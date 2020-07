VAR a favor do Real Madrid? "Barcelona é que tem menos qualidade", diz Rivaldo

O ex-jogador apontou que as acusações foram feitas para desviar o foco de problemas do clube

Rivaldo rebateu as acusações de Josep Maria Bartomeu de que o Real Madrid estaria sendo beneficiado na La Liga, insistindo que o "problema de não é VAR", mas sim uma falta de "qualidade".

Desde a volta do Campeonato Espanhol após a paralisação por causa da pandemia de coronavírus Covid-19, o Barcelona perdeu a liderança para o e agora corre atrás dos merengues sempre um pouco atrás na pontuação. Neste período, a equipe de Quique Setién empatou três de seus últimos oito jogos, enquanto o rivais venceram sete de sete e abriram vantagem no topo da tabela.

No momento, os merengues têm um ponto de vantagem em relação ao Barça, mas podem chegar a quatro se vencerem o na sexta-feira (10), no Santiago Bernabéu. Enquanto, mesmo depois das duas vitórias - contra e - para se recuperar do empate contra o , o Barcelona não depende mais de si mesmo.

Depois do 4 a 1 contra o Villarreal, o presidente culé, Josep Maria Bartomeu, disse achar que o VAR está favorecendo o Real Madrid na briga pelo título espanhol.

O ex-jogador Rivaldo, porém, discorda do dirigente e, ainda, acredita que estas acusações estejam sendo feitas para desviar o foco de problemas no Camp Nou. "Às vezes você tem o direito de se sentir chateado com decisões de arbitragem ou VAR, mas eu não concordo com as afirmações do presidente do Barça, Josep Maria Bartomeu, de que há uma parcialidade em relação ao Madrid. Bartomeu está simplesmente tentando distrair a mídia dos problemas de seu clube", disse ao site Betfair.

Para completar, Rivaldo disse ainda que o problema dos culés, na verdade é a falta de qualidade: "O problema do Barcelona não é o VAR ou as decisões arbitrais, o problema fundamental é a baixa qualidade do seu futebol. Um futebol pobre. Eles precisam voltar ao estilo que apaixonou o mundo".

"O time liderava antes da paralisação e agora está quatro pontos atrás do Madrid, portanto não se pode dizer que o VAR seja a principal razão para isso, especialmente quando o time não está jogando bem", disse o ex-jogador.

Rivaldo ainda afirmou achar que o espírito de equipe do Barça foi afetado pela paralisação: "O espírito de equipe do Barcelona foi afetado pela paralisação, alguns de seus jogadores não estão em melhores condições e jogar sem torcedores perdeu parte da emoção de seu jogo - mas o Real Madrid conseguiu encontrar seu ritmo imediatamente e tirou vantagem disso".