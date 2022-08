Torino faz nova consulta por Liziero e estuda oferta ao São Paulo

Volante de 24 anos está emprestado ao Internacional até dezembro de 2022. Contrato tem opção de compra de 3 milhões de euros

O Torino, da Itália, fez contato com o estafe de Liziero, que pertence ao São Paulo e está emprestado ao Internacional. O clube o procurou para saber as condições para uma possível contratação do volante em definitivo, como soube a GOAL.

Os italianos monitoram o meio-campista de 24 anos desde novembro do ano passado, como adiantado pela reportagem. No atual mercado da bola, estudam a possibilidade de formalizar uma proposta pelo atleta. Os valores ainda não foram discutidos.

O Torino nem sequer procurou a diretoria do São Paulo com o intuito de discutir a possível compra do jogador. As conversas iniciais ocorreram com o agente André Cury. O clube aguarda a procura dos italianos para negociar o montante.

O tempo para negociação será curto. A janela de transferências do futebol italiano se encerra na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro. Este é o prazo máximo para que o negócio seja sacramentado.

Emprestado ao Inter até o fim de 2022, Liziero tem contrato com o São Paulo até 31 de janeiro de 2024. O Colorado pode adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta por 3 milhões de euros (R$ 15,27 milhões na cotação atual).

O São Paulo detém 100% dos direitos econômicos do volante de 24 anos. O jogador, contudo, não estava nos planos de Rogério Ceni para a atual temporada. O técnico, portanto, optou por liberá-lo, e a cúpula aceitou emprestá-lo ao Inter.

Liziero fez 21 partidas pelo Internacional em 2022, sendo 13 na condição de titular e oito como suplente. O volante esteve em campo por 1.039 minutos com as cores da equipe.