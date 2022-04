Vale a pena fazer coberturas nas apostas esportivas?

Essa questão é muito frequente para apostadores punter, que são aqueles que apostam contra a casa em um mercado, e não possuem a opção de fazer o cashout.

Então, por exemplo, você foi lá e apostou na vitória do Liverpool contra o Crystal Palace. Mas ao decorrer da partida, a sua entrada deixou de ter valor e o mais provável que você tome um red nela.

Aí você decide fazer uma entrada em uma posição contrária a sua inicial ou em outro mercado, para COBRIR o dinheiro que você irá perder nessa sua aposta inicial.

Vamos pegar um exemplo. A sua stake é de R$ 100.- e você entrou com ela na vitória do Liverpool com uma ODD de 1.50. Ou seja, caso sua aposta fosse vencedora, você lucraria R$ 50.- nela.

Mas chegamos ao minuto 80 da partida, o Crystal Palace está muito bem defensivamente, o Liverpool parou de pressionar e tudo leva a um empate. Você pode buscar um mercado de gols, digamos o Under 1.5, e ver que a ODD é 1.55.

Coloque mais uma stake nesse mercado, terminado o jogo você perde os cem reais da entrada inicial, mas ganha um lucro de 55 reais na cobertura. Dessa forma, o seu red foi de apenas R$ 45.- e não a sua stake inteira.

Muitos especialistas recomendam não abusar das coberturas, pois geralmente elas são fruto da improvisação. Ou seja, você termina saindo do roteiro do seu método para tentar parar a sangria de um red indesejado.

Eu particularmente recomendo que você adicione no seu método um valor X apenas para coberturas, a ser usado em jogos ou mercados onde você não está tão seguro ou não domina tanto a relação das ODDs com aquele mercado específico.

O que eu quero dizer é que você evite fazer coberturas apenas pelo desejo de resgatar uma aposta que não deu certo. Se for pra fazer coberturas, que seja de forma organizada e planejada.