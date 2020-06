Real Madrid x Barcelona: como está a briga pelo título de La Liga

Os dois gigantes estão disputando a liderança do Espanhol ponto a ponto

A briga pela título da está cada dia mais acirrada, com Barcelona e Real Madrid disputando a liderança da tabela de classificação ponto a ponto - literalmente.

De um lado, o tenta levantar a taça espanhol pela terceira temporada consecutiva e pela 27ª vez na sua história. Do outro lado, o tenta vencer pela primeira vez desde 2016/17, e completar a estante com 34º troféu da Liga.

Na 30ª rodada, o Barcelona apenas empatou com o em 0x0 fora de casa. Desta forma, ao ganhar da , por 2x1, na Reale Arena, os Blancos conseguiram tirar os rivais da liderança do Espanhol. Porém, na 31ª, o time de Quique Setién venceu sua partida antes de o Real Madrid entrar em campo contra o Mallorca e vai, ao menos, dormir na ponta da tabela, torcendo para o tropeço de Benzema e companhia sob comando de Zinedine Zidane. Inclusive, todos os jogos do Barça até o encerramento do campeonato vão ser antes dos do Real.

Depois, vão faltar apenas mais sete partidas de cada lado e, quem levar a melhor na maioria, vai ser o grande campeão espanhol da temporada 2019/20!

LIDERANÇA (atualizada em 23/06)

Barcelona (68 pontos em 31 jogos) Real Madrid (65 pontos em 30 jogos)

QUANTOS JOGOS AINDA FALTAM?

A La Liga tem 38 rodadas a serem disputadas, faltando mais sete partidas para o Barcelona jogar e oito para o Real Madrid.

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA LA LIGA?

Em caso de empate na pontuação, o primeiro critério de desempate no Campeonato Espanhol é o confronto direto, no qual o Real Madrid leva vantagem, depois de empatar em 0x0 no Camp Nou e vencer por 2x0 no Santiago Bernabéu.

QUAIS TIMES OS DOIS AINDA ENFRENTAM NO CAMPEONATO?