com Cuca em 2021 — foi usado em 398 minutos, sendo 310 no Mineiro. A sua participação foi reduzida aos poucos, especialmente pela presença de nomes de destaque no plantel. Em 2022, já sob o comando de Antonio Mohamed, atuou por 70 minutos e não deve ter novas chances, especialmente pelo processo de venda ao futebol europeu — ele é esperado no continente a partir de julho.