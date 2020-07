Barcelona vai precisar reescrever a história para tirar título do Real Madrid

Nunca na história de La Liga uma equipe conseguiu tirar quatro pontos para o líder nas últimas quatro rodadas; Barcelona de Cruyff chegou perto

O tem uma missão cada vez mais complicada para levar o título de La Liga. O Real Madrid ainda não perdeu pontos desde o retorno do futebol na Espanha e ainda por cima tem a vantagem caso os clubes terminem empatados, usando o confronto direto como critério de desempate. Mas além disso, a história mostra que a tarefa do clube catalão é ainda mais difícil do que parece.

Atualmente, os merengues estão quatro pontos à frente de seu rival, distância que nunca foi tirada em com apenas quatro rodadas para o fim da competição. Porém, como já foi dito, o leva vantagem no critério de desempate e, portanto, o Barcelona precisaria fazer cinco pontos a mais que o líder até o fim do Campeonato Espanhol.

Na temporada 2006/07, La Liga terminou com Real Madrid e Barcelona empatados na primeira posição com 76 pontos, mas os merengues também tinham a vantagem do desempate nessa ocasião e terminaram com o título espanhol, tirando dois pontos de vantagem para o Barça nas últimas cinco rodadas.

Em 2003, o Madrid dos galácticos também conseguiu uma arrancada na reta final da competição para ser campeão, com quatro vitórias nas últimas cinco rodadas, mas os rivais eram o e o Deportivo La Coruña. No entanto, a tabela estava bem mais embolada do que agora.

Reviravoltas que podem inspirar o Barcelona

Apesar de a história mostrar que uma virada como a que o Barcelona precisa nunca ter acontecido, existem alguns episódios que podem servir como inspiração.

A temporada de 1991/92 é um desses casos, em que a situação era bem parecida com a atual. O Real Madrid era líder com quatro pontos de vantagem e venceu apenas dois dos últimos cinco jogos. Com o fraco desempenho, o Barcelona de Johan Cruyff conseguiu superar seu rival para ser campeão. Cabe destacar que na época, as vitórias valiam apenas dois pontos, e não três, como agora.

Em 1994, mais uma vez os catalães conseguiram uma grande virada no final. O Deportivo La Coruña era o líder da ocasião, e deixou escapar uma vantagem de três pontos nas últimas quatro rodadas, com três empates consecutivos. Com os tropeços em sequência, o Barcelona de Cruyff novamente terminou com o título.

Dessa vez, o tropeço do Real teria que ser ainda maior do que os apresentados acima e o VAR promete esquentar a ainda mais a disputa até a última rodada, mas o Barcelona ainda pode sonhar.