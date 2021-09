Cruzeiro na Série B 2021: artilheiros, garçons, classificação e chances de cair para Série C

Com mais da metade da temporada em curso, hoje a Raposa tem mais chances de ser rebaixado para a terceira divisão do que de retornar à primeira

Se não conseguiu subir para a elite do futebol brasileiro em sua primeira tentativa, em 2020, o Cruzeiro começou a nova temporada da Série B tendo neste o seu grande objetivo.

No entanto, com mais da metade do certame em curso a Raposa hoje está mais próxima da luta contra o rebaixamento do que do acesso.

Depois das passagens de Felipe Conceição e Mozart pelo comando técnico, ficou com Vanderlei Luxemburgo a missão de conduzir o Cruzeiro nesta Série B. Confira, abaixo, os principais dados da Raposa nesta edição da Série B.

Cruzeiro na Série B 2021: artilharia

JOGADOR GOLS PARTIDAS Marcelo Moreno 5 9 Matheus Barbosa 4 10 Felipe Augusto 3 17 Giovanni 2 15 Bruno 1 20 Rafael Sóbis 1 19 Ramon 1 18 Marcinho 1 15 Thiago 1 10 Airton 1 9 Bissoli 1 8 Léo 1 6

Ídolo histórico, Marcelo Moreno é o maior goleador cruzeirense nesta Série B. Foram cinco gols do boliviano até o momento, sendo seguido de perto por Matheus Barbosa e Felipe Augusto.

Cruzeiro na Série B 2021: garçons

JOGADOR ASSISTÊNCIAS PARTIDAS Rômulo 3 20 Bruno 3 20 Marcinho 3 15 Rafael Sóbis 2 19 Felipe Augusto 1 17 Giovanni 1 15 Wellington Nem 1 11 Claudinho 1 7 Raúl Cáceres 1 5

Em relação a passes para gol, o ranking está bem equilibrado: Bruno, Rômulo e Marcinho são os maiores garçons, com três passes para gol cada.

Cruzeiro na Série B 2021: classificação

Cruzeiro na Série B 2021: chances de subir

Segundo os dados do departamento de matemática da UFMG, famoso por calcular as probabilidades no futebol desde 2005, o Cruzeiro tem, neste momento, apenas 1.6% de chances de subir para a primeira divisão do Brasileirão. Hoje, a Raposa tem mais chances de ser rebaixada para a terceira divisão: 13% antes do jogo contra o Goiás, pela 22ª rodada.

