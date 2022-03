Terceira fase da Copa do Brasil 2022: times, sorteio, jogos, datas e mais

O torneio mais democrático e desejado do futebol brasileiro por conta da premiação, a Copa do Brasil, segue com a disputa dos jogos da terceira fase.

Agora, a competição contará com a presença dos times brasileiros classificados na Libertadores, incluindo os vencedores da Copa do Nordeste, Copa Verde, Copa Sul-Americana e do Brasileirão Série B do ano passado.

Ao todo, 92 equipes do futebol brasileiro participam da competição, mas, para esta fase, apenas 32 seguem vivas na disputa do título do torneio.

Abaixo, a GOAL mostra tudo o que você precisa saber sobre a terceira fase da Copa do Brasil.

Quais são os times classificados para a terceira fase da Copa do Brasil?

Cuiabá EC/Divulgação

A terceira fase da Copa do Brasil será disputada entre os 20 vencedores da fase anterior e mais 12 clubes que, em sua maioria, se classificaram para a atual edição da Copa Libertadores. Os 32 times classificados serão divididos em dois potes de acordo com a posição do Ranking de Clubes da CBF. Veja:

Pote A

Flamengo

Palmeiras

Atlético-MG

Athletico

Santos

São Paulo

Corinthians

Fortaleza

Bahia

Ceará

Cruzeiro

América-MG

Atlético-GO

Botafogo

RB Bragantino

Pote B

Cuiabá

Goiás

Juventude

Vitória

Coritiba

CSA

Vila Nova

Remo

Tombense

Juazeirense

Brasiliense

Altos

Portuguesa-RJ

Tocantinópolis

Ceilândia

Azuriz

Quais são as datas dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil?

Getty Images

A CBF, organizadora do torneio, definiu previamente as datas dos duelos da terceira fase da Copa do Brasil. A princípio, os jogos de ida estão marcados para acontecer no dia 20 de abril, enquanto os duelos da volta no dia 11 de maio.

Quais será o sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil?

O sorteio dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil está marcado para acontecer na próxima segunda-feira, 28 de março, às 15h (de Brasília), no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Qual é a premiação da terceira fase da Copa do Brasil?

Getty Images

Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, a separação da premiação é feita de acordo com o Ranking de Clubes na CBF e, por isso, tem valores maiores para equipes com as melhores posições. Depois disso, porém, a premiação permanece a mesma para todos os times da terceira fase.

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil?

Rubens Chiri / saopaulofc.net

Os principais jogos da Copa do Brasil serão transmitidos pelo SporTV, na TV fechada, enquanto os principais duelos também serão transmitidos pela TV Globo, na TV aberta.

Além disso, para esta temporada, os torcedores podem acompanhar os jogos pelo Amazon Prime Video, no streaming. Ao todo, a empresa americana transmitirá 36 jogos da competição para todo o Brasil.