Vasco volta a preocupar no Brasileirão após início promissor de Luxemburgo

Após boas partidas no início de trabalho, Vasco faz sua pior partida sobre o comando de Luxa e volta a se aproximar da zona de rebaixamento

Vanderlei Luxemburgo aceitou retornar ao Vasco da Gama com o objetivo de livrar o time do rebaixamento, mais uma vez. E após duas rodadas, parecia que a missão seria cumprida com sucesso. Porém, o clube carioca voltou a preocupar no Brasileirão, fazendo sua pior partida sob o comando do treinador nesta quarta-feira (20), contra o Red Bull . E após a goleada por 4 a 1, o Cruzmaltino voltou a se aproximar da zona da degola e viu as chances de cair para a Série B aumentarem.

Após uma péssima sequência de resultados com Sá Pinto, o resolveu trazer Vanderlei Luxemburgo, guardando ainda as boas recordações do ano de 2019. Então, a reestreia do treinador aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano, em partida contra o , fora de casa.

O desempenho da equipe no empate por 0 a 0, apesar de não ter sido algo de outro mundo, deu esperanças à torcida, que ficou ainda mais empolgada após a permanência de Benítez e a vitória por 3 a 0 diante do Botafogo, na rodada seguinte

Com os dois resultados positivos, contra adversários que também brigam para não cair, o clube subiu algumas posições na tabela e conseguiu respirar de modo mais aliviado no Campeonato Brasileiro, dando indícios de que a permanência na Série A não seria tão difícil quanto parecia. Porém, a situação mudou rapidamente.

Foto: Ari Ferreira/RB Bragantino/Divulgação

Depois da derrota para o em casa e da goleada sofrida diante do Red Bull Bragantino - esta com mais um show do meia Claudinho -, o Vasco voltou a flertar com a zona de rebaixamento. Com 32 pontos somados, o clube ocupa a 16ª colocação na tabela, mas ainda pode terminar a rodada dentro do Z-4, caso o some pontos contra o , nesta quinta (21).

Mas além das posições perdidas, o desempenho também voltou a preocupar. Contra o Bragantino, o time fez sua pior partida sob o comando de Luxemburgo, sofrendo 17 chutes no gol - quatro deles pararam no fundo das redes - e criando apenas uma oportunidade clara de marcar.

O ainda tem oito jogos para fazer pelo Brasileirão e muito trabalho pela frente. É claro que o tempo para Luxemburgo arrumar a casa é bem escasso, mas tempo é um privilégio que o Cruzmaltino não tem neste momento. Enquanto isso, para esta rodada, resta à torcida ‘secar’ Fortaleza e , que ainda jogam nesta quinta, contra Santos e Ceará, respectivamente.