Luxemburgo sobre salvar o Vasco do rebaixamento: "não sou covarde"

Com difícil missão, o treinador assumiu o time nesta segunda-feira (4), ressaltando motivação para aceitar a "convocação" recebida

“Não sou covarde”, foi assim que Vanderlei Luxemburgo explicou o motivo de ter aceitado a “convocação” que recebeu para ser técnico do Vasco. A missão do Professor na Colina será a de salvar o Cruz-Maltino do rebaixamento.

A bronca de Luxa vai ser grande. O treinador vai assumir o Vasco na zona do rebaixamento, ocupando a 17ª colocação da tabela e faltando apenas mais 12 jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro.

"Nesse momento muito difícil as pessoas podem não querer aceitar, medo de manchar a carreira, mas não sou covarde. Não foi um convite, foi uma convocação. É uma experiência nova de dirigir 12 jogos, mas todos nós estamos nos colocando à disposição do . O pensamento nosso é a manutenção do Vasco na Primeira Divisão", disse o Professor em sua coletiva de apresentação.

“Não é uma coisa nova, é uma coisa que eu tenho coragem para fazer. Vamos botar toda a experiência com a coragem para fazer arregaçar a manga. Temos muito trabalho a fazer”, falou Luxemburgo, relembrando do que fez com o de 2010, que estava em uma situação semelhante a do Vasco quando ele assumiu.

E, para Luxemburgo, era impossível virar as costas para a convocação feita pelo clube. “ O Vasco fez muito por mim. Quando o Campello me chamou, falavam que eu estava acabado. E a gente conseguiu o objetivo de ir para a Sul-Americana”, lembrou Luxa sobre sua passagem anterior pelo Cruz-Maltino.

Ciente do caminho complicado que tem pela frente, Luxemburgo, que comandou seu primeiro treinamento na volta da folga de Ano Novo, já tem seus planos. O primeiro ponto será não tomar gols.

“Não tomando gol, você já partiu do resultado de empate. Se você fizer 0,5 a 0, você ganha três pontos. Se você vencer três jogos, ganha nove pontos, que acrescenta muito. Se o time puder ser reativo, vai ser. Se puder ser pró-ativo, vamos fazer. Gol vai sair, até porque temos um goleador que bota a bola para dentro se ele chegar. Gol nós vamos fazer”, explicou.

Outro ponto importante no plano de Luxa são os cinco confrontos diretos que tem nestes 12 jogos. Quase metade dos pontos podem ser conquistados contra concorrentes diretos na briga pela permanência. “Temos cinco jogos de confronto direto. Vamos pensar nisso, a nossa manutenção passa muito por esses jogos”.

Contratado até o final do Campeonato Brasileiro, Luxa deve ter pouco menos de dois meses de trabalho, nos quais não receberá salário. O acordo entre o clube e o treinador é para que ele receba apenas um "bônus" caso consiga manter o Vasco na Série A para a próxima temporada.

“Se nós não conseguirmos manter o Vasco na Série A, eu vou receber um mês de salário para o que? Deixei para o final uma premiação caso o Vasco se mantenha. Não vou trabalhar de graça, mas vou receber se atingirmos o objetivo”, explicou o treinador.