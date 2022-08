Tottenham x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (20), pela terceira rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Tottenham e Wolverhampton se enfrentam neste sábado (20), em Londres, a partir das 8h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

O Tottenham entra em campo querendo a sua segunda vitória no campeonato. Até o momento, os Spurs acumulam uma vitória e um empate, ocupando o quarto lugar, com 4 pontos. Romero, lesionado, é desfalque no time londrino, enquanto o brasileiro Richarlison deve iniciar mais uma vez entre os reservas.

Já o Wolverhampton busca o seu primeiro triunfo, já que vem de uma derrota e um empate. Os Wolves não têm problemas no elenco para o duelo deste sábado.

Prováveis escalações

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.

Possível escalação do Wolverhampton: Sa; Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri; Dendoncker, Neves; Podence, Gibbs-White, Neto; Hwang.

Desfalques da partida

Tottenham:

Romero: lesionado.

Wolverhampton:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Tottenham x Wolverhampton DATA Sábado, 20 de agosto de 2022 LOCAL Tottenham Stadium, Londres - ING HORÁRIO 8h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Wolverhampton

JOGO CAMPEONATO DATA Leeds 2 x 1 Wolverhampton Premier League 6 de agosto de 2022 Wolverhampton 0 x 0 Fulham Premier League 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Wolverhampton x Preston Premier League 23 de agosto de 2022 14h45 (de Brasília) Wolverhampton x Newcastle Premier League 28 de agosto de 2022 10h (de Brasília)

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 4 x 1 Southampton Premier League 6 de agosto de 2022 Chelsea 2 x 2 Tottenham Premier League 14 de agosto de 2022

Próximas partidas