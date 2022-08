Torino frustra Liziero e São Paulo sem apresentar proposta na janela

Emprestado ao Internacional até o fim de 2022, volante de 24 anos despertou interesse de clube italiano no mercado da bola. Negociação não evoluiu

O Torino, da Itália, não apresentou uma proposta por Liziero, volante que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Internacional. O clube fez nova consulta pelo jogador, mas não enviou oferta pelo atleta no mercado da bola, como soube a GOAL.

Os italianos seguem monitorando a situação do volante de 24 anos, que tem contrato no Morumbi até dezembro de 2024 e vínculo de empréstimo com o Inter até o fim desta temporada. O Torino já esboçou desejo de contratá-lo em novembro do ano passado, mas ainda não apresentou condições para tê-lo em definitivo.

O jogador e o seu estafe, liderado pelo empresário André Cury, aguardavam uma proposta para levarem ao São Paulo no mercado da bola. No entanto, não obtiveram êxito nas tratativas e viram a possibilidade de negociação cair nos últimos dias de janela de transferências. O Tricolor paulista também estava disposto a negociá-lo neste mercado da bola.

O contrato de empréstimo de Liziero com o Internacional tem cláusula de opção de compra. Os gaúchos podem adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta por 3 milhões de euros (R$ 15,37 milhões na cotação atual). O Tricolor paulista tem 100% dos direitos do atleta.

O volante fez 21 partidas pelo Internacional em 2022, sendo 13 na condição de titular e oito como suplente. O volante esteve em campo por 1.039 minutos com as cores da equipe.