Italianos monitoram situação de Liziero no São Paulo; Torino é um dos clubes

Liziero é monitorado pelo futebol italiano no mercado da bola. O volante de 23 anos atrai interesse de ao menos dois clubes do país europeu – o Torino é um deles. O estafe do jogador já foi procurado em algumas oportunidades para conversar sobre a sua situação no São Paulo, conforme apurado pela Goal. O clube ainda não recebeu contatos sobre a situação.

Com contrato até abril de 2023, o meio-campista tem uma multa rescisória elevada no Morumbi: 50 milhões de euros (R$ 312,76 milhões na cotação atual). O valor permite que o Tricolor paulista barganhe uma proposta elevada para sua eventual negociação.

As conversas sobre Liziero com os seus representantes são para a formalização de uma proposta entre cinco milhões de euros (31,28 milhões) e seis milhões de euros (R$ 37,5 milhões). Não foi feita nenhuma oferta formal para tirar o jogador do CT da Barra Funda.

Além do Torino, há outro clube da Itália interessado na contratação do meio-campista de 23 anos. O nome do outro interessado não é revelado.

Liziero é visto como um nome relevante nos bastidores do São Paulo. O volante de 23 anos fez 46 partidas pelo time nesta temporada, sendo 36 na condição de titular. Ele marcou dois gols e deu duas assistências no período. O jogador mantém o prestígio sob o comando de Rogério Ceni. Ele iniciou seis dos sete jogos sob o comando do treinador, ficando fora somente do empate com o Fortaleza.