São Paulo encaminha empréstimo de Liziero ao Internacional

O São Paulo encaminhou o empréstimo de Liziero ao Internacional por uma temporada. O Colorado poderá adquirir o volante de 23 anos em definitivo ao término do contrato, em dezembro de 2022.

O meio-campista terá 50% dos direitos econômicos fixados em 3 milhões de euros (R$ 19,34 milhões na cotação atual), conforme apurado pela GOAL. O Tricolor paulista não confirma os valores.

A reportagem já havia adiantado o interesse do Inter em contar com o jovem, revelado em Cotia, para a atual temporada. Ele não era tratado como prioridade do técnico Rogério Ceni no Morumbi — Luan e Rodrigo Nestor estão à frente do atleta na lista.

Liziero tem contrato com o São Paulo até 31 de janeiro de 2024. O jogador tem multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 322,15 milhões) no clube paulista.

Inicialmente, Liziero iria para o Beira-Rio em uma troca por Patrick, meio-campista do Internacional indicado por Ceni. A situação, contudo, foi modificada, e as diretorias fizeram negociações separadas, com Patrick chegando em definitivo ao Morumbi, e Liziero indo por empréstimo para Porto Alegre.

As partes inicialmente conversam sobre a situação de Liziero para depois sacramentar as tratativas por Patrick, conforme apurado pela reportagem.

Nesta temporada, o volante fez 48 partidas pelo São Paulo, com dois gols marcados e duas assistências. Ele ficou em campo por 3.214 minutos.