Quais são os times com mais chances de rebaixamento no Brasileirão?

Coritiba e Botafogo em situação cada vez mais complicada, enquanto Goiás ensaia reação e Vasco conta com Luxemburgo para escapar do Z-4

O Brasileirão está em sua reta final, que promete ainda mais emoção a cada rodada. Enquanto, de um lado, a briga pelo título esquenta com os tropeços de Flamengo e , a luta contra o rebaixamento também fica cada vez mais acirrada.

Atualmente, , , e ocupam o Z-4 do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto os dois primeiros se encontram em situação cada vez mais delicada na competição, o Esmeraldino ensaia uma incrível reação para permanecer na primeira divisão do nacional.

Lanterna em boa parte da competição, o clube goiano engatou uma ótima sequência sob o comando de Enderson Moreira e já está a apenas três pontos do , primeiro clube fora da zona de rebaixamento.

Contudo, após a 28ª rodada do Brasileirão, o treinador foi anunciado como novo comandante do , que também briga para não retornar à . Com a saída de Rogério Ceni, que não vem tendo bons resultados no Flamengo, o Leão do Pici apostou em Marcelo Chamusca e rapidamente se arrependeu. Após nove partidas, com apenas uma vitória, o clube se aproximou do Z-4 e resolveu substituir o treinador por Enderson Moreira.

Outro clube próximo da zona da degola que resolveu mudar de treinador foi o da Gama. Após os maus resultados do português Sá Pinto, os cariocas resolveram trazer Vanderlei Luxemburgo de volta, para mais uma vez salvar o time de um novo rebaixamento.

Um pouco mais para cima na tabela, , , Ceará e -PR vivem situação mais tranquila, com chances remotas de cair para a Série B.

Mas quais são os times com mais chances de rebaixamento no Brasileirão?

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, especializado em probabilidades no futebol, Coritiba e Botafogo estão praticamente na Série B, com chances de rebaixamento de 97% e 95%, respectivamente.

Já o Goiás, que foi o lanterna da competição em boa parte da temporada, tem 73% de chance de cair, após engatar uma boa recuperação no Brasileirão. Já o Vasco da Gama, primeiro clube fora do Z-4, tem 30% de chance de voltar à segunda divisão.

Por outro lado, Ceará e praticamente garantiram a permanência na Série A, com apenas 2% e 1% de chance de cair, respectivamente, de acordo com o site. A partir do , nenhum clube corre mais risco de ser rebaixado.

Confira abaixo os times com mais chances de rebaixamento no Brasileirão: