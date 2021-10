Whatsapp cai e memes chegam em Grêmio, Crespo e Cruzeiro

Internautas aproveitaram a queda dos aplicativos para brincar com o mundo da bola

Internautas foram surpreendidos nesta manhã de segunda-feira (4), ao tentarem entrar em suas contas no WhatsApp, Instagram ou Facebook e perceberem que os aplicativos haviam saído do ar.

A queda dos três aplicativos obviamente virou motivo de piada nas redes sociais - aquelas que não foram derrubadas. E nesse cenário, vários twitteiros lembraram para brincar com times do futebol.

Algumas das principais equipes lembradas foram o Grêmio, é claro, na zona do rebaixamento e em crise, e o Cruzeiro, indo para a terceira temporada consecutiva na Série B.

Para começar, saindo do âmbito da bola, o próprio Twitter brincou e "recebeu" todos os visitantes de outras redes, já que a plataforma foi uma das únicas que permaneceu no ar após a queda.

hello literally everyone — Twitter (@Twitter) October 4, 2021

Nessa onda de quedas, alguns torcedores do Grêmio já ficaram preocupados: Twitter, Facebook, WhatsApp... seria o Tricolor o próximo a cair?

Whatsapp caiu;

Instagram caiu;

Facebook caiu;

PelamordeDeus Grêmio, não cai nesse hype! — HANS (@hansancina) October 4, 2021

Grêmio comprou o zap? 🤔🤔🤔



Porque caiu aqui 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 — GRÊMIO DEPRÊ (22/45) (@GremioFBPADepre) October 4, 2021

Mas há quem diga, também, que time grande não cai. Ou será que cai? Para brincar sobre, lembraram até do famoso "drone da B", que sobrevoou o estádio Beira-Rio na época do rebaixamento do Internacional.

Rede social grande não cai. — Daniel Cassol (@danielcassol_) October 4, 2021

Alvo favorito de vários, o Cruzeiro também foi lembrado após a queda dos aplicativos.

"Voltará junto com o Cruzeiro." Afirma Mark Zuckerberg.



É, galera... vai demorar. — ⚽ (@DoentesPFutebol) October 4, 2021

Quem volta antes: o zap ou o Cruzeiro? — Milton Neves (@Miltonneves) October 4, 2021

O São Paulo, vivendo momento de instabilidade e vendo o treinador Hernán Crespo perto de ser demitido, também teve alguns de torcedores aproveitando a queda dos aplicativos para brincar.

CAIU! O WhatsApp do técnico Hernán Crespo também caiu. Não há previsão de normalização. pic.twitter.com/OQKnHVbNhR — Memória SPFC (@memoria_spfc) October 4, 2021

Caiu hoy:



✅WhatsApp

✅Instagram

✅Facebook

❌Eu 😎🤙🏼 — Hernán Crespo (@CrespoSPFC) October 4, 2021

Outros apontaram o fato do Sport ter feito dois gols como pivô da queda dos aplicativos, visto que o dia teria virado noite e estaríamos em um mundo abalado em suas estruturas mais complexas.

Quem diria que o Sport voltar a fazer gol causaria tudo isso. — Impedimento (@impedimento) October 4, 2021

Enquanto isso, alguns torcedores do Inter tentaram utilizar a queda do WhatsApp, do Instagram e do Facebook para forçar o Celta de Vigo, de Coudet, a fazer uma mudança no comando técnico... e fazer o argentino retornar ao Beira-Rio.

Whatsapp cayo

Instagram cayo

Facebook cayo



Ahora todo lo que queda es dejar caer el coudet @RCCelta — Inter da Depressão (@InterDD) October 4, 2021

Todos os memes até agora contaram com times em má fase... mas o Íbis, vivendo a melhor fase de sua história, aproveitou para brincar com a fama de "pior time do mundo".