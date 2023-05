Vasco x Bahia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (1), pela terceira rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em São Januário, o Vasco recebe o Bahia na noite desta segunda-feira (1), a partir das 20h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de um empate e de uma semana cheia de treinamentos, o Vasco chega descansado para o duelo desta segunda-feira. O Cruzmaltino está na nona posição do campeonato, com 4 pontos. A equipe voltará a contar com o técnico Maurício Barbieri, após o comandante cumprir suspensão.

Do outro lado, o Bahia entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição. O Tricolor vai empolgado para o duelo, após conquistar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Raul Gustavo e Marcos Victor seguem no departamento médico.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Vasco ganhou 7 jogos, o Bahia 8, além de 5 empates.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul.

Bahia: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Yago Felipe, Cauly e Matheus Bahia; Biel e Everaldo.

Desfalques

Vasco

Riquelme, Gabriel Dias, De Lucca e GB estão no departamento médico, enquanto Halls cumpre suspensão.

Bahia

Marcos Victor e Raul Gustavo estão no departamento médico.

Quando é?