La Liga: briga pelo título tem VAR da discórdia entre Real e Barcelona

Piqué, Sergio Ramos e outros personagens já falaram sobre um possível favorecimento da arbitragem para o time merengue

Antes da paralisação do futebol na , o liderava LaLiga com dois pontos de vantagem para o , segundo colocado. Hoje, é o time merengue quem lidera, com quatro pontos de vantagem para os catalães, que culpam o VAR por isso.

Desde a volta do Campeonato Espanhol, a tecnologia do vídeo tem causado muita polêmica. Os catalães acusam os árbitros de favorecerem o Real Madrid em lances capitais das partidas, como marcações de pênalti à favor dos merengues. O time de Zidane é um dos que mais teve penalidades nesta temporada.

Diversos personagens ligados aos dois clubes já deram declarações que só colocaram lenha na fogueira. Um dos mais falastrões jogadores do Barcelona nos últimos anos, Gerard Piqué indicou que há um possível "apito amigo" para o time da capital.

"Vendo que fizemos nos últimos três jogos, acho que vai ser muito difícil ganhar a . Não dependemos só da gente, mas vamos fazer o possível. Difícil crer que o Real Madrid perca pontos", disse o zagueiro após o empate sem gols contra o .

Quique Setién, mesmo balançando no comando do Barcelona, também já alfinetou a arbitragem espanhola. "Por que algumas jogadas são revisadas e outras não? Isso pode levar a pensar que (o VAR) não está sendo usado de forma certa", disse o treinador.

Uma das partidas que mais causou polêmica foi a vitória do Real Madrid diante da Real Sociedad. No jogo, três lances duvidosos foram checados pelo VAR, e os três foram decididos a favor do Madrid: um pênalti sofrido por Vinicius Jr., um gol de Benzema e o gol anulado do , talvez o mais polêmico deles. Após aquela partida, jornais de Barcelona detonaram a arbitragem, chamando-a de aliada dos merengues.

Após a vitória contra o Athletic Bilbao, no último domingo, com gol marcado a partir de um pênalti, Sergio Ramos rebateu as críticas sobre possíveis favorecimentos do VAR. "Não vamos ganhar a La Liga graças aos árbitros e nem perdê-la. Não tem que dar mérito aos árbitros de que tenha essa diferança de pontos. Não acho que façam nada pré-determinado", disse.