Vila Nova x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Vila Nova e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (11), no Serra Dourada, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para GO e RJ), na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Vila Nova x Fluminense DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Serra Dourada - Goiânia, GO HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Anderson Daronco - RS

Assistentes: Rafael da Silva - RS

Quarto árbitro: Michael Stanislau - RS

ONDE VAI PASSAR?

A Globo (para GO e RJ), na TV aberta, o SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Serra Dourada.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de empatar com o Palmeiras por 1 a 1 no Brasileirão, o Fluminense volta as atenções para a Copa do Brasil.

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 2, o Tricolor tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.

Do outro lado, o Vila Nova, que vem de dois empates e uma vitória, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis, ou por dois ou mais para garantir a classificação direta.

Ao contrário do Fluminense, que entrou na competição apenas na terceira fase, o Vila Nova eliminou o Rio Branco e o Guarani nas fases anteriores.

A campanha do Vila Nova na Copa do Brasil 2022

Rio Branco-AC 0 x 0 Vila Nova - 2 de março de 2022

Guarani 2 (4) x (5) 2 Vila Nova - 15 de março de 2022

Fluminense 3 x 2 Vila Nova - 19 de abril de 2022

Vila Nova x Fluminense - 11 de maio de 2022

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Junior Copa Sul-Americana 5 de maio de 2022 Palmeiras 1 x 1 Fluminense Brasileirão 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Athletico-PR Brasileirão 14 de maio de 2022 21h (de Brasília) Unión de Santa Fe x Fluminense Copa Sul-Americana 19 de maio de 2022 19h15 (de Brasília)

VILA NOVA

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 2 x 2 Vila Nova Série B 29 de abril de 2022 Vila Nova 2 x 0 Náutico Série B 6 de maio de 2022

Próximas partidas