Premier League 2022/23: quando começa, onde assistir e os times do Campeonato Inglês

Uma das principais comeptições do futebol europeu já vai começar; veja tudo sobre o a disputa

A Europa já está se preparando para o início de mais uma temporada do futebol, e um dos campeonatos mais aguardados do ano, a Premier League é uma das primeiras a ver a bola rolar. Assim como nos últimos anos, o Campeonato Inglês , promete uma grande disputa entre alguns dos melhores times do mundo.

Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Eling Haaland, Gabriel Jesus e muitos outros craques do futebol prometem esquentar ainda mais a briga na Premier League, apresentando um futebol de alto nível, assim como tem sido nas últimas edições. Em 2022-23 teremos o Manchester City defendendo o título, United, Liverpool, Arsenal e Tottenham buscando voltar ao topo, Chelsea iniciando uma nova era e uma série de times que querem - e podem - surpreender.

Por isso, aqui a GOAL separou todas as informações que você precisa para se preparar para o início de uma das competições mais disputadas e esperadas de cada temporada do futebol mundial. Veja.

Quando começa e quando termina a Premier League 2022-23?

O Campeonato Inglês será um dos primeiros a ter a bola rolando nesta temporada. A primeira rodada terá jogos disputados a partir da sexta-feira, 5 de agosto, e até o domingo (7), todas as equipes já terão feito a estreia.

Com turno e returno onde todos os times se enfrentam, a Premier League é uma competição de 38 rodadas e está programada para ter os últimos jogos no dia 28 de maio de 2023. Desta vez, a pausa do final de ano será um pouco maior por conta da Copa do Mundo, que será entre novembro e dezembro, então a reta final deve estar mais corrida e puxada, ainda mais para quem ainda estiver disputando outras competições.

Quais times vão disputar a Premier League em 2022-23?

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton & Hove Albion

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds United

Leicester

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Newcastle

Nottingham Forest

Southampton

Tottenham

West Ham

Wolverhampton

Onde assistir aos jogos da Premier League 2022-23?

Assim como aconteceu nos últimos anos, todos os jogos da Premier League terão transmissão para o público brasileiro, seja na TV ou na internet. Para 2022-23, o Grupo Disney manteve os direitos do Inglês, de forma que os jogos vão passar nos canais ESPN, na TV fechada, e no Star+, plataforma de streaming do canal.