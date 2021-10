São Paulo discute permanência de Crespo, e treinador ganha sobrevida

Diretoria de futebol se reuniu na manhã desta segunda-feira e demissão do treinador esteve em pauta, mas decisão final foi pela continuidade

Hernán Crespo está mantido no cargo de técnico do São Paulo. O futuro do argentino, no entanto, foi colocado em xeque e virou pauta de discussão em uma longa reunião desde a manhã desta segunda-feira. A diretoria de futebol e o presidente Julio Casares conversaram sobre a situação do argentino e uma possível demissão esteve na mesa, mas a decisão final foi pela continuidade do trabalho e do planejamento. Assim, ele vai comandar a equipe no clássico contra o Santos, quinta-feira, às 18h30, no Morumbi, jogo que marca a volta da torcida são-paulina ao estádio.

O desempennho recente do time e o empate por 1 a 1 com a lanterna Chapecoense acenderam o sinal vermelho no Morumbi. A falta de evolução no futebol do São Paulo, 13º colocado do Brasileirão com 28 pontos, pesa negativamente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Esta não é a primeira vez em que a saída de Crespo vira pauta no São Paulo. Antes da eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil, no entanto, a diretoria fez movimento contrário e antes do jogo garantiu a permanência do argentino.

Hernán Crespo tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2022. A multa rescisória do treinador argentino é de US$ 750 mil (R$ 3,9 milhões na cotação atual) desde julho deste ano. Até junho, a cláusula exigia o pagamento de US$ 1 milhão (R$ 5,26 milhões).

Futebol do São Paulo se reuniu desde hoje cedo pra discutir o futuro de Crespo. Decisão final é de que o técnico fica no cargo.

Pressão aumentou muito diante do desempenho recente do time. No domingo a equipe empatou com a lanterna Chapecoense.

Parceria @thirfernandes @GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) October 4, 2021

A partir de janeiro do próximo ano, a multa rescisória de Crespo sofrerá redução e será de US$ 500 mil (R$ 2,63 milhões). O montante será o mesmo até o fim de 2022. A multa rescisória do treinador argentino é bilateral. Portanto, o responsável por quebrar o contrato terá que desembolsar o montante.